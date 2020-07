POZNATI PRAVAŠ BEZ UVIJANJA: Otkrio što misli o Škori: ‘On je u JNA bio desetar’

Pravaš bez dlake na jeziku, Željan Jurlin prvi je čovjek HSP-a Splitsko-dalmatinske županije, član Glavnog stana HSP-a i predsjednik njihova unutarstranačkog odbora za ekologiju, a u opsežnom intervjuu za naš portal uz ostalo progovara i o svojem angažmanu na nadolazećim parlamentarnim izborima.

Koje su glavne okosnice Vašega programa i zbog čega su za Hrvatsku bolje od onoga što se nudi u drugim opcijama?

Program Desne lige uključuje sve ono što na pijedestal stavlja državotvornu i socijalnu politiku. Međutim, u središte svega ipak stavljamo LUSTRACIJU (gospodarska-povrat opljačkanog u pretvorbi i privatizaciji, funkcijska i politička) jer ne kaže se slučajno da bez političke higijene nema zdravlja ni zdrave nacije. Bitnim također držimo i vraćanje ODGOVORNOSTI i MORALA u hrvatsku politiku ali i dekriminalizaciju hrvatskih institucija. Znači reformu pravosuđa koja uključuje ne pravedniji već pravedan izbor sudaca (mandat), primjenu lustracije te uvođenje kaznene odgovornosti za suce, a također i korjenite promjene političkog sustava, prvenstveno izmjena Izbornog zakona, koji uključuju izbornu kontrolu i E-glasovanje. Demografske mjere koje u središte svog djelovanja stavljaju OBITELJ, kao temeljnu zajednicu naroda i države,a isto tako i zaštitu života od začeća do naravne smrti. Promjenu ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jer osim što EU ne poznaje kategoriju nacionalne manjine, vidljivo da je Hrvatskoj danas nužan jedan jasan i nedvosmislen građanski sveujediniteljski politički središnji identitet. Potrebno je, dakle, zakonski promijeniti cenzus sukladno zemljama članicama EU te urediti i zajamčiti novu ustavnu kategoriju jednakosti hrvatskog i republikanskog građanstva. Ustavno pravna podloga po kojoj bi svi državljani RH imali ista prava i obveze bez obzira na vjersku, etničku i nacionalnu pripadnost, a manjinska prava rješavati bilateralnim sporazumima prema načelu reciprociteta. Ekologija (pravo na VODU žurno zaštititi Ustavom RH, uključivši i sve preduvjete ostvarivanja tog prava, kao temeljnog ljudskog prava, poljoprivreda (zadrugarstvo i poljoprivredna banka) i održivi razvoj kao teme od prvorazrednog nacionalnog i starteškog interesa. Porezno rasterećenje i korjenita izmjena Ovršnog zakona. Moglo bi se još puno toga nabrajati ali svjestan da se veliki dio toga nalazi u programu različitih opcija, želim istaknuti da je razlika upravo u tome što ovaj kao i sve druge programe ipak netko provodi, a to su ljudi. Kao što svaku stranku čine ljudi tako se i ta razlika odnosi na ljude odnosno političare koje stoje iza svog programa. Znači zbog dosljednosti i vjerodostojnosti kandidata koji ne samo da nisu donosili i izglasavali izdajničke zakone, a politički i društveno su neokaljani, nego se radi mahom o dragovoljcima ili ženama i djeci dragovoljaca DR-a.

Zašto je bitno da baš vi osobno uđete u sabor?

Možda zato što demokracija danas ne treba profesionalne političare, već revolucionare i čestite ljude. Tu naravno mislim na, kako bi to pok. Z. Bušić govorio, tihu revoluciju. Prije svega moralnu jer činjenica da je Hrvatska danas u moralnoj krizi. Najgoroj i najteže izlječivoj od svih drugih (političkih, ekonomskih, gospodarskih i kulturoloških) kriza. Kada govorimo o demokraciji tu napomenuti da je, prvenstveno kao dragovoljac DR-a, smatram jednom od temeljnih vrijednosti svakog društva, ali na žalost činjenica da je još uvijek nismo izborili. Stoga je meni i ova politička borba, za razliku od mnogih, dođe kao prirodan i logičan slijed stvari.

Dalmaciji prijeti propast turističke sezone, kako na to gledate?

Na žalost imamo premijera koji je, i to u ime hrvatskog naroda, javno i otvoreno rekao da se Hrvatska PODLAŽE globalnom upravljanju. Ova je pak kriza globalna i dok ne rješimo pitanje protunarodne, antisocijalne i anacionalne politike, do tada se nećemo uspješno nositi ni s krizama poput ove. Na žalost tu se ne radi samo o Dalmaciji jer koliko god nama bilo teško , neusporedivo je teže u Slavoniji i kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Kako komentirate vladu premijera Plenkovića?

Veleizdajnička! Obnašatelji vlasti koji na žalost, uz ekonomski fašizam, danas zastupaju nehumanu, anacionalnu, antisocijalnu, bolesnu, kriminalnu i totalitarnu ideologiju militantnog neoliberalizma i neoliberalnog kapitalizma kao sustava za kojega svi u glas tvrde isto. Kako taj duboko odnarođeni sustav nema alternative. Imamo vladu koja je po pitanju duboke države napravila više, nego bilo koja druga, a uz to je i velikim dijelom srpski Memorandum ugradila u službeni dio politike Hrvatske vlade.

Što kažete na Domovinski pokret i Škoru?

Na tim listama ima dobrih pojedinaca i čestitih ljudi ali i jako puno ostalih. Međutim, kako uvijek vodim afirmativnu, a ne negativnu kampanju, tako bih se od nekih izjava ipak suzdržao. Međutim, mogu povući kratku paralelu. Meni je recimo na služenju vojnog roka u JNA bilo zabranjeno dužiti i nositi oružje, a on je ipak bio desetar. 91. g. sam kao dragovoljac DR-a druge obućavao rukovanju oružjem, uključujući i bivše pripadnike režima, a dotični je imao svoj biznis. Dakle, netko Hrvatskoj i za Hrvatsku daje sve, a netko od nje uzima koliko uzeti može i od toga na žalost još napravi i pokret.

Biste li mogli nakon izbora podržati HDZ-OVU Vladu?

Osobno ne, nikada. Uostalom, opozicija sam i u svojoj jedinici lokalne samouprave.

Koje vrijednosti po vama pravi lider desnice mora promovirati?

Kao pravaš ne smatram se isključivo desničarom jer pravaštvo je sa socijalnog aspekta politike uvijek bilo lijevo, a samo po nacionalnom pitanju je desno. Dapače, smatram kako je HSP danas jedna od najsocijalnijih stranaka u RH, a to svakako svojim primjerima dokazuju mnogi. Pravaštvo također u svojim izvornim temeljima ne poznaje, niti priznaje liderstvo, već samo služenje narodu i PROGRAM. Međutim, kada postavljate to pitanje, onda vjerujem da bi trebao imati vrijednosti jednog Eugena Kvaternika.

Kako komentirate situaciju kojoj svjedočimo s pandemijom koronavirusa?

Globalna režija. Neki je zovu teorijom, a neki praksom zavjere. Osobno vjerujem u ovo drugo. Znači da se tu radi više o isprovociranoj gospodarskoj problematici,a manje zdravstvenoj. Na žalost navodna pandemija ide u paketu s 5G mrežom i prisilnim cijepljenjem. I to su svakako danas najvažnija pitanja koja se, za razliku od drugih, neće, niti smiju ignorirati. Ljudi će se, isto kao i političari, u svakom slučaju morati odrediti, kako zbog svog zdravlja, tako i budućnosti naše djece. Stavovi i djela mene kao dugogodišnjeg aktivista i predsjednika odbora HSP za ekologiju na državnoj razini su po tom pitanju poznati i potpuno jasni. Dakle, poštivanje zakona i pravnih okvira, koji s jedne strane uključuju mjere, a s druge uvažavanje i solidarnost s onima koji misle drukčije.

Kandidat ste u devetoj jedinici, tamo je ozbiljna gužva. Jeste li promotrili konkurente? Što kažete na njih?

Da, kao predsjednik županijske organizacije HSP-SDŽ sam na 14. mjestu na listi u IX. Izbornoj jedinici i to vjerujem sasvim dovoljno govori. Gužva me ne brine ali smeta me političko mešetarenje i kompromiterstvo. Pragmatizam i demagogija te doživljaj politike u mnogih koji u njoj vide samo dodatni ili novi izvor prihoda. Znači profitabilnu gospodarsku granu ili priliku za osobno uhljebljivanje, i ništa više od toga. Mojim političkim konkurentima kao i potencijalnim oponentima osobno mogu poručiti samo jedno. To da nema te pokore koju ne može nadvladati odgovarajuća količina ljubavi. Pa tko i kako shvatio, shvatio

Zbog čega ste kandidat baš na ovoj listi? Čime su vaše povjerenje pridobili gospođa Esih i Karlo Starčević

Kao dužnosnik HSP jedan sam od autora Deklaracije hrvatskog zajedništva, koju sam javnosti i medijima predstavio na konferenciji u Zagrebu. Jedinstvo politički i svjetonazorski srodnih državotvornih stranaka, na žalost, u ovom trenutku je nerealan politički projekt, no zajedništvo utemeljeno na programu i općeprihvaćenoj suverenističkoj platformi je ‘condicio sine qua non’, dakle nužan preduvjet za sve buduće uvjete i sve procese kako političkog tako i moralnog ozdravljenja hrvatskog naroda. To bi bio preduvjet konačnom stvaranju zdrave nacije političkih Hrvata. Stoga smo, temeljem već usvojenih odluka, predložili i javno predstavili ovu Deklaraciju svim našim političkim ili potencijalnim koalicijskim partnerima te udrugama i dokazanim pojedincima državotvornog i nacionalnog opredjeljenja, kao naš osobni, ali i stranački doprinos nacionalnom ozdravljenju i općehrvatskom zajedništvu. Mnogi su na to odgovorili i Deklaraciju prihvatili,a neki recimo nisu ili su čak na nju reagirali jako sramotno. Gđa. Bruna Esih ju je prihvatila, a glede g. Karla Starčevića on je sve pokazao i dokazao na primjeru Gospića. Kako ne imati povjerenja u njega, koji je Gospić izvukao iz dugova, ne vozi službeni auto, niti rabi službenu karticu, a svojom plaćom stipendira 13 studenata.