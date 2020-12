PRAVNIK UPOZORAVA NA STRAŠAN APSURD! Prvi problemi u obnovi Petrinje

Potres koji je pogodio Petrinju i okolicu otvorio je niz novih pitanja, uključujući i ona zakonodavne prirode. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije odnosi se samo na to područje i isključivo na potres koji se dogodio 22.ožujka, što znači da prema njemu stanovnici Petrinje, Siska i okolice nemaju pravo na pomoć države i lokalnih jedinica. Na taj apsurd u razgovoru za naš portal upozorava pravnik i hrvatski suverenist Pero Kovačević. ”Ja sam još tada upozoravao da to nije dobro i da nama treba trajan zakon jer privremena zakonska riješenja kao što vidite nisu od koristi”, objašnjava naš sugovornik te naglašava da nam je potreban zakon koji će biti univerzalno primjenjiv kako sada, tako i u doglednoj budućnosti. Država obnavlja imovinu građana, no baš zato treba imati unaprijed definirane kriterije poi kojima se to čini. Podsjetimo, zakon kojim je regulirana obnova Zagreba na snagu je stupio pola godine nakon potresa, a u rujnu je rečeno da će obnova trajati godinama. Kovačević smatra kako nemamo previše izbora već se osloniti na pomoć Europe. ” ”Moramo biti svjesni realnosti, ne možemo previše bez pomoći iz europskog fonda. A za sada nam se jamči 20 milijuna kuna, međutim to za ove razmjere nije dovoljno, znate i sami da su u Petrinji i tom kraju ljudi i prije potresa živjeli na rubu siromaštva. Moraju reagirati i Vlada i EU”, navodi Kovačević. Inače, u potresu koji se dogodio u ožujku stradalo je oko 26 tisuća zgrada, od čega je najveći dio u državnom vlasništvu, ukupna šteta procjenjena je na 86 milijuna kuna, a država je na sebe preuzela najveći dio obnove pa bi trebala financirati oko 60 posto konstrukcijske obnove zgrada, ostatak troškova pokriti će vlasnici i lokalne jedinice, a stanovnici Petrinje neće imati koristi ni od Gonda za obnovu koji je formiran samo za područje Zagreba i Okolice.