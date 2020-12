POZNATI LIJEČNIK BRANI SUČIĆA: Posljednji dragovoljac u širem sastavu Vlade

U središtu pažnje javnosti ovih se dana našao državni tajnik iz Ministarstva branitelja Stjepan Sučić koji je prie nekoliko dana nakon noćnog incidenta u Vukovaru podnio ostavku. Što se točno te kobne večeri s njim događalo, je li uistinu netko iz Vlade intervenirao kako bi se njega i Krunoslava Šermeta pustilo iz policijske postaje prije propisane procudure i je li uistinu zaobiđen alkotest, okolnosti su koje se tek trebaju utvrditi.

Dok se okolnosti utvrđuju valja reći kako je javnost o slučaju Sučić podjeljena pa je tako primjerice poznati doktor i nedavni kandidat Škorinog Domovinskog pokreta Dražen Đurović na društvenim mrežama iznio intrigantno stajalište. ”Iskreno mi je žao što je Sučić zbog neprimjerenog ponašanja platio cijenu smjenom. On je bio jedan od rijetkih dragovoljaca Domovinskog rata u širem sastavu ove vlade. I jedini vukovarski veteran za kojeg znam da je bio na bilo kakvoj ozbiljnijoj državnoj dužnosti. I to iz Bandićeve kvote. Poznajem Crnog dosta godina i koliko znam dobro je radio svoj posao. Šteta. Nas, dragovoljce i vukovarske veterane već odavno su vladajuće elite odbacile kao stare poderane čarape. Tako je, kako je. Umri muški”, poručio je Đurović dok se u medijima može pročitati kako su Sučić i Šeremet pola sata nakon pomoći, a četiri sata nakon Plenkovićevog isticanja mjera naciji zatečeni u jednom vukovarskom pubu gdje su legitimirani.

Dvojac se navodno opirao policijskim zapovjedima vrijeđajući neke od njih na nacionalnoj osnovi. Dok su razbijali inventar u stanici navodno su se pozivali i na ministra branitelja Tomu Medveda. Nakon dovršene obrade dvojica muškaraca puštena su iz službenih prostorija, a policija ih namjerava prekšajno prijaviti, dok je sumnje dodatno pobudilo priopćenje predsjednika Nacionalnog sindikata policije Nikole Kajkića u kojem se navodi da je Sučić prijetio policajcima psujući im majku četničku. Tim je ljudima tvrdio da će ostati bez posla, a osim toga prema Kajkiću on je oštetio i uništio državnu imovinu te prijetio službenim osobama sprječavajući ih u obavljanju službenih radnji. Kajkić smatra da su radi toga morali biti uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku, a nakon toga i ispitani pred nadležnim državnim odvjetništvima i tek nakon toga mogli su eventualno biti pušteni kućama, što se nije dogodilo već su kako navodi Kajkić nakon razgovora s načelnikom policijske postaje na intervenciju koja je navodno došla s razine ministra u Vladi naprosto pušteni. Sučić je inače rođeni Vukovarac, a prema službenoj biografiji radi se o zapovjedniku 1.bojne 204.brigade. bivši je savjetnik za ratni plan u Operativnoj grupi Glavnog stožera HV-a te zapovdjendik brigade na Južnom bojištu, zapovjednik 123.brigade Požega od kuda ga Đurović vjerojatno i poznaje. Ujedno je riječ o zapovjedniku 5.gardijske brigade u Vinkovcima, a osim toga nositelj je visokih državnih odličja i medalja. Diplomirao je u Ratnoj školi Ban Josip Jelačić, a završio je i Zapovjedno-stožernu školu Blago Zadro. Iz rata u kojem je dva puta ranjavan nosi nadimak Crni, njegovi suborci uglavnom o njemu pričaju s velikom dozom poštovanja. Rado je viđen na raznim tribinama koje organiziraju braniteljske udruge, a na kojima se progovara o bitci za Vukovar. Na meti kritičara našao se zbog simpatija prema pokojnom Tomislavu Merčepu, a u politici je djelovao kao član stranke Bandić Milan 365. Kći Sara Sučić svojedobno ga je javno optužila da ju je pretukao, a on je te žustre medijske napise osporavao navodeći da je njegova kćer nasrnula na bolesnu majku i da ju je on nastojao zauistaviiti do dolaska policije.