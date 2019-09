Poznata trgovina opet na udaru! Sezonska radnica ogorčeno poručila: Nikad više u Plodine

U našu redakciju stigao je zanimljiv mail jedne sezonske radnice koja je svoj sezonski posao odradila u poslovnici trgovačkog lanca Plodine u Novalji na Pagu.

U tekstu koji nam je poslala iznijela je niz svojih loših iskustava i ogorčenost uvjetima rada i kvalitetom radnika.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

“Nakon odrađene ljetne sezone u poslovnici Plodina u Novalji, vrijeme je da iznesem loša iskustva, bilo svoja ili ona što sam načula od drugih, jer ovo što se tamo događa, definitivno nije normalno. Naime, nakon odlaska bivšeg poslovođe prošle godine, situacija se totalno pogoršala. Pogoršala zbog toga, jer je odlaskom stare šefice, trgovinu napustilo dosta starih radnika, a nova šefica postala je voditeljica delikatese, koja veze sa tim poslom nema, te joj je ovo prva ljetna sezona, u koju se je malo previše zaletjela

Zbog toga se vrši pritisak na sve ostale radnike, kojih je premalo, sve vrijeme se radi teško i naporno, jer novih radnika nema. Mislim ima, ali po pričama, dosta njih radi vrlo kratko i onda da otkaz, pa su svi ostali u nadi da što prije dođe nova sezona kako bi došli novi radnici i kako bi se posao bar malo olakšao. No olakšanje nije došlo ni sa sezonskim radnicima, jer je tek tada uslijedio kaos. Većina se žali na novu šeficu, od radnika do običnih slagača koji nemaju veze s Plodinama. Do sredine sezone u trgovini uopće nije bilo zaštitara, a kako se usred ljeta dolaskom stranaca u trgovini dosta krade, morao je postojati način da se sav taj manjak namiri. Nama blagajnicama je rečeno, da strancima otkucavamo cigarete i alkohol, tako da imamo unaprijed spremne šifre ili etikete, pa ako prođe prođe.





Ako se netko žali da mu je previše naplaćeno, onda se moramo ispričati i vratiti novac, a ako se nitko ne žali, onda je to plus za firmu. Najgore je što ima ljudi kojima malo fali da te ne udare ili se izderu na tebe jer si im krivo naplatio, stoga svi mi moramo biti u strahu da se tako nešto ne desi. Najtužnije je od svega to, što je nakon inventure ispao enorman višak cigareta, po pričama, oko 40 šteka, ŠTEKA, ne kutija!! Zbog toga je jedan od radnika dobio povećanu plaću za uspješno obavljen posao.

Znate li koliki je to iznos u kunama kada se sve zbroji? Za ne povjerovati! Regionalni voditelj je ostao u šoku kada je vidio cifru, ali očito da mu je to normalno, jer on je zadužen za tu trgovinu i logično da neće imati primjedbe kad vidi da trgovina nema manjka… A to što bi tu moglo biti posla za inspekciju i policiju, jer ovo je na kraju krajeva krađa, zar ne, to nikoga nije strah. Kako Plodine brinu o svojim radnicima dovoljno govori to da su neki radnici dobili otkaz jer se nisu svidjeli šefici i regionalnom voditelju, pa im je rečeno kako su postali višak! Pazite ovo, višak usred sezone! Sam regionalni voditelj Antonio Čurković će vam obećati hrpu toga (dobru plaću, smještaj, uvjete rada..) a ništa od toga neće ispuniti. Jedan je mesar tako dobio otkaz jer je prestar, drugom je dao otkaz jer se kao tobože, netko žalio na njega, a trećeg je izvrijeđao i istog mu trena dao papire za otkaz. Tri mesara su otišla na neugodan način, a jednoj curi su dali otkaz nakon što je otišla na porodiljni. Regionalni se ne ponaša bezobrazno ne samo prema zaposlenicima, nego i prema drugim ljudima. U sklopu trgovačkog centra se nalaze i ostale trgovine, pa ti radnici na pauzu znaju doći u dvorište Plodina. Jednom je rekao jednoj curi da se makne jer ju više ne može gledati! Nevjerojatno! Smještaj radnika je užas, pojedinci koji nemaju sreće, smješteni su u dnevni boravak, tako da moraju trpjeti kad im ekipa iz druge smjene dođe s posla te pravi večeru i buku, dok oni u isto vrijeme pokušavati zaspati jer rade ujutro.

Opće je poznato da kad se ozlijedite u Plodinama, nikako na hitnoj ne smijete reći da ste se ozlijedili na poslu. U Novalji je tijekom ljeta ogromna gužva, dvorište je puno kartona, a preša za karton je konstantno puna. Skladištari moraju uskakati u prešu i gnječiti karton kako bi ga utiskali unutra. Jedan se je skladišar tako ozlijedio da danima nije mogao doći na posao. U Plodinama ako izbivate s posla 3 dana, automatski vam skidaju s plaće 1 000-1 500kn!. Dok stalni radnici, koje šalju na sezonu dobivaju dnevnice, sezonski radnici ispadaju jadni, za koliko nižu plaću naspram ostalih rade, a cijene u dućanu su nerealno visoke.

Međuljudski odnosi u trgovini su također loši. Pored svađa koje znaju izbijati na blagajnama, o svađi s kolegicama na gastro i odjelu delikatese da ne govorimo.

Jednostavno se ništa ne stigne, pa u trgovini često nema cijena, ili se ne stignu promijeniti, ili kupci pronađu hrpu stvari s isteklim rokovima i onda malo fali da Vam to ne bace u glavu. Nema nikakvog reda niti organizacije, a šefovima je najbitnije da se roba iznese van, pa makar sve bilo razbacano. Nekoliko radnika bilo je optuženo za krađu, sve pod krinkom kako bi ih se rješili i kako bi dobili otkaz. Na kraju su šefovi ispali posramljeni, jer su bili u krivu s optužbama. Sve u svemu, nikad više se ovdje ne bih vratila, barem ne u Plodine Novalja”.