Pozadina Plenkovićeva posjeta Srbiji: Jedno pitanje je najvažnije! Sve ovisi o Aleksandru Vučiću, naputak je stigao iz Bruxellesa

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković koncem idućeg tjedna trebao bi posjetiti Srbiju, što je ujedno i svojevrsni presedan u njegovom mandatu, ali i presedan radi kojeg Plenkovićev glavni koalicijski partner Milorad Pupovac može zadovoljno trljati dlanovima. Pupovac je naime taj koji se najviše zalagao za ovaj premijerov iskorak, koji stiže nakon što je srpska premijerka Ana Brnabić posjetila našu zemlju, s tim da treba podsjetiti kako se premijer i prije toga sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem sastao u Davosu.

Plenković kao izaslanik EK

Važan je ovaj Plenkovićev odlazak i za Europsku komisiju, a upućeni tvrde kako hrvatski predsjednik Vlade u Srbiju odlazi kao produžena ruka Bruxellesa. ”On bi tamo uz blagoslov Bruxellesa kao najutjecajniji političar zapadnog Balkana Vučiću jasno trebao dati do znanja da se mora opredijeliti između Rusije i europske politike, očekuje se da to Plenković odradi kao državnik, i bez uvijanja”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a koji kaže da od premijera i u stranci imaju velika očekivanja po pitanju ovog posjeta susjednoj zemlji s kojom Hrvatska ima pozamašan broj otvorenih, odnosno neriješenih pitanja.





”Srbiju je Plenković do sada izbjegavao, to je jedina zemlja u našem susjedstvu koju on nije posjetio od početka premijerskog mandata. Odnosi između njega i Vučića su dugo bili doslovce nikakvi, ali je očito iz Bruxellesa stigao naputak da je to nešto što treba mijenjati i pokrenuti s mrtve točke”, svjedoči naš dobro upućeni sugovornik iz vladajućih redova. Poznato je da će Plenković u Srbiju, odnosno u Suboticu stići 23. lipnja, a službeni povod za ovo putovanje je otvaranje Hrvatske kuće čiju je izgradnju financirala upravo Plenkovićeva vlada.

Formalni dio ove priče kaže da Plenković u susjedstvo stiže na poziv šefice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić i predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova, koji je ujedno ministar za ljudska prava i manjinska prava u Vladi Republike Srbije, no neformalno HDZ-ovci potvrđuju kako je najvažniji dio toga posjeta susret koji bi Plenković trebao odraditi s premijerkom Brnabić, koja zajedno sa predsjednikom Vučićem u Srbiji prolazi ozbiljnu političku krizu do koje je došlo nakon masakra u ondašnjoj osnovnoj školi, od kada nezadovoljni prosvjednici i oporba traže VUčićev odlazak i nove izbore.

O čemu će razgovarati s Brnabić?

”Plenković će s Brbanić naravno govoriti o odnosima između dvije države, on želi naglasak staviti na poštovanje prava hrvatske manjine u Srbiji i njemu je vrlo važno da se taj posjet tako i interpretira u medijima, da se on shvati kao Plenkovićevo zalaganje za Hrvate u Srbiji, ali naravno da će se dotaknuti i drugih tema, neriješenih pitanja, ali i gospodarstva te srpskog ulaska u Europsku uniju”, kaže naš sugovornik. Kada se govori o europskom putu Srbije tada treba imati na umu da su pristupni pregovori Srbije suspendirani na neodređeno vrijeme, a osim, toga nije tajna da su odnosi između Unije u Srbije narušeni otkako je krenula ruska invazija na Ukrajinu, stoga što srpske vlasti nisu definirale i precizirale svoju politiku prema Moskvi.

”Plenković će u Srbiji nastupati kao europski izaslanik, iako sastanak s Vučićem nije zakazan, on bi se trebao dogoditi, iako za sada službene naznake ne postoje, ako se Vučić na sastanku ne pojavi, i to bi EU mogla biti određena poruka o srpskim stavovima prema Rusiji”, smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke koji drži da je upravo sastanak između Plenkovića i Vučića jedno od najvažnijih pitanja tog posjeta.

”Plenković može ispuniti formu i sastati se s Brnabić, ali to nema težinu kao što bi imao sastanak s Vučićem. Ne treba se zavaravati, jasno je svima da je Vučić taj koji u Srbiji donosi sve najznačajnije odluke”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a u kojem su vrlo skeptični prema VUčićevoj transformaciji jer kažu kako je njegovo pravo lice vidljivo na nastupima nakon prosvjeda u Beogradu, kada se ponovno obrušio na zapad, ali i na hrvatsku državu.









Sve u svemu, Plenković će u Srbiju otići, a sa čime će se na koncu od tamo vratiti na koncu ipak ostaje za vidjeti, no moglo bi se reći kako se situacija ipak pomiče s mrtve točke i kako su određeni iskoraci ipak napravljeni.