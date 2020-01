Povjerenstvo za ravnopravnost spolova protiv odluke CZSS-a: ‘Za udomiteljstvo nije određena spolna orijentacija’

Autor: Dnevno

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Zagreba u vezi s odbijanjem udomiteljstva životnim partnerima istaknulo je danas kako ”ne smijemo, prema međunarodnim ugovorima koje smo sklopili i našim zakonima, diskriminirati osobe na osnovi spola, roda ili spolne orijentacije te da kao pravna država moramo poštovati sudske odluke.”

”Nakon jasne odluke Upravnog suda da se Zakonom o udomiteljstvu nije za udomitelja propisala određena spolna orijentacija, zabrinjava nas odluka Centra za socijalnu skrb Zagreb prema kojoj životni partneri koji žele postati udomitelji nemaju pravo na to i ponovno im je odbačen zahtjev koji su podnijeli. Odluka je dodatno diskriminatorna s obzirom na to da bi se samcu koji ima istu spolnu orijentaciju kao i životni partneri dopustilo udomiteljstvo ako on ispunjava zakonske uvjete, dok se za par koji je ostvario životno partnerstvo nisu ni ispitivali zakonski uvjeti zbog stava da životni partneri ne mogu biti udomiteljska obitelj. Prema presudi Upravnog suda oni u potpunosti imaju pravo postati potencijalni udomitelji, a sva upravna i javnopravna tijela trebaju se takve odluke pridržavati”, ističu iz Povjerenstva.