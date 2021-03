POTRES POGODIO SREDIŠNJU BOSNU I HERCEGOVINU: Osjetio se i u Dalmaciji

U nedjelju u 8.10 ujutro potres snage 3,1 stupnjeva po Richteru pogodio je središnju Bosnu i Hercegovinu.

Epiceentar je bio 7 km sjeveroistočno od Bosanskog Grahova, tj. 81 km sjeverozapadno od Splita.

Prema prvim dojavama, potres se osjetio i na širem području Dalmacije.

minor #earthquake shakes Bosnia and Herzegovina 5 min ago. More info at: https://t.co/4JJ0Pb8dvt pic.twitter.com/oKmCMpHYJP

— EMSC (@LastQuake) March 7, 2021