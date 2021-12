POVEZIVALO GA SE SA ŽELJKOM MARKIĆ! HDZ-ovci tvrde da je Plenkovićev prijatelj: Ovo je najveće Inino pojačanje koje je ostalo u Filipovićevoj sjeni

Autor: Iva Međugorac

Novo ime u Nadzornom odboru Ine nakon odlaska Damira Vanđelića i Luke Burilovića trebalo bi biti ono nesuđenog zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića, no uz njega tu je i poznati zagrebački odvjetnik Branimir Škurla, za kojega se već sada po HDZ-ovim kuloarima tvrdi da je u bliskim odnosima s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Koliko u tome ima istine, teško je reći, no u svakom slučaju za poziciju u Ini Škurli iskustva ne manjka. Prema riječima Škurlinih kolega, radi se o vrhunskom stručnjaku koji radi kao partner u odvjetničkom društvu Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić. Ovaj student generacije koji je diplomirao na zagrebačkom Pravnom fakultetu karijeru je izgradio na savjetovanju stranaka na području prava društava i trgovačkog prava, radnog prava, prava koncesija i energetike.

Doktorirao je upravo na temu trgovačkog prava, objavio niz stručnih članaka, a uz to mu ni iskustva u nadzornim odborima ne nedostaje. Tako je primjerice bio nadzornik u cementari Calucem u Puli, radio je i kao zamjenik predsjednika NO u LUX hotelima šefovao u NO Hotela Makarska, ali i u Francku gdje je bio zamjenik šefa Nadzornog odbora.

Jedno vrijeme radio je u odvjetničkom društvu Žurić i partneri, a uz to je djelovao i kao likvidator Udruženja pješčara i šljunčara te je od lani šef NO Lux ulaganja.

U njegovom odvjetničkom uredu kao vježbenica radila je mlada Karla Ressler, supruga HDZ-ova europarlamentarnog zastupnika i Šeksova posinka Karla Resslera, a pored svega toga, njegovo ime u medijima se povezivalo sa Željkom Markić. Šeficu inicijative U ime obitelji Škurla je zastupao u tužbi protiv portala express.hr kojega je tužila zbog teksta u kojem su se pozabavili njenim milijunima i time kako ih je zaradila.

Iako je Škurlin dolazak u Inu ostao u sjeni Filipovićeva imenovanja, oni koji ga poznaju očekuju da će svoj posao obavljati korektno i transparentno, te tvrde da je on s obzirom na iskustvo puni pogodak za poziciju na koju dolazi.