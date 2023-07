Pozadina dramatičnog sukoba Plenkovića i Milanovića: Predsjednikovi ljudi upozoravaju na važan detalj

Autor: Iva Međugorac

Ništa novo, ali ovoga puta opasnije no ikad, tako se u obavještajnim krugovima komentira najnoviji sukob između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića koji su ovoga puta zaratili oko imenovanja čelnog čovjeka Vojno sigurnosno-obavještajne agencije zbog čega se Milanović izvanredno obratio javnosti žestoko optuživši premijera.

”Andrej Plenković želi izvršiti politički udar na ustavni poredak i demokraciju jer vlada mimo Ustava. Namjerava VSOA-u staviti pod izravno upravljanje Ministarstva obrane”, poručio je Milanović u dramatičnom obraćanju optuživši time Plenkovića da već dugo planira stranački udar na Vojnu agenciju zaprijetivši pri tome svakom časniku koji se usudi prihvatiti poziciju privremenog ravnatelja VSOA-e uz opasku da će odmah poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti.

Buran istup predsjednika Republike

Milanović dakle ovim svojim burnim istupom nastoji naciji objasniti kako državi prijeti ozbiljna ustavno-pravna kriza koju priprema Plenković čija stranka pokušava VSOA-u staviti pod svoju kontrolu te time preuzeti upravljanje vojno-obavještajnim sustavom koji bi se u tome scenariju iz toga sustava posve izuzela i demokracija, i civilni nadzor. Kako to obično s Milanovićevim istupima biva, ove su riječni burno odjeknule domaćom društveno, političkom scenom pa i samim HDZ-om u kojem su na spomen VSOA-e ozbiljno uznemireni.





Pita li se međutim one iz samog sustava, oni ovaj obračun nazivaju igrokazom za javnost koji se mogao izbjeći pa se tako podsjeća da su i Milanović i Plenković mjesecima prije razrješenja Ivice Kindera bili upozoravani na afere u VSOA-i. Kada su se konačno prije nekoliko mjeseci usuglasili oko njegova odlaska, imali su sasvim dovoljno vremena da svoje animozitete gurnu pod tepih te da se dogovore oko imena njegova nasljednika, no i Plenković i Milanović s ovom su temom neodgovorno odugovlačili do posljednjeg trenutka kako bi se stvorio još jedan sukob koji možda zabavlja dio javnosti, a koji šteti ovom sustavu koji je ionako od ranije kontaminiran ozbiljnim aferama, što nije nimalo benigno kada se znade za okolnosti u kojima se nalazimo počevši od krize u regiji do rata u Ukrajini.

Dogovora nema, a u ponedjeljak Kinderu ističe mandat, a ako se njegov nasljednik ne imenuje novi ravnatelj Agencijom neće imati tko upravljati. Treba podsjetiti da je Milanović premijeru Plenkoviću još prije nekoliko mjeseci uputio javni poziv da sjednu i dogovore se oko čelnog čovjeka Agencije, zbog čega u Uredu predsjednika krivcem za ovu krizu proglašavaju Plenkovića koji se kako kažu inati na ovako važnoj temi pozivajući Milanovića.

”Milanovićeva isprika ovdje uopće nije bitna, njih dvojica ne moraju biti u dobrim odnosima, ali su ovo teme oko kojih moraju komunicirati”, smatra naš sugovornik iz Ureda predsjednika dok u HDZ-u vjeruju kako je dio problema oko VSOA-e zakuhao i Milanovićev savjetnik za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić zbog kojeg Milanović nastoji zadržati utjecaj u vojno-obavještajnom sustavu. S druge pak strane, u Milanovićevom timu kažu kako je on i u svojem obraćanju otkrio svoje namjere rekavši da kao predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH poziva Vladu da ne izvršava državni udar jer će biti primoran reagirati u skladu sa svojim ovlastima.

Svi se pozivaju na Ustav

Prema tezama iz Milanovićeva tima ravnatelja vojne Agencije trebalo bi se birati u skladu s Ustavom, odnosno uz usuglašavanje predsjednika i premijera, a uz prethodno mišljenje Hrvatskog sabora. Umjesto toga, ministar obrane Mario Banožić izabrao je svojeg kandidata i predložio ga predsjedniku koji na takav princip imenovanja nije želio pristati, premda u Plenkovićevom timu tumače kako to i jest u skladu sa zakonom.

”Milanović vrlo dobro zna što priča, on ne želi da se sa VSOA-om dogodi ono što se Sigurnosno informativnoj službi- SIS-u događalo 90-tih godina”, kaže naš sugovornik blizak predsjedniku. SIS je inače preteča VSOA-e, a ta služba ratnih godina i jest bila pod nadležnosti ministarstva obrane koje je imalo isključive ovlasti u donošenju pripisa o njegovom radu, a u Milanovićevom timu govore kako i Plenković sada nastoji na taj način politizirati vojnu Agenciju, a samim time i vojsku što demantira ministar Banožić koji je Milanoviću poručio da se ukoliko posjeduje dokaze o kršenju zakona obrati Ustavnom sudu.









Banožić se u svojim tezama poziva na Zakon o sigurnosno obavještajnom sustavu iz kojeg proizlazi da je VSOA ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane za planiranje i provođenje potpore Ministarstvu. Treba spomenuti kako je Banožić za ravnatelja VSOA-e u ime Vlade predlagao generala Miju Validžića kojeg Milanović ne prihvaća, a veliko je pitanje hoće li on biti imenovan v.d. ravnateljem s obzirom na Milanovićeve prijetnje sankcijama, zbog čega upućeni tvrde kako je predsjednik Milanović ministra doveo u nepovoljan položaj te da će biti vrlo teško pronaći Kinderova nasljednika budući da Milanović temeljem svojih ovlasti ima mogućnost umiroviti svakog časnika koji prihvati takvu dužnost, baš kao što je to Mesić učinio davne 2000-te godine kada je umirovio 12 generala, zbog čega u HDZ-u i drže da se oko ovih istupa Milanović savjetovao i sa bivšim predsjednikom.

Plenković uzvratio Milanoviću

Odgovor na Milanovićev istup nije trebalo dugo čekati pa ga je premijer Plenković prozvao za političku nekulturu i divljaštvo. ”Ovdje je riječ o čistom zlorabljenju njegove javne funkcije, u smislu komunikacije, on nije šef oporbe. Cijeli mandat napada Vladu i glumi šefa oporbe”, rekao je Plenković pozivajući predsjednika da ozbiljno razmotri prijedlog koji su mu uputili.









”Ako ima problem s predloženim kandidatom, volio bih to čuti, koji je problem? Ima li nešto što zna o kandidatu, a mi ne znamo? Neka kaže. Pet mjeseci smo ga čekali da se očituje o kandidatu, on se očitovao nije”, kazao je nadalje premijer napominjući kako se komunikacija između predsjednika i premijera može obavljati neposredno pod uvjetom da je kulturna, normalna i suradljiva, no po njemu od Milanovića nije stigla isprika nego iznošenje niza lažnih teza, što opet u Milanovićevom timu dovode pod upitnik te kažu da Milanović samo u potpunosti iskorištava svoje ovlasti u području vojske i sigurnosnih službi te na taj način pokušava intervenirati u stabilnost institucija koje HDZ nastoji prisvojiti.

“Budući da me hrvatski Ustav, kojemu sam prisegnuo, obvezuje da brinem za redovno i usklađeno djelovanje, kao i stabilnost državne vlasti, odlučio sam upozoriti hrvatsku javnost na ozbiljnu prijetnju ustavno-pravnom i demokratskom poretku koji sprema Vlada Andreja Plenkovića”, rečenica je predsjednika Milanovića koju njegovi suradnici nazivaju ključnom pa tumače da je predsjednik na ovaj način pokušao stopirati daljnje HDZ-ovo preuzimanje upravljanja nad svim institucijama u zemlji mimo zakona i Ustava. HDZ-ovcima pak nije posve jasno u čemu je točno problem i koji su Milanovićevi ciljevi osim da u nedostatku oporbe glumi oporbu pa kažu da je prema zakonskoj proceduri predsjednik prije pet mjeseci dobio prijedlog kandidata, ali ga nije ni uzeo u razmatranje jer želi da se sve pozicije nad kojima on ima ovlasti uključujući i one diplomatske rješavaju po načelu pola, pola na što Plenković ne pristaje.

Koji su Milanovićevi motivi?

”Teško je reći koji su Milanovićevi motivi za ovo, ali on očito nastoji uništiti Plenkovića na svim razinama. Ovo nema veze sa VSOA-om, jer su ustavni stručnjaci po tom pitanju jasni, ravnatelja se ne može imenovati bez supotpisa predsjednika i premijera, ali je ministar jedini ovlašteni predlagač kandidata koji s time dolazi premijer i predsjedniku, a svaki od njih taj prijedlog može odbiti i zatražiti novi”, kažu u HDZ-u.

No, ono što kaže ustavni stručnjak Mato Palić ne zvuči nimalo bezazleno. ”Od 11.srpnja 2023.godine službeno smo jedina europska država, a sigurno i šire koja nema čelnu osobu vojne sigurnosno-obavještajne agencije jer aktualnom ravnatelju ističe mandat”, rekao je nedavno Palić koji je podsjetio da ni vojna, ni civilna sigurnosno-obavještajna agencija nemaju nove godišnje smjernice za rad pošto one nisu donesene. U kontekstu ove priče treba spomenuti i to kako se i zamjenika ravnatelja VSOA-e imenuje uz supotpis predsjednika i premijera, ali njega ne predlaže ministar obrane već ravnatelj Agencije pa bi shodno tome ako se Plenković i Milanović ne uspiju usuglasiti svojeg privremenog nasljednika trebao odrediti Kinder na odlasku, ali i tu se pojavljuje novi problem jer VSOA već dugo nema zamjenika ravnatelja, a ako Agencija ostane bez čelnog čovjeka u pitanje se dovodi njeno funkcioniranje jer se neće moći izdavati zapovjedi, otvarati postupci i potpisivati dokumenti što ne dovodi u pitanje samo nacionalnu sigurnost već i mogućnost razmjene informacija s drugim službama s posebnim naglaskom na zemlje članice NATO-a.

Ovo je sukob koji se odvija uoči Nato summita u Litvi gdje bi uz Milanovića trebali nazočiti Banožić i šef diplomacije Gordan Grlić Radman, no pitanje je hoće li se na tom susretu pronaći rješenje i zajednički jezik, kada se već ovdje u Hrvatskoj s time nije uspjelo.

Svi su podjednako krivi

Neutralni u ovoj priči smatraju da su pored Plenkovića i Milanovića te njihovih sukoba za ovu priču krivi oni koji godinama izbjegavaju promjenu Ustava jer ovo nije prvi put da se predsjednik i premijer sukobljavaju oko ovih tema, iako je doduše prvi put da se sukobi odvijaju ovako turbulentno i uz ovoliko teških politički neprimjerenih riječi. Unatoč tome političku odgovornost u ovom slučaju teško je izbjeći, Milanović je blokadu i odbijanje suradnje oko imenovanja najavio još koncem 2021.godine najavljujući da će pri svojem stavu ostati sve dok ministar obrane ne povuče svoju odluku o umirovljenju zapovjednika Počasne zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula. Od tada traje kadrovska blokada, čiji se kraj ne nazire.

Milanović s jedne strane proziva Vlade koja ne želi sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojoj bi se polemiziralo o Oružanim snagama, ali s druge strane i on je odbio Plenkovićev prijedlog o sazivanju Vijeća lani u veljači kada je počeo rat u Ukrajini.

Istina je da je Banožić bez konkretnih argumenata inzistirao na Burčulovom umirovljenju, premda je Milanović tražio da do toga ne dođe, time je ministar ponizio predsjednika države, koji se sada i njemu, i premijeru osvećuje preko leđa vojne Agencije, koja se i bez ovih sukoba nalazi u ozbiljnom rasulu, koje bi da se pita Milanovića i njegove mogao riješiti netko ozbiljan i nepristran poput primjerice bivšeg ministra Vlahe Orepića, no na takve prijedloge u Vladi nemaju namjeru pristati pa bi ovaj sukob mogao potrajati do daljnjeg.