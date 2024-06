Poznati general spasio je Srbe od nove Oluje: ‘Kad je izvukao pištolj, ja sam potegnuo Magnum’

Amerikanac Jacques Paul Klein u Hrvatskoj je ostao zapamćen kao prijelazni upravitelj UN-a u istočnoj Slavoniji za vrijeme kraja Domovinskog rata. Bio je značajne za mirovne procese u Republici Hrvatskoj.

Klein je bio karijerni član Više vanjske službe Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Diplomirao je i magistrirao povijest na Sveučilištu Roosevelt u Chicagu, te pohađao postdiplomski studij međunarodne politike na Katoličkom sveučilištu Amerike u Washingtonu. Dobio je počasne doktorate i brojna priznanja za svoj rad na promicanju mira, uključujući priznanja iz Hrvatske.

Služio je u Ratnom zrakoplovstvu SAD-a, volontirao za službu u Južnom Vijetnamu, gdje je letio u izviđačkim misijama. Kasnije je radio u obavještajnim službama i bio je prvi ataše zračnih snaga u Njemačkoj i Francuskoj. Povukao se iz ratnog zrakoplovstva 1998. godine nakon 35 godina službe.

