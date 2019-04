Potpuni muk! Dalija Orešković u novim problemima! Zašto ne progovara o ovoj temi?

Iako je visoko uzletjela, čini se kako bi stranka Start kojom rukovodi bivša šefica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Dalija Orešković mogla ubrzo i pasti. Naime, osim što joj posljednja ispitivanja javnog mijenja o rejtingu političara ne idu u prilog, kao što je to ranije bio slučaj dojam je da Orešković nespremno dočekuje svibanjske euroizbore pa se za sada još uvijek ne zna tko su ljudi koji će na tim izborima braniti boje ovo novopečene stranke.

Orešković na svojim društvenim mrežama ne prestaje komentirati brojne političke aktualnosti, no o svibanjskih izborima nema ni govora, jedino ime koje je za sada u javnost dospjelo ono je bivšeg SDP-ovca Bojana Glavaševića, no to sasvim sigurno nije dovoljno. Nedavno je Orešković pregovore oko tih izbora vodila sa strankom Pametno, kojom ravna splitska obitelj Puljak, ali ova se ekipa rastala uz vrlo neugodne tonove.

Ono što pak Orešković prijeti, ukoliko se po pitanju izbora koji su sada i službeno raspisani ne pokrene, na svojoj je koži ova političarka već svjedočila na izborima koji su se prije nekoliko tjedana odvili u Lici. Naime, kandidacijska lista Starta, čiji je nositelj u ličkom kraju bio Josip Milinković od strane povjerenstva nije potvrđena kao pravovaljana, te u skladu s time nije niti sudjelovala na tim izborima koji su trebali biti prvi ozbiljan test za ovu političku opciju za koju se tvrdilo kako ima veliki potencijal.

Zanimljivo, lista je imala opciju natjecati se kao nezavisna, te tada ne bi nosila ime Start, ali na to Orešković iz samo njoj znanih razloga nije pristala.