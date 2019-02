Poznati psihijatar o jezi iz Međimurja: Je li moguće da obitelj ništa nije znala?

Psihijatar Špiro Janović, koji za sudske procese izrađuje psihološke profile ubojica i počinitelja najtežih kaznenih djela, progovorio je za Dnevnik Nove Tv, komentirajući slučaj pronalaska leša u škrinji u Međimurju te među ostalim ponudio i odgovor kako je moguće da je osumnjičena osoba živjela s lešom u kući punih 19 godina.

”Pravi odgovor dat će jedno opširno psihijatrijsko-forenzičko vještačenje. Ono što možemo reći da se u takvim slučajevima zna desiti da mozak čak prevari i one koji počine takav zločin. Tu se radi o mehanizmima obrane, potiskivanja i disocijacije gdje osobe mogu potpuno iznegirati da se nešto takvo desilo. To je jedino što ih može koliko-toliko održati u prividu zdravog i normalnog funkcioniranja”, objašnjava psihijatar. Hoće li osumnjičena do kraja života živjeti u tom uvjerenju, jedno je od pitanja na koje je psihijatar ponudio svoje viđenje.

‘‘U ovom slučaju, osoba je surovo probuđena iz takvog sna u kojem se nije ništa desilo. Dakle, sada se film može odvrtjeti i možda možemo doći do spoznaja što je bio uzrok ovako jedne strašne stvari”, kaže psihijatar napominjući da ovakav slučaj u Hrvatskoj nismo imali.

”Bilo je slučajeva gdje su razni čudaci živjeli s mrtvim osobama čak i godinama, no obično su to bile duboko disfunkcionalne osobe koje su bile osamljenici, čudaci i često teško duševno bolesni. Slučajevi u kojima imate prividno potpuno funkcionalne obitelji i koje normalno žive u suočenju s ovakvim nečim, to nije zapamćeno na ovim prostorima. To je ono što daje ovakvim slučajevima neobičnost i zato smo svi zatečeni time”, naglašava Janović.