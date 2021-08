POZNATI KRIMINALIST O INCIDENTU U MEĐIMURJU! Ovo je prava pozadina krvoprolića: ‘To neće stati! Oružje nabavljaju od socijala’

Autor: Iva Međugorac

Krvoproliće koje se dogodilo u romskom naselju Parag u okolici Čakovca rezultiralo je sukobima između Ministarstva policije i saborskog predstavnika romske nacionalne manjine Veljka Kajtazija koji tvrdi kako je Davora Božinovića upozoravao na mogućnost ovoga incidenta te da ga je upozoravao na postojanje ilegalnog oružja među Romima u ovom kraju.

No, jedan od najpoznatijih hrvatskih kriminalista Željko Cvrtila u razgovoru za naš portal ipak staje na stranu policije. ”Da je policija imala pravu informaciju- znači da se u nekoj kući ili kod neke osobe nalazi oružje, dakle da ga posjeduju siguran sam da bi oni išli sa zahtjevom za nalog kod suca, a bez naloga suca policija ne može ući u ničiju kuću. To jednostavno nije moguće. Saznanje čujte u kvartu Lanište nalazi se pet pušaka za policiju ne znači ništa, druga je stvar što bi policija trebala raditi na toj informaciji pa pokušati doći do informacija o tome u kojem se točno stanu nalazi oružje, u tom slučaju ako takva informacija postoji onda se može dobiti nalog suda. Nikada nigdje nisam čuo da bi neki sudac izdao nalog za sve kuće u nekom selu pa da se ide u pretragu, to jednostavno nije moguće”, kaže naš sugovornik te napominje da policija može biti prisutna i uspostaviti blokadne punktove te kontrolirati to selo.

”Međutim, kad bi se to dogodilo onda se zapravo dolazi do ključnog problema, a to je politički problem. Kada bi se to dogodilo reklo bi se da se ljude diskriminira, da ih se pretresa, da ih se šikanira, stigmatizira i tako dalje. To bi prvi Kajtazi vjerojatno rekao, i tu onda imamo problem, koji je po meni ključni- zapravo iza prava manjina se sakrivaju pojedini zastupnici, nije nama ništa drugačija situacija ni u Vukovaru, i selima oko Vukovara. Ista vam je to priča. Vi onda zapravo pod okriljem zaštite manjina njih dodatno diskriminirate i stigmatizirate. Imate primjerice nekakve presude za Rome u kojima se radi o eklatantnom zapuštanju i zanemarivanju djece, ali suci kažu da je takav način njihova života. Imamo dvostruka pravila koja se primjenjuju na manjine i ostale građane Hrvatske na koje se primjenjuju neka druga pravila”, upozorava naš sugovornik te ističe kako je to sve skupa problem politike i tretmana manjina kakvog nemaju svi ostali hrvatski građani.

”Vi jednostavno ne možete na način da ljude getoizirate u nekakva sela, ili kvartove napraviti integraciju u ostalo stanovništvo. To jednostavno ne ide da biste vi napravili integraciju vi ne možete imati odvojene vrtiće, škole, učiti drugačiju povijest ili neke drugačije vrijednosti za uspostaviti od vrijednosti koje vladaju u određenom društvu. Da ti ljudi idu u zajedničke vrtiće, u škole, pa tu bi se javljala nova prijateljstva, nekakve ljubavi, ljudi bi se ženili. Na taj način dobivate integraciju manjina u većinsko društvo, ova integracija za koju se zalažu manjinski saborski zastupnici je zapravo dezintegracija i u konačnici se velika šteta čini tim manjinama jer će oni i dalje ostati getoizirani i neće dostići razinu neovisnosti ni socijalno, ni financijski pa ni u školovanju i kulturi koja vlada u ostatku društva”, smatra Cvrtla koji drži da korist od toga imaju samo oni koji lagodno ulaze u Sabor i na saborsku plaću.

”Vi da sada krenete provoditi zakone hrvatske kako treba oni će početi ucjenjivati Vladu, imate raskol u Saboru i Vladi i vi na taj način zapravo ucjenama ne možete provesti zakone RH koji bi bili jednaki za sve građane, time je većina stanovništva diskriminirana prema manjinama. Oni to zovu pozitivna diskriminacija, ali to jednostavno ne može biti”, kaže naš sugovornik koji poziva na uspostavu jednakih zakona za sve hrvatske građane.

Posebno je problematično što se u ovakvim situacijama uvijek proziva hrvatska policija, no Cvrtila navodi kako je to nekorektno. ”Ne može to samo policija riješiti to je širi problem, ključni je problem politički, naravno tu postoje i socijološkli i drugi problemi, ali ovo konkretno- dakle ovaj počinitelj ima 90 kaznenih djela. Sada treba pitati suca koji u ladici drži 90 kaznenih prijava da ga nije procesurirao, da ga je u međuvremenu procesurirao do ovog ne bi došlo niti bi mi imali mrtve i teško ranjene ljude, ali on isto vjerojatno ima preporuke i pritiske, i stigmu da je to normalno u romskoj zajednici, ali to nije normalno, dvostruki standardi rasturaju i destruiraju državu. Možda su namjere bile dobre da mi napravimo manjinske zastupnike koji će se zalagati za njih, ali to je kontraproduktivno i naštetiti će u konačnici i samim manjinama’, vjeruje poznati kriminalist koji se osvrnuo i na metode kojima se među osiromašenim Romima dolazi do ilegalnog oružja.

”Oni jesu na socijalama, ali ako imate petero djece to više nije socijala nego jedna vrlo ozbiljna plaća, ali kao što kaže župan Posavec to je bez kontrole, dio njih dobije te novce koji se ne troše na tu djecu- u njihov odgoj, školovanje, sport, nego taj novac ide za alkohol, za cigarete, za kockanje i na kraju za oružje, onda se kao u svakom getu stvaraju klanovi jednih i drugih obitelji, rade se pokušaji preuzimanja teritorija jedne obitelji od druge obitelji, u svim segmentima da imaju kontrolu pa vjerojatno i u kriminalnom, onda dolazi do sukoba. To su klasični sukobi oko podjele terena, područja”, navodi Cvrtila koji ne isključuje nove sukobe.

”Sada je policija tamo prisutna, ali policija tamo ne može biti vječno niti se može vječno kretati za tim ljudima. Znamo što je krvna osveta, to ne znači da ubijete odmah počinitelja možete ubiti nekog njegova rođaka, pokoljenje i tako dalje”, na koncu upozorava Cvrtila.