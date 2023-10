Pozadina Šimićeva odlaska! Sve vodi u vrh HDZ-a: Slom Plenkovićeva ključnog predizbornog aduta

Autor: Iva Međugorac

U Upravu Dinama Dario Šimić stigao je uz blagoslov premijera Andreja Plenkovića i vladina glasnogovornika Marka Milića, koji se navodno i založio za njegovo instaliranje na jednu od vodećih pozicija u maksimirskom klubu. Upravo stoga vijest o njegovoj ostavci s mjesta člana Uprave, a koja je stigla nakon svega nekoliko mjeseci od ulaska u Upravu i HDZ-om je odjeknula poput bombe pa se stoga u vladajućim redovima progovara o tome kako se Plenković bez obzira na njegove želje i ambicije nije uspio riješiti Zdravka Mamića i njegova utjecaja na Dinamo.

Dugogodišnje tenzije na relaciji Plenković-Mamić

”Mamić i Plenković nikada nisu bili na istoj valnoj duljini, jedan od njegovih prvih naputaka po dolasku na čelo HDZ-a bio je da ne želi Mamića na prvim redovima stranačkih skupova, iako su u HDZ-u njime godinama bili oduševljeni on je kako se govorilo dizao domoljubni naboj”, navodi naš sugovornik iz vladajuće stranke te dodaje da se Plenković godinama nastojao riješiti Mamićeva utjecaja ne samo na Dinamo, već i na kompletan Hrvatski nogometni savez.





”I HDZ-ovci unutar Saveza uglavnom su bili, a neki još uvijek i jesu Mamićevi ljudi. On je gospodar nogometa u Hrvatskoj, a u jednu ruku ima i sreće, ima nos to mu se ne može osporiti, i to ujedno i jest ono što Plenkoviću kada je ova tema u pitanju izaziva najviše glavobolja. Premijer je očekivao da će micanjem Davora Šukera i dolaskom Marijana Kustića na čelo Saveza krenuti razdoblje micanja Mamićevih kadrova, ali taj scenarij još uvijek nije do kraja zaživio”, kaže naš sugovornik te dodaje da su problemi za Šimića u Dinamu krenuli zajedno s lošim rezultatima Dinama, zbog čega se ponovno počelo zazivati Mamića koji se pritajio.

”Kao što Mamić još uvijek ima utjecaja na Dinamo, tako još ima utjecaja i na HDZ, on njih drži u šaci. Nemali je broj HDZ-ovaca koje je financirao, znate i sami da se spominjalo njegovo financiranje kampanje za bivšu predsjednicu Grabar-Kitarović, no ta lista je daleko šira, a Mamić kad poludi on to samo izbaci iz sebe. Samo on zna zbog čega je sada utihnuo, i zbog čega se ne oglašava na temu Dinama, politike i HDZ-a, ali baš kada šuti Mamić i jest najopasniji, on tada kuje najveće planove. Mamić je uvjeren da su HDZ-ovci izvršili pritisak na osječke suce i da je zato osuđen, a kao što nije šutio o osječkim sucima tako neće šutjeti ni o tome, no on čeka pravo vrijeme. U pravdu na hrvatskim sudovima ne vjeruje, niti misli da će je dočekati pa se zato priprema za europski sud, a to bi onda moglo biti vatreno”, naglašava naš sugovornik.

Povratak Mamićeva utjecaja

Oni upućeni u događanja unutar samog kluba svjedoče o trzavicama između Šimića i Mirka Barišića odnosno Vlatke Peras. Kako kažu, oni su mu radili o glavi, a on ih je neopozivom ostavkom naprosto preduhitrio, potvrđujući time neizravno glasine o ponovnom zbližavanju Barišića i Mamića te Vlatke Peras koja s Mamićem nikada nije niti prestala kontaktirati. Prema riječima naših sugovornica Barišić i Peras poraz od Ballkanija kanili su iskoristiti kao argument za Šimićevu smjenu na sjednici Izvršnog odbora, a ono što je mnoge u Šimićevoj ostavci iznenadilo jest što on nije naslutiti da se sprema na tako radikalan potez.









Osim što je od Šimića puno očekivao Plenković, kada je u Dinamo stigao zajedno s Igorom Bišćanom Šimić je uživao veliku potporu medija, šire javnosti i Boysa koji su s njime i omogućili Barišiću pobjedu na pretposljednjoj skupštini u koju su ubacili svojeg povjerenika. No idila očito nije dugo potrajala i to po svemu sudeći zbog toga što Mamić polako, ali sigurno počinje vraćati svoj utjecaj na upravljanje u zagrebačkom nogometnom klubu, u kojeg je kao što je sam u više navrata isticao uložio ogromnu količinu novca, a u kojem uostalom i jest izgradio vlastitu karijeru.

Kako se točno Mamić ponovno zbližio s Barišićem kojeg je otvoreno prozivao za izdaju, ostaje nepoznanica, no oni upoznati sa situacijom kažu da kroz ovaj primjer na vidjelo izlaze slabosti hrvatskog pravosuđa, ali i slabosti premijera Plenkovića, zbog kojih bi u pitanje mogle doći i pompozne najave o gradnji novog stadiona koji je Plenkoviću inače trebao biti i jedan od glavnih aduta u kampanji za nadolazeće parlamentarne izbore na kojima Plenković kani ići u borbu za treći uzastopni mandat.

”Teško je reći kada su Mamić i Barišić opet izgladili odnose, ali Barišić je odustao od kaznene prijave protiv Damira Zorića i Mislava Rožića za zločinačko udruživanje radi nanošenja štete Dinamu, čime je krenula nova era u njihovim odnosima, da se Mamić vraća moglo se vidjeti i dovođenjem Sergeja Jakirovića na Dinamovu klupu, već je nakon toga Šimiću bilo jasno na čemu je i da njemu tamo nije mjesto”, tumači naš sugovornik te kaže da sve upućuje na to kako zajedno sa Šimićem od uređenja stanja u Dinamu i načelno u HNS-u ruke diže i Plenković, što potvrđuju i reakcije resorne ministrice Nikoline Brnjac na ova nemila događanja na Maksimiru.