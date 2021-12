POŽURITE! Kardinal Bozanić na misi kritizirao sporu obnovu. Na misi je bio i ministar Horvat

Nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić predvodeći u subotu božićnu misu uputio je poruke ohrabrenja u okolnostima produljene pandemije i posljedica potresa, te pozvao na obnovu zajedništva u vjeri i ljubavi kroz djecu, koja su budućnost naše zemlje.

“Danas nam se rodio Krist. To na Božić Crkva naviješta sebi i cijelome svijetu. To je naviještaj radosti, odjek i nastavak one radosti koju je anđeo Gospodnji navijestio pastirima u Betlehemu”, rekao je Bozanić predvodeći svečano euharistijsko slavlje svetkovine Božića iz montažne crkve župe Pohoda Blažene djevice Marije u potresu stradalom zagrebačkom naselju Čučerju.

“Smisao ljudskog života je poput života malog djeteta – ne stvara ga se, već ga se prihvaća. Na Božić, Bog nam daje znak, betlehemsko dijete. Božić je blagdan života, i stoga Božić treba u svima nama poduprijeti volju za život, odluku da podržimo mlade ljude, otvorenosti prema novom životu”, poručio je.

Sve rjeđe se rađaju djeca

Naglasio je dok se danas često ističe da je dijete na prvome mjestu, u isto se vrijeme upravo današnje društvo na neki način zatvara za djecu, te se u našoj domovini sve se rjeđe rađaju djeca, sve manje ima djece u obiteljima, sve su malobrojniji razredi u školama, sve više ima škola koje se zatvaraju.

Našem društvu potrebno je vratiti raspoloživost, velikodušnost i radost prema djeci, za koju kao da ima sve manje mjesta među nama, jer novi život najveći je dar”, poručio je.

Naglasio je kako je ovo vrijeme iznimna prilika da stvorimo nova zajedništva ljubavi, da obnovimo narušene odnose, da oprostimo i tražimo oproštenje, da ohrabrimo klonule i obradujemo osamljene, i da, ne zaboravljajući vrijeme pošasti, uz molitvu za sve bolesnike, za zdravstveno osoblje, za one koji žaluju zbog gubitka najbližih, radimo na očuvanju svojeg zajedništva, zajedništva u hrvatskom društvu.

Kritika obnove

Služeći svečano euharistijsko slavlje svetkovine Božića u Čučerju, župi koja je teško stradala u zagrebačkom potresu u ožujku 2020., Bozanić je podsjetio na nužnost što hitnije obnove, te apelirao na odgovorne na državnoj i gradskoj razini, “da požure”.

“Nemojmo usporavati zbog bespotrebne administracije, zbog administracije koja samo postavlja kočnice. Požurimo. Potrebno je zajedništvo koje traži obnova, zajedništvo i brzina. Požurimo svi zajedno da ne bi bilo sutra kasno”, kazao je. Na božićnoj misi je među ostalima bio i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.