Jak potres pogodio Rijeku: Osjetio se čak i u Samoboru, ‘Ljuljali su mi se lusteri’

Rijeku je u subotu oko 19:30 pogodio potres.

Prema prvim dojavama na EMSC-u iznosio je 4.4 stupnja po Richteru.

Kasnije je ispravljeno i objavljeno da je 4.0 po Richteru.

Epicentar je bio u Sloveniji.

⚠Preliminary info: #earthquake (#potres) about 10 km W of #Rijeka (#Croatia) 1 min ago (local time 19:34:22)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) July 29, 2023