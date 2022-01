POTPUNI KAOS U BANOŽIĆEVOM RESORU! On se ne snalazi, zatrpan je papirima, iznervirao je i Plenkovića

Autor: Iva Međugorac

Nakon francuskih borbenih aviona, novi predmet polemika između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića postala je nabava američkih oklopnih vojnih vozila. Kako tvrde upućeni, u resornom Ministarstvu obrane ipak bi se trebali prikloniti američkoj ponudi te slijedom toga prihvatiti 84 Bradleya od kojih bi se 62 vozila dovela u operativnu upotrebu, dok bi se ostatak od 22 vozila koristio za pričuvu i rezervne dijelove.

‘’Za donošenje konačne odluke u Vladi imaju još desetak dana, SAD je Hrvatskoj postavio rok za kraj siječnja, ali Plenković i ministar Mario Banožić nemaju previše prostora za promišljanje, tehnički gledano njemačka ponuda za nas je možda isplativija, tu Milanović griješi, ali u političkom kontekstu gledano naravno da je poželjnije prihvatiti američku ponudu’’, komentira naš dobro upućeni sugovornik iz Ministarstva te priznaje da je Banožić podbacio u ovom slučaju te da komunikacija ni sa Milanovićem, ni sa Amerikancima nije ni prilično dobro odrađena.

‘Problem je u Banožiću’

‘’Problem je u Banožiću, on je svojim pristupom i ovom temom izludio i samog Plenkovića, koji se opet bespotrebno uvlači u sukobe s Milanovićem, na koncu će ispasti da je Milanović bio u pravu, premda ni sami Plenković nema ništa protiv američke ponude’’, govori naš sugovornik te otkriva da je i ovo tema oko koje se ratuje unutar samog Ministarstva koje je već mjesecima podijeljeno na dvije frakcije. ‘

’Rat između Milanovićevih i Banožićevih ljudi ovdje traje mjesecima, a Banožić nema snagu i odlučnost kakvu je imao Krstičević, s njim nije bilo čekanja, Ministarstvo je bilo organizirano, sve se unaprijed znalo, i svi smo znali što se od nas očekuje, s Banožićem to nije slučaj, on se i sam s nama uči poslu, na stolu mu se gomilaju spisi, on je dosta usporen, pažljiv i nesiguran’’, komentira naš sugovornik te otkriva da je Banožić u zadnje vrijeme nepovjerljiv prema svojim suradnicima, dijelu tehničkog osoblja podijeljeni su otkazi, a sve to u nezavidan položaj dovodi cijeli resor.