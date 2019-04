Potpuno smo ‘ogolili’ Branimira Bunjca: Otkrio nam je sve o HDZ-u i priznao za što će se zalagati u EP

Hrvatska politička scena u jeku je priprema za nadolazeće izbore za Europski parlament, na koje građani izlaze 26.svibnja. Kampanje su krenule, a neki su odmah na početku prionuli na posao, bacilli karte na stol te jasno dali do znanja svojim biračima, ali i svim građanima Republike Hrvatske, koji su njihovi planovi te za što će se i kako će se boriti uđu li u Europski parlament.

Jedna od takvih stranaka je i Živi zid; stranka koja je prije nekoliko godina nastala kao svojevrsni pokret otpora prema aktualnoj političkoj sceni.

O nadolazećim izborima, kao i programu za koji će se zalagati, popričali smo sa saborskim zastupnikom Branimirom Bunjcem, kandidatom na njihovoj listi, koji je za Dnevno otvorio dušu te progovorio o tome kako se Živi zid priprema za izbore, s kakvim se problemima bori njihova stranka, ali i zašto je karijeru profesora zamijenio karijerom političara.

Možete li nam ukratko reći kojih je to pet ključnih točaka političkog manifesta Živog zida za koji će se Vaša stranka boriti u Europskom parlamentu?

Živi zid je, zajedno sa strankama iz različitih država Europe, suautor Manifesta s kojim nastupamo na predstojeće Europarlamentarne izbore. Među tim strankama nalazi se i vladajuća talijanska stranka 5 zvijezda, koja drži i mjesto potpredsjednika Europskog parlamenta. Svi zajedno želimo ponuditi potpuno novu političku platformu koja nadilazi ideološke podjele, osobito one koje se temelje na prošlosti. Glavne točke našega programa su razvoj direktne demokracije, osobito prava na referendum, izgradnja identiteta boljega života, beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala, poštivanje nacionalnih posebnosti, unapređenje javnoga zdravstva, razvoj domaće poljoprivrede, zaštita okoliša, novi model rješavanja migracijskih kriza i na koncu vjerovanje u budućnost što podrazumijeva sustavnu brigu za mlade.

Tko su, ukratko, vaši stranački kolege koji su se našli na listi zajedno s Vama?

Naša lista jedna je od najkvalitetnijih na predstojećim izborima. Zadovoljava niz različitih kriterija primjerice, dugogodišnje stranačko iskustvo i aktivizam, dok s druge strane na listi imamo i neovisne stručnjake. Pazili smo na regionalni identitet i dobar omjer spolova, zastupljenost mladih. Na listi su tri doktora znanosti, ali i radnici i seljaci.

Na koliko mandata računate?

Ne razmišljamo toliko o rezultatu, koliko o predstavljanju programa i iskrenom zalaganju za sve građane, za govorenje istine bez dodvoravanja bilo kome. Nemamo limita, a sasvim je sigurno da će u sljedećem sazivu EU parlamenta biti zastupljen i Živi zid. Umjesto kalkuliranja važnije je mobilizirati građane da izađu na izbore i suprotstave se stranačkim “vojskama”, koje disciplinirano glasaju zbog privatnih, a ne općih interesa. Ili jednostavno glasaju za staro zbog straha od gubljenja pozicija, prije svega oni koji su zaposleni po političkoj podobnosti. Moramo shvatiti da je Vladu Andreja Plenkovića podržalo manje od 18 posto birača na izborima 2016., a da temeljem toga mršavoga rezultata on ima apsolutnu vlast.

Kako komentirate konkurentske liste i po čemu je vaša bolja od ostalih lista?

Lista je jako puno, čak 33, za samo 11 ili 12 mjesta u EU parlamentu. Jasno je da ogromna većina tih listi neće uspjeti prijeći prag i moramo si postaviti pitanje čemu onda trošenje silnih milijuna na kampanje? Po jednoj strani vjerojatno se radi o narcisoidnosti raznoraznih lidera koji žele biti bar malo prisutni u javnosti, a po drugoj strani radi se o planu kako bi se otkinuo koji postotak glasova oporbenim strankama. Vjerojatno HDZ stoji barem iza dijela tih kampanja, gurajući u prvi plan kopije ponajprije Živoga zida kako bi zbunio birače. Međutim, kopija nikada nije niti će postati original.

Kako komentirate dosadašnji rad hrvatskih europarlamentaraca? Ima li netko od njih kojeg biste posebno izdvojili?

Sudeći po zakonima koji iz EU parlamenta dolaze u Hrvatski sabor na usvajanje tamo je Hrvatska potpuno nebitan faktor. Ogromna većina tih zakona nema nikakve veze s hrvatskom stvarnošću niti rješava naše odavno nagomilane probleme. Ista je stvar s tzv. EU fondovima gdje uplaćujemo više novca nego što ga primamo natrag. Sve pogoršava činjenica da primljeni novac često moramo trošiti na projekte koji nam nisu nužno potrebni, a također da za potrebe pisanja i provođenja tih projekata moramo zaposliti na tisuće ljudi, što predstavlja tzv. “nevidljivi” trošak. Gledano pojedinačno, rad nekih naših zastupnika bio je upravo skandalozan, primjerice, Ivana Jakovčića. Par zastupnica uspjelo je postići manje rezultate, ali sve je to nedovoljno za pozitivnu ocjenu hrvatske uloge u EU parlamentu.

Vaša je kampanja krenula zaista ‘furiozno’. Naime, već ste prvog dana bili suočeni s hakiranjem stranice kolege Pernara. Pošto ovo nije prvi puta da ste suočeni sa sličnim napadima, mislite li da će Vam kroz cijelu kampanju ‘podmetati’ na ovakav način i hoće li Vam takve stvari stvarati određene probleme?

Sasvim sigurno postoji cijela jedna mašinerija koja se bavi isključivo Živim zidom. Na koncu konca, to su nam u lice priznali pojedini visokopozicionirani dužnosnici, a neki među njima su nas čak pokušali i preventivno upozoriti na podmetanja, na čemu im hvala. Jedan od glavnih načina kako se sustav bori protiv nas je kontrola mainstream medija, a potom širenje glasina po društvenim mrežama. Osobito nas ne mogu smisliti bankari i kojekakve interesne skupine koji bi nas, da mogu, utopili u čaši vode. Međutim, mi se ne obaziremo na napade nego sustavno i iskreno nastupamo zastupajući interese građana i to je naš recept za uspjeh. Ljudi osjećaju i vide da su nam djela sukladna s riječima i dok je tako neće biti veće štete od trolova, hakera i medijskih spinova.

U posljednje vrijeme javlja vam se sve više ljudi koji bi se željeli priključiti stranci. Je li po vašem mišljenju to rezultat konstantnog terenskog rada ili mislite da se generalno mijenja svijest ljudi u Hrvatskoj po pitanju političkih opredjeljenja?

Moram priznati da nas ponekad zaprepašćuje broj pozitivnih komentara koje dobivamo, kao i sve veća podrška, kako u zemlji tako i inozemstvu. Članova i simpatizera Živoga zida ima doslovno na svim kontinentima, a prisutni smo i svim hrvatskim županijama i većim naseljima. Postali smo nacionalna stranka, neka vrsta oslobodilačkog pokreta, i to je veliki zalog za budućnost kao i značajna prednost pred mnogim drugim strankama. Osobito nas veseli velika podrška mladih. Sigurno da je građanima na vrh glave priča o prošlosti, oni žele nove snage koje će im osigurati pristojan standard, dobre plaće i mirovine i državni aparat koji će im biti saveznik, a ne neprijatelj.

Prva stvar koju je Živi zid inicirao u svojoj kampanji jest skupljanje potpisa za raspisivanje referenduma, kojim bi se ukinulo financiranje političkih stranaka iz državnog proračuna. Možete li nam reći o kojem se to iznosu radi na godišnjoj razini?

Iznos koji se daje političarima u Hrvatskoj je bolesno visok. Nije tu samo riječ o novcu koji ide strankama iz državnog i lokalnih proračuna, već i o plaćama političara, naknadama, donacijama, članarinama, cijeloj infrastrukturi koja je povezana s njima, od raznih tajnika, savjetnika, pročelnika itd. Same stranke godišnje dobiju preko 100 milijuna proračunskih kuna, a to je novac dovoljan za recimo 15 tisuća državnih stipendija za studente ili za besplatne udžbenike. Mogli bi zbrinuti naše beskućnike kojih je svaki dan sve više zbog neimaštine i zla ovrha i deložacija. U ovoj kampanji stranke će potrošiti desetine milijuna kuna za par fotelja u EU parlamentu, a s druge strane nitko ne želi primijetiti da gladni ljudi spavaju po gradskim klupama na hladnoći.

Ova vaša inicijativa se vjerojatno neće svidjeti brojnim strankama. Mislite li da će zbog nje Živi zid biti suočen s još većim podmetanjima i preprekama u svojem političkom djelovanju?

Da, tu dolazimo do one poznate izreke – svi žele promjene, ali se nitko ne želi promijeniti. Sve stranke su načelno za skromnost i odricanje, ali kad ih pozovemo da zajedno s nama kupe školske torbe ili daju novac samohranim majkama, ona mudro šute, ne daju nijednu kunu. Kad baka Bosiljka mora platiti zvjersku kaznu od 2000 kuna za pečenje rakije novac joj u cijelosti vrati Živi zid, iako su svi političari složni da je pretrpjela nečuvenu nepravdu. Tu se vidi ono što sam već ranije rekao, a to je da naša djela slijede naše riječi, za razliku od ogromne većine drugih stranaka. Svakako će ovaj naš potez izazvati dodatnu ljubomoru i strah kod etabliranih stranaka, ali to je njihov problem kako će to opravdati pred javnošću.

Po struci ste inače povjesničar. Što vas je nagnalo da se počnete baviti politikom? Koji je bio motiv da povijest zamijenite politikom?

Doista, sam se sebi čudim da sam napravio tako veliki životni zaokret, tim prije jer me politika ne ispunjava kao čovjeka. To je jedno stresno, da ne kažem prljavo zanimanje. U jednom trenutku sam pomislio da sam realizirao većinu ciljeva koje sam si postavio – osnovao sam obitelj, doktorirao, stambeno se zbrinuo, uglavnom podignuo djecu pa sam zaključio da bih trebao društveno angažirati radi pomoći obespravljenim građanima kojih ima puno i previše. Osobito me pogađala besperspektivnost mladih, mojih bivših učenika i studenata. Pomogla mi je pojava Živoga zida, obzirom da sam po vokaciji već i ranije bio antisistemski usmjeren. Prepoznali smo jedni druge i ta suradnja evo već ulazi u petu godinu.

Što biste poručili građanima Republike Hrvatske, odnosno biračima, uoči izbora?

Građani su mi nebrojeno puta pisali da nas podržavaju, a uz to su pozivali na prosvjede, referendume, peticije i slične akcije. Pa evo, ako smo doista dosljedni, izađimo svi na izbore u nedjelju 26. svibnja. Toga dana su najveći prosvjed i najveći referendum koji postoje gdje u jednome danu mogućnost sudjelovanja ima 3,7 milijuna ljudi. Moramo shvatiti da smo mi, koji želimo istinske promjene, u većini, ali da bez osobnog angažmana nema uspjeha.

Izađimo na izbore i ohrabrimo sve koje znamo da nas slijede. Ako izlazak na izbore bude masovan, već sljedeći dan mogli bismo se iznenaditi nekom novom, drugačijom i pozitivnom Hrvatskom. Zemljom kakvu smo sanjali.