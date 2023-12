Potres magnitude 4.7 u BiH, osjetila ga skoro cijela Hrvatska: ‘Strašno’

Potres je u subotu navečer pogodio Bosnu i Hercegovinu. EMSC je najprije javio kako je potres magnitude 5.4 zatresao BiH.

Također, prema preliminarnim informacijama, epicentar potresa bio je 10 kilometara sjeverozapadno od Zenice na dubini od osam kilometara. “Osjetila sam ga ja u Samoboru, strašno”, javila nam je čitateljica.

Osjetio se i u Slavoniji.

Čekaju se prve informacije o šteti.

Kao što to uvijek bude kod pojave potresa, EMSC ažurira informacije o magnitudi pa je najnovija objavljena 4.7 po Richteru.

BiH mediji pišu kako se potres osjetio u brojnim gradovima.

— EMSC (@LastQuake) December 30, 2023