POTRES KOD DUBROVNIKA: Osjetio se i u Mokošici, Zatonu i Orašcu

Potres je oko 23.07 pogodio područje blizu Dubrovnika. Jačina potresa iznosila je 4,3 prema Richteru, govore prvi podaci.

Epicentar potresa je bio 74 kilometara jugoistočno od Mostara (BiH) i 8 kilometara sjeverozapadno od Dubrovnika, javlja EMSC.

Osim u Dubrovniku, potres su osjetili i stanovnici Mokošice, Zatona, Orašca…

“Baš sam legla spavati kad je zatreslo, dobro se osjetilo”, javlja nam čitateljica.

M4.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 27 km W of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/flJM7Rz7fr









— EMSC (@LastQuake) February 24, 2021