POZNANICI ŠOKIRANI ISTUPIMA ŠKORINE SESTRE! Uskoro će je izbaciti iz Pokreta? Ona je normalna, obiteljska žena

Autor: Iva Međugorac

“Ključna karika i najveći oslonac”, tim je riječima danas već bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro opisivao svoju sestru Vesnu Vučemilović koja je postala poznata pošto se njezin brat politički angažirao uvodeći i tu znanstvenicu, doktoricu ekonomije i marketinšku stručnjakinju u političku arenu.

Vučemilović je nesuđena osječko-baranjska županica, ali i žena koja se ovih dana u javnom prostoru spominje zbog sukoba sa svojim kolegama iz Domovinskog pokreta. Da je ideologija ne zanima, dokazala je u svojim saborskim nastupima u kojima je progovarala uglavnom o ekonomskim temama. Sama za sebe jedne je prilike otkrila kako je žena, majka i supruga koja svima kaže “što ih ide” i ne daje lažna obećanja.

Svima je ovih dana štošta rekla Vučemilović pozivajući i glavnog tajnika stranke Marija Radića da odstupi s pozicije. Zajedno s bratom ušla je u konflikte s PR savjetnicom stranke Mateom Jozeljić, a nije poštedila ni samog Škoru.

Iznenadili su ti istupi Škorine sestre pa i prijetnje u čiji se kotekst dovodi sve, one koji je znaju kao samozoatajnu, ambicioznu i susretljivu ženu. No, ona u poslovnom svijetu nije od jučer, pa ne čudi da se uza sve ostalo izgradila u ženu sa stavom.

Prema službenoj biografiji, pošto je diplomirala marketing na Ekonomskom fakultetu te magistrirala menadžment zaposlila se u Pivovari Osijek u kojoj je radila kao direktorica nabave i komercijalna direktorica.

Nakon toga prelazi u Gucić grupu propalog tajkuna Josipa Gucića. Tamo je bila direktorica prodaje i marketinga za Hrvatsku i BiH za neke robne marke sokova i piva. Nakon krakte epizode u Jadranskoj pivovari, koja je također u međuvremenu propala postaje direktorica marketinške agencije Media Balance, a onda se zapošljava u agencije CBG Group, godinama je radila kao direktorica marketinga u Ergovićevoj Nexe grupi, pa se to u jeku njenih kampanja nerijetko potenciralo zbog veza između ovog našičkog tajkuna s bivšim predsjednikom Stipom Mesićem.

Od 2011. godine Škorina sestra radi i kao vanjski suradnik predavač na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, ali i na virovitičkoj Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici. Objavila je nekoliko članaka u stručnom časopisu Praktični menadžment, gdje je urednica bila bivša Plenkovićeva ministrica za demografiju Vesna Bedeković. ”Ona je savršena osoba koja jako puno zna o gospodarstvu i koja može doprinijeti više nego brojni ekonomski stručnjaci’, izjavio je Škoro govoreći o svojoj sestri nakon što ga je za nepotizam prozvao HDZ-ov Ivan Anušić u jeku kampanje za parlamentarne izbore.

”HDZ i SDP pucali bi u vlastitu nogu da učine potrebne promjene jer bi tako dokrajčili postojeći model upravljanja koji isključivo njima ide u korist. Ono što je u interesu Hrvatske protivno je interesima HDZ-a i SDP-a i oni to sami od sebe nikad neće provesti. Sve mi to više sliči na nekakvu željoteku, a ne na ozbiljan program”, tvrdila je pak Vučemilović u jednom od intervjua objašnjavajući kako je angažman u bratovoj kampanji jedino normalno s obzirom na to da je ona obiteljska žena.









”Većinu toga čovjek pokupi u obitelji, a brata i mene odgajalo je istih dvoje divnih i marljivih ljudi. Odrastali smo u istim okolnostima i u formativnim godinama gledali na svijet iz iste pozicije. Ali imamo i svojih razlika, kao bilo kojih dvoje ljudi na svijetu. Moje je vrijednosno opredjeljenje suverenizam, i to poglavito u gospodarstvu. Kad su u pitanju radnička prava, smatram da ih se treba poštovati u kontekstu preporuka Međunarodne organizacije rada, a koje su u većem dijelu dio kolektivnih ugovora. Miroslav je uspješan poduzetnik, a ja sam velika zagovornica zaštite radnika”, tvrdila je Škorina sestra koja bi prema tvrdnjama upućenih i sama uskoro mogla napustiti bratovu stranku, a spekulira se i o mogućnosti da nakon javnih polemika i prozivki iz iste bude i izbačena.