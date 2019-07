Poznanici oca preminule djevojčice: ‘Nije nam jasno što se dogodilo, on je živio za svoju obitelj!’

Autor: Dnevno

Četverogodišnja djevojčica koju je 33-godišnji otac prošlog četvrtak ostavio u vrućem automobilu na parkiralištu u Rovinjskom Selu preminula je u riječkoj bolnici Kantrida zbog posljedica toplotnog udara i dehidracije. Istarska je policija u međuvremenu najavila da će protiv oca nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava.

Policija nije htjela otkrivati detalje događaja pa se samo nagađa što se točno dogodilo i zašto je 33-godišnji otac ostavio svoju kćerkicu u autu tako dugo, ne razmišljajući o najgorim mogućim posljedicama. Naime, njegovi klijenti rekli su za Jutarnji da za njega imaju samo riječi hvale. Kažu da ima još jedno dijete, ali i da je živio život za njih. Tvrde da je bio više nego odgovoran, da o njemu nikada nisu čuli ni jednu jedinu lošu riječ, a kamoli išta o zanemarivanju djece.

“Nikada nitko za njega ne bi rekao da zanemaruje svoju djecu ili išta slično. On živi za svoju obitelj. Što se točno dogodilo toga dana i zašto ju je ostavio u autu, nitko ne može dokučiti”, rekli su njegovi klijenti koji su također iznenađeni raspletom događaja. Neslužbeno doznaju da je bio bolovanju, a njegova je zaposlenica imala puno posla taj dan pa je morao doći u pomoć, a kako je dijete bilo s njim, dovezao ga je u autu. Navodno je spavala, a on je mislio skoknuti do salona na 15 minuta.

To se očito oduljilo, a dijete su u autu navodno primijetili radnici koji rade na gradilištu u tom mjestu. Potom je brzo pozvana Hitna pomoć, a djevojčica je nakon obrade u pulskoj bolnici završila na Kantridi.

V.d. ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Gordana Antić, rekla je da je dijete doživjelo toplotni udar, jer je bilo oko dva sata u vrućem automobilu na 40 stupnjeva. Djelatnici Hitne pomoći dijete su našli po dojavi u klimatiziranom prostoru i tada je imalo 38,2 stupnja.

“Tek na putu u bolnicu otac im je rekao kako je računao da će se zadržati 15 minuta, a da je prošlo i dva sata da je bila u automobilu. I otac je bio uznemiren jer se ne radi o osobi koja je zanemarivala dijete. Mi smo je stabilizirali i tada je prevezena na Kantridu u Rijeku”, kazala je Antić.