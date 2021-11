POZNATA ODVJETNICA OTKRIVA KLJUČNI TOMAŠEVIĆEV PROPUST! Roditelji odgojitelji pripremaju tužbu: Ovo je njihov argument

Autor: Iva Međugorac

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević ispred Doma zdravlja Zagreb – Centar održao je konferenciju za medije na kojoj se uz ostalo dotakao ukidanja mjere roditelj-odgojitelj što je izazvalo lavinu reakcija u javnom prostoru.

“Kod kritičara mjere je među najglasnijima HDZ. Ja bih ih podsjetio na 2019. godinu, kad sam kritizirao mjeru i rekao da je jako veliki trošak. I na početku ovog mandata rekao sam da se iznos koji se davao za roditelje-odgojitelje približio iznosu koji se daje za plaće 6000 zaposlenika dječjih vrtića. Što sam govorio 2019. mislim i danas. Pokazalo se da je došlo do smanjenja rođene djece unatoč 1,8 milijardi kuna utrošenoj za tu mjeru”, rekao je Tomašević, dodavši da je zagrebački HDZ i njihov šef, Mislav Herman, tada podržao njega, “da bi sada napravio kopernikanski obrat”.

Gradonačelnik je najavio cijeli niz kompenzacijskih mjera. ”Ako bude riječ o socijalno ugroženim obiteljima tu na snagu stupaju socijalne mjere”, poručio je Tomašević uz opasku da će sada djeca čiji su roditelji koristili tu mjerom moći ići u vrtiće dok ranije nisu mogla.

“To nisu uštede. Taj novac će se koristiti za proširenje… 27 vrtića se moglo izgraditi za trošak te mjere. I ja sam u Gradskoj skupštini gledao kako se za dječje vrtiće izdvaja 12 milijuna kuna godišnje i zbog toga smo došli do toga da nema dovoljno vrtića, da u njima ima više djece nego što je pedagoški standard i manjak odgojitelja”, rekao je Tomašević.

No, ni nakon Tomaševićeve argumentacije reakcije se ne stišavaju, a roditelji koje izravno pogađa ova mjera pitaju se kako dalje najavljujući ujedno kolektivnu tužbu pri kojoj ostaju. Vrtići prema njihovim riječima već naredne jeseni neće moći primiti svu djecu koja će se vratiti u sustav. Na to je javno upozorio i Mostov zastupnik u Gradskoj skupštini Lovro Marković koji se pozabavio konkretnim brojkama.

”Moram naglasiti da je u Gradu Zagrebu 6.000 djece primljeno u sustav predškolskog odgoja, a 2.700 je ostalo bez mjesta”, rekao je Marković podsjećajući kako je u svim gradskim jaslicama ostalo svega 28 slobodnih mjesta. Kada se tome pridodaju djeca koja će u vrtić krenuti kada im roditelji izgube status, može se očekivati navala na sustav predškolskog odgoja. Navalu gradonačelnik Tomašević može očekivati i od nezadovoljnih roditelja koji su se odvjetnicima već obratili, a oni napominju kako im se ukidaju stečena prava roditelja odgojitelja koja su im zajamčena do 15.godine djeteta.

Odvjetnica Višnja Drenški Lasan također smatra dvojbenim to da se stečena prava sada oduzimaju na ovaj način, no kako kaže prije bilo kakvih tužbi i ustavnih propitkivanja te prigovora neophodno je ustanoviti jesu li postojali legitimni razlozi za ukidanje te mjere.”Postoji li ozbiljna studija te mjere koja bi pokazala da mjera nije polučila demografske učinke i da postoji opravdanje za njeno ukidanje? Opravdanje, prema meni, tu ne mogu biti uštede ili gradnja dječjih vrtića, nego mora biti ono za što je mjera i donesena, a to je demografija”, objasnila je Drenški Lasan.