POZADINA JE DUBLJA NEGO ŠTO MISLITE! Znate li zašto Đikić godinama ratuje s Draganom Primorcem?

Autor: Iva Međugorac

Znanstvenik Ivan Đikić ovih se dana otvorenim pismom obratio premijeru Andreju Plenkoviću i ministru zdravstva Viliju Berošu iskazujući zabrinutost radi brzog širenja omikron soja koronavirusa Europom, upozorivši na to da bi novi soj u petom valu širenja mogao rezultirati velikim brojem žrtava. Neizravno se u tom svojem izlaganju Đikić očešao o svojeg kolegu Dragana Primorca.

”Pogrešno interpretirani testovi na Covid19 građane mogu dovesti u zabludu (da su ljudi zaštićeni, iako nisu) i time uzrokovati pogoršanje ionako složene epidemiološke situacije. U ovom trenutku, cijena testova stanične imunosti na SARS-Cov2 iznosi čak 1200 kn (u jednoj privatnoj instituciji). Prema meni dostupnim podacima, radi se o kopiji testa koji je razvijen u Njemačkoj te bi bilo važno utvrditi tko je odobrio tako visoke cijene testova u RH? Zašto te testove ne koristi službeno i HZJZ ako su neophodni? Čini se da je riječ o pokušaju ostvarivanja „brzinske“ privatne zarade koji podsjeća na cijenu antigenskih testova na SARS-Cov2, koji su se prodavali za 360,00 kn.

Tek nakon prozivki i intervencije HZJZ-a, ta je cijena službeno spuštena na 110,00 kn po testu. Teška zdravstvena i financijska kriza u RH iziskuje posebnu osjetljivost Vlade RH koja treba spriječiti profiterstvo i financijsko opterećivanje građana’, naveo je Đikić koji evidentno aludira na Primorca koji posljednjih dana promovira testiranje na staničnu imunost.

Nije ovo prvi puta da Đikić kroz otvorena pisma ulazi u polemiku s Primorcem. Svojedobno ga je na začecima pandemije optuživao za sukob interesa pa je u pismu upućenom Plenkoviću uz ostalo tvrdio da Primorčeva privatna bolnica Sveta Katarina zarađuje visoke iznose tijekom korona krize prodajući građanima antigenske testove po cijeni od 350,00 kuna te da je Primorcu to omogućila Vlada. Na te se navode profesor Primorac očitovao pismom.

”Kad me je gospodin Đikić optužio za sukob interesa, kratko sam mu odgovorio „Niti ja, niti moji djelatnici ne poslujemo s državom, nitko od nas nije Vladinoj plaći, ne sudjelujemo u državnim natječajima, sve radimo na tržištu i Bogu hvala o nikome ne ovisimo“. Gospodin Đikić se nakon toga nije udostojao niti ispričati. Nakon toga, ponovno me gospodin Đikić napao, jer sam s kolegama zdravstvenim djelatnicima volontirao u testiranju hrvatskih sportaša kako bi zaustavili širenje covida-19. Predsjednik HNS-a je čak dao priopćenje u kojem je rekao da je HNS kupio samo kemikalije vlastitim novcem, a da su zdravstveni djelatnici u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, bolnici Sv. Katrina i laboratoriju Genos mimo radnog vremena (kako ne bi ugrozili redovne laboratorijske aktivnosti) volontirali kako bi analizirali uzorke i pomogli hrvatskom sportu. I u ovom projektu država nije sudjelovala s jednom jedinom lipom. No, ni tada se nije ispričao niti sportašima, niti kolegama niti HNS-u”. tvrdio je Primorac, koji je inače na glasu kao jedan od naših najuglednijih znanstvenika čiji se rad odavno prepoznao i na svjetskoj razini.

U Hrvatskoj je poznat kao jedan od utemeljitelja analize DNK u sudskoj medicini, no daleko je poznatiji njegov politički angažman. Bio je slijedom toga član Vladinog ureda za poginule i nestale, a sa svojim timom identificirao je žrtve masovnih grobnica iz Domovinskog rata. Pažnju je plijenio kao autor rezultata o genetičkom podrijetlu Europljana s posebnim naglaskom na genetičko podrijetlo Hrvata te naroda BiH. Primorac je uz ostalo osnivač američko-europskog kongresa iz kliničke i sudske genetike koji se održava u Hrvatskoj. Iza njega su stotine znanstvenih radova, kao i stotine što domaćih, što međunarodnih nagrada i priznanja.

U javnosti je spominjan zbog dobrih kontakata sa SAD-om i Izraelom, ali i zbog toga što je bio ministar obrazovanja u Vladi Ive Sanadera. U tom je periodu zaživio čuveni Bolonjski proces, a kada se Sanader odlučio povući iz politike, s njim odlazi i Primorac koji se u politiku pokušao vratiti kao kandidat za predsjednika, no to nije polučilo značajniji rezultat. Od politike, HDZ-a i Sanadera diže ruke ističući da su ga iskoristili i prevarili.

”Ja sam 1976.-1978. boravio na poslijedoktorskom usavršavanju u Americi i tamo sam shvatio koliko je ono važno. No, shvatio sam i kako se dobivaju stipendije za takvo usavršavanje. Kad sam se vratio, počeo sam svojim privatnim kanalima slati najbolje studente medicine u Ameriku, s idejom da se školuju u znanstvenim istraživanjima, vrate i budu stupovi hrvatske znanosti”, tvrdio je Marušić te objašnjavao kako je time želio što prije premostiti jaz zaostatka Hrvatske za svijetom pa je odlučio školovati kadrove, a međ8u njima su se našli Đikić i Primorac.

“Oni su nekako u isto vrijeme otišli u Ameriku, radili, bili uspješni i – Primorac se vratio, a Đikić nije. Svi ljudi koje sam slao na dvogodišnje usavršavanje morali su svečano prisegnuti da će se vratiti. Prisegla su i ta dvojica, a onda je Đikić prevario. Osim toga, Đikić nije mogao podnijeti da je Primorac dobio moje pohvale, a on pokude”, optuživao je Đikića Marušić. Sukobi iz tog vremena, izgleda nikada nisu zatomljeni do kraja pa dvojica znanstvenika i danas vode javne polemike o različitim temama.