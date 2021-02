POZNATI POLJOPRIVREDNIK SVE RASKRINKAO: Znate li kakvo meso kupujete po dućanima?

Autor: Iva Međugorac

Unutar Europske unije postoje zakoni koji se bave uređenjem tržišta poljoprivrednih proizvoda, ali i zakoni koji se bave nepoštivanjem trgovačkih praksi, oni nerijetko ne vrijede u cijeloj Uniji na valjan način. Poruka je to koju u javnost šalje predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja Krešimuir Kuterovac koji je skrenuo pozornost na tržišnu praksu u svinjogojstvu.

– Njemačka, koja je golemi proizvođač svinjetine, zbog pojave svinjske kuge (ASK) i zaustavljanja izvoza mesa u Kinu i Aziju doživjela je strašan pad cijena, pa je tako od rujna prošle godine cijena na burzi u Njemačkoj 1,19 eura za kilogram toplog trupa s 57 posto mesa. Preračunano na standardnu kvalitetu žive svinje, cijena je oko 1,05 eura, cijena je fco farma svinja. Tu cijenu Njemački farmeri dobivaju od rujna do danas. Cijena mesa u Njemačkoj u trgovačkim lancima koji nude akcije s 35 posto sniženja je oko 4 eura za kilogram mesa. Cijena mesa razne pozicije kod mesnih industrija u veleprodaji u njemačkim klaonicama je 2 – 2,2 eura kilogram mesa fco klaonica. Usput valja istaknuti da Njemačka proizvodi 150 posto svinjetine u odnosu prema vlastitoj potrošnji. Ako sada analiziramo situaciju u Hrvatskoj, mi proizvodimo 50 posto potreba svinjskog mesa. Od rujna do danas uvezli smo iz Njemačke koja ima ASK 25 000 živih svinja za klanje po cijeni od oko 0,8 eura fco klaonica RH. Prijevoz je 0,10 – 0,15 centi po kilogramu, što znači da je nabavna cijena 0,65 – 0,7 eura/kilogram. Meso iz industrija iz Njemačke dolazi na hrvatsko tržište po cijeni od 1 do 1,2 eura za kilogram. Cijena navodno jednake kvalitete mesa u trgovačkom lancu u Hrvatskoj je 2 eura kilogram (16 kn/kg). Ako su isti zakoni i pravila, tržišnu najnižu cijenu živih svinja i mesa trebala bi imati Njemačka (jer ima višak proizvodnje), a u Hrvatsku bi svinje i meso trebali dolaziti uvećani za troškove transporta. Cijena svinja iz Njemačke po svakoj tržišnoj logici bi trebala biti minimalno 1,1 euro kilogram, a cijena mesa ovisno o pozicijama u maloprodaji trebala bi biti najmanje 20 – 25 kn/kg – kaže Kuterovac za Glas Slavonije uz opasku da na zajedničkom europskom tržištu nema jedakih pravila, a tu poseban naglasak stavlja i na Hrvatsku.

-Cijena svinjetine u trgovačkim lancima u Njemačkoj je 4 eura po kilogramu, pa neka građani prosude je li to ista kvaliteta mesa koja je i tamo ili je u pitanju prodaja mesa ispod tržišnih cijena zbog drugih razloga. Ako meso košta u veleprodaji u Njemačkoj 16 kn/kg, plus transport, distribucija i kalo, plus marža trgovca, plus PDV 13 %, cijena u maloprodaji bi trebala biti 22 – 25 kn po kg. Ako se prodaje po 14 – 16 kn/kg u maloprodaji, nabavna cijena je oko 8 kn/kg. A cijena žive vage svinje je gotovo tolika. To nije moguće i onaj tko to radi ili prodaje katastrofalnu kvalitetu ili ciljano uništava domaću proizvodnju. Hrvatska proizvođačka cijena kreće se oko 1,42 eura /kg. Možemo izdržati tržišne poremećaje na EU tržištu kada je cijena 1,19 eura/kg. Ono u čemu se naša proizvodnja ne može snaći je stanje gdje imamo zajedničko EU tržište i ‘jednaka‘ pravila, a ne možemo prodati svinje. Tržište nam ruše predatorske cijene i nelojalni uvoz mesa i svinja iz Njemačke po cijeni 30 % nižoj od tržišne iz zemlje odakle dolazi- upozorava.