POZADINA FILIPOVIĆEVA INSTALIRANJA U INI: HDZ-ovci bruje o novom kadroviranju. Izgleda da je Plenković u panici

Autor: Iva Međugorac

Na iznenađenje dijela javnosti, nesuđeni zagrebački gradonačelnik Davor Filipović stiže u NO Ine, uz blagoslov premijera Andreja Plenkovića, ali i uz potporu svojeg stranačkog kolege, ministra gospodarstva Tomislava Ćorića koji je ovih dana naciju nastojao uvjeriti da Filipović ima sve kompeticije za tu poziciju. Nisu međutim ni u dijelu HDZ-a zadovoljni s Filipovićem kao s rješenjem za Inu, a još su manje zadovoljni time što se Plenković uvukao u sukob s Damirom Vanđelićem, koji je nedavno samoinicijativno napustio Fond za obnovu. Sada ga pak Plenković miče iz Ine, a u stranci tvrde kako im sukob s Vanđelićem nije bio potreban.

”Plenković u njemu po svemu sudeći vidi opasnost, maknuo ga je nakon što se počelo pisati da želi biti premijer i da njegove ambicije idu u tom smjeru. Sagledate li malo šire priču, izgleda da je Plenković u panici i da ga miče u negodnom trenutku nakon što se počelo pisati o nekakvim njegovim saznanjima o Plenkovićevim suspektnim poslovima u Ini. To nakon slučaja Žalac javnosti sigurno nije dobra poruka”, smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke te dodaje da je HDZ kadrovski oslabljen pa i to ističe kao jedan od razloga radi kojeg nije bilo potrebe za sukobe s Vanđelićem.

Korektan, ali mora sazrijevati

”Mogu shvatiti da se Plenković razočarao što ga je Vanđelić odbio za Zagreb, ali okolnosti su se promijenile. Bandića više nema, nedostaje stručnjaka, a Vanđelić je u tom smislu bio iznimno iskoristiv. On je iskusan, ima mendažersko iskustvo, a mi smo od njega trebali stvarati saveznika, a ne protivnika”, drži ovaj HDZ-ovac te dodaje da Filipović je korektan dečko, ali da on u politici mora sazrijevati.

”Djeluje kao da ga Plenković iskorištava za njegovanje vlastitog ega. Prvo ga je u Zagrebu predstavio kao najbolje što HDZ ima, onda se on u kampanji nije snašao, a sada je Plenković očito i s njegovim imenovanjem u Inu odlučio nastaviti dokazivati da je Filipović bio najbolje rješenje za Zagreb”, navodi naš sugovornik.

Potreban netko čvrst i stabilan

A posao u Ini prilično je delikatan.

”Tu se kroji naša energetska budućnost, mi tu govorimo o ozbiljnim poslovima i dugogodišnjem ratu s Mađarima. To je pozicija na kojoj trebate čvrstog, stabilnog čovjeka s menadžerskom pozadinom, a mi to osim Vanđelića u Ini nikada nismo niti imali u pravom smislu riječi”, govori naš sugovornik uvjeren u to da je Filipoviću ovo instaliranje u Inu ponajprije nagrada za vjernost koju je pokazao spram predsjedniku Vlade.