POZADINA ČISTKE U ZAGREBAČKOM HDZ-u: Jedan ministar priprema puč?

Moguće je imati stav, ali ne i stav koji nije istovjetan onom šefovom, mantra je to koju nam ovih dana zorno prezentira premijer Andrej Plenković koji provodi čistku u zagrebačkom ogranku svoje stranke, nakon što su u javni prostor procurile prepiske HDZ-ovaca, u kojima kritiziraju premijera, ali i u kojima se služe u najmanju ruku neprimjerenim govorom. Silom prilika, za sankcioniranje u zagrebačkom ogranku stranke, koji je ujedno i Plenkovićeva baza, ulogu je preuzeo čelni čovjek toga ogranka Andrija Mikulić, čovjek koji zapravo ni sam ne uživa simpatije predsjednika stranke, jer kao što se od ranije znate Mikulić je kadar Plenkovićeva rivala Milijana Brkića.

Mikulićeva bi metla kako se saznaje trebala pomesti vojsku članova, a sankcionirani su Marijan Banelli, Božo Medić, Ante Jelčić, Anita Prka Đurašić, Ante Šimunović, Vedran Černy, Miro Boras, Krasnodar Raguž i Vlado Kolak, a navodno je Marijan Banelli još jučer podnio ostavku na sve stranačke funckije i napustio HDZ. Akcija kojoj svjedočimo odvija se u iznimno zanimljivom trenutku: naime s jedne strane svjedoci smo kampanje za predsjedničke izbore, a s druge strane nakon predsjedničkih kreću i unutarstranački izbori. Da bi se u lipnju uopće mogao birati predsjednik i predsjedništvo stranke potrebno je provesti izbore po lokalnim ograncima, a to je akcija koja starta već u siječnju, i to odmah nakon predsjedničkih izbora. Plenković očigledno nema namjeru svoju sudbinu oslanjati isključivo na pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović već je svim raspoloživim metodama zavladati HDZ-ovim terenom, koji je do sada slovio za njegovu slabu točku, dok se istodobno moć na terenu pripisivala drugom čovjeku vladajuće stranke Brkiću.

Okršaj u zagrebačkom HDZ-u i sankcije koje će snositi navedeni članovi, za sobom zapravo vuče pozadinu, koja se može svesti na sukob između Plenkovića i Brkića, a za koje se donedavno tvrdilo da su zakopali ratne sjekire, što su poznavatelji HDZ-ove politike i tada kada se o primirju govorilo uzimali s dozom rezerve. Oko zagrebačkog ogranka rat je načet onoga časa kada je u medijski prostor procurila priča o Mikulićevoj imovinskoj kartici, što je bio svojevrsni udarac ispod pojasa kojega je glavnom državnom inspektoru angažiranom u kampanji aktualne predsjendnice servirao doktor Prgomet, Plenkovićev čovjek od povjerenja, koji bi doduše za taj potez mogao imati i razloge koji su poslovne prirode. Uz to što Mikulić kao Brkićev kadar i sam ima namjere nastaviti vladati zagrebačkim ogrankom stranke, ambicija ima i Prgomet, ali i ministar Ćorić, što je tek dio popisa. Međutim, osim lokalnih ogranaka, valja imati na umu i kandidate koji pretendiraju na fotelju šefa stranke. Kako za sada stvari stoje u tu bitku upustiti će se Miro Kovač i Davor Stier te Tomislav Karamarko, a moguće i Ivan Penava, no oni koji osluškuju stranačko bilo navode kako popis ni izbliza nije gotov te da bi pobjednika mogao odlučivati upravo Brkić, a on navodno u kampanju za šefa stranke gura ministra prometa Olega Butkovića, koji je blizak i aktualnoj predsjednici.

Razumljivo je da je Butković po pitanju kandidature za predsjednika rezerviran, jer ministarsku funkciju obnaša u Plenkovićevoj vladi, ali dobro upućeni svjedoče da je dotični doista na korak do kandidature te da je premijer svjestan krtica u svojim redovima, radi kojih je sada u posljednjem času odlučio igrati na sve i ništa. Da u HDZ-u mira nema, niti će ga tako skoro biti može se naslutiti i iz Đakićevih komešanja, on pak u stranačkim križaljkama traži prostor za sebe, a nije nemoguće da uskoro u borbu za prijestolje krene i Tomislav Tolušić, ako do toga i ne dođe Đakiću je bitno da on i njegovi kadrovi zadrže prevlast u virovitičkom ogranku vladajuće stranke, kako bi od tamo i dalje bez previše muke mogao biti svojevrsnim stranačkim liderom iz sjene, i bez previše truda.