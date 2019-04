POTPUNI MUK! Imena o kojima nitko u HDZ-u ne smije ni pisnuti

Tko će se naći na HDZ-ovoj listi za europarlamentarne, svibanjske izbore, pitanje je na koje odgovor ne mogu natuknuti niti najistaknutiji članovi vladajuće stranke, jer riječ je o tematici o kojoj premijer Andrej Plenković razgovara tek s rijetkima. Donedavno, javnim je prostorom kružila teorija da bi HDZ-ove boje na tim izborima kao nositeljica liste trebala braniti ministrica Gabrijela Žalac, no to je ideja od koje je premijer morao odustati nakon što se oko njegove simpatizerke počelo otvarati klupko afera, koje su je u očima javnosti potpuno deplasirale. Ono što međutim u HDZ-u potvrđuju jest činjenica koju nije teško ni pogoditi, naime, Plenkoviću su svibanjski izbori izrazito važni.

Osim što je i on osobno na premijersku fotelju zasjeo iz one europske, ti izbori prvi su pravi test njegova HDZ-a, a na njima ne smije podbaciti, jer u slučaju da osvoji manje mandata no što ih je osvojio njegov prethodnik Karamarko, njegov opstanak na čelu stranke mogao bi se početi intenzivnije propitkivati od strane neistomišljenika i kritičara. Kada je pak o imenima koja će se na toj listi naći riječ, opći je dojam kako je Plenković u nezavidnijoj poziciji no što je to bio Karamarko, jer bivši šef HDZ-a raspolagao je tada s mnogim zvučnim, i atraktivnim imenima od Ruže Tomašić, do Davora Ive Stiera, Ivane Maletić, Marijane Petir pa sve do samog Plenkovića, koji danas u pokušaju pomlađivanja stranke stoji pred zidom te zapravo dvoji oko toga tko su ljudi s kojima može postići konkretne rezultate i iz bitke izaći kao pobjednik.

A tko su doista ti ljudi, pitanje je koje Plenković nije načeo niti na nedavnom užem sastanku Predsjedništva HDZ-a, na kojem se raspravljalo ponajprije o sudbini hrvatske brodogradnje. Na tom kratkom druženju, kojega je Plenković osobno sazvao svojim najužim stranačkim suradnicima predsjednik HDZ-a nije predstavio imena ljudi koji će se naći na kandidacijskoj listi, koja se mora objaviti 14 dana od raspisivanja izbora. Je li Plenković u nedoumici i panici, ili je pak taktika koju je odabrao strpljenje i kalkuliranje, ostaje za vidjeti.