Pravnik oštro replicirao Plenkoviću: Gospodine, pravi premijer bio bi na Bleiburgu uz svoj narod

Autor: dnevno.hr

Jedan od kandidata Hrvatskih suverenista za europske izbore Pero Kovačević, na svojem je profilu oštro replicirao premijeru Andreju Plenkoviću, a što mu je poručio, pročitajte u objavi koju prenosimo u cijelosti:

“ANDREJ PLENKOVIĆ U STRAHU ZBOG SUVERENISTA

Andrej Plenković očito je u velikom strahu od nas hrvatskih suverenista. Sve je uspio pokoriti, kupiti, marginalizirati, učiniti nepismenim, osim nas hrvatskih suverenista. Tako se veliki vođa jučer opet okomio na hrvatske suvereniste te rekao: ‘… one koji su sada otkrili suverenizam i koji na euroizborima 26. svibnja neće prijeći prag’. Trebao je veliki vođa biti jučer na komemoraciji za žrtve Križnog puta na Bleirburgu i čuti što hrvatski narod o njemu misli te kako je s ovacijama i toplinom dočekao nas suvereniste. Zna to veliki vođa, zato nas stalno napada i medijski blokira. Gospodine Plenkoviću, pravi hrvatski premijer jučer bi bio na komemoraciji uz svoj narod jer zajedno s narodom treba očuvati sjećanja na svoju prošlost i odati počast žrtvama. Gospodine Plenkoviću, udarili ste u tvrd orah, gubite i polomit ćete zube na hrvatskim suverenistima. Kad smo tako slabi, kako stalno tvrdite, pa zašto nas stalno spominjete?? Strah vam je velik, i to opravdano. Gospodine Plenkoviću, vi kao hrvatski premijer trebali biste znati da svaka žrtva zaslužuje naše poštovanje i našu molitvu te ima pravo da joj se vrati dostojanstvo i čast. I na kraju, želim vam zahvaliti na besplatnoj reklami jer da smo tako slabi narod i mi, sigurno nas ne bi spominjali. Poštovanje i ljubav prema narodu ne može se kupiti novcem”, napisao je Kovačević.