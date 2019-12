POTOP! IZDAJA! ROJS IZ KOLINDINA STOŽERA: Evo krivca! Izdaja! Tko je HDZ-ovac koji dovodi Milanovića na Pantovčak?

Rezultate predsjedničkih izbora za naš je portal prokomentirao general Ljubo Ćesić Rojs koji se nalazi u stožeru HDZ-ove Kolinde Grabar-Kitarović.

”Nema šanse u drugom krugu da Milanović dobije izbore. Gospodinu Škori poručujem da pozove javno sve glasače koji su njemu dali glas da glasuju u drugom krugu za Kolindu Grabar-Kitarović, jer u protivnom mogu glasati za Josipovićevu i Mesićevu bratiju to je ovih 30 posto koje je Tuđman prozivao da ne vole , Hrvatsku”, kaže Rojs koji ne krije razočarenje HDZ-ovim stožerom. ”Razočaran sam sa stožerom, iz razloga što voditelj stožera Anušić, gospodin župan izgubio je u svojoj županiji, gradu Osijeku, Virovitičkoj županiji, gradu Požegi, Slavonsko-brodsku županiju, sramota, ja bi se objesio kad bi moja HercegBosna tako glasala. Razočaran sam njime od prvog dana, sve je krivo napravio to se nije smijelo desiti, čovječe božiji, Osijek grad koji je krvario poslije Vukovara najviše da mi izgubimo i grad, i županiju i Požegu, zašto nisu uključili nekoga iz Generalskog zbora, nemam pojma ko je ugurao Anušića, Vaso i vasići. Kako su radili tako su i završili”, kaže Rojs, dodajući da je sramota da je predsjednica i u Zagrebu podbacila. ”Prema tome, neka gradonačelnik preispita svoje glasačpae, podbacili smo, dio HDZ-ovih birača preko leđa Kolinde Grabar-Kitarović želi srušiti Andreja Plenkovića, ovo nisu parlamentarni izbori, to razdvojimo, ti članovi imaju ime i prezime, to je veliki postotak malo je njih koji su ostali vjerni Tuđmanu i Gojku Šušku, kao nas desetak. Anušić nemam pojma šta želi, to je Vasina ekipa. Razočaran sam. Ja bi na njegovom mjestu podnio ostavku kad bi izgubio u svojoj županiji, vjerujte mi. Penava nije podbacip, sve se okrenulo na dan izborne šutnje, jeste vidili, Bujica meni šalje da se mrtvi javljaju s neba, i da Srbi glasuju za Kolindu. Cijelči dan je promidžba trajala, kako je mogla jedna dama protiv njih. Cijeli dan promidžba traje. Vidite, ime i prezime, ja bi to vojničiki strogo kažnjavao, više nisu crni labudovi, to je cijelo jato labudova, ja sam davno govorio ko je na čelu jata, onaj ko se poziva na Hrvate u BiH, a nije im kilu mandarina donio. Otić ćemo doli anketu napraviti”, poziva naš sugovornik dodajući da Anušić kalkulira, i da je kroz kampanju pričao gluposti. ”Nemam ništa protiv da se ruši Plenković. Možda ću mu ja bit protukandidat, ali sad su predsjednički izbori, brkamo pojmove, ovo se nije smijelo desiti HDZ mora pročistiti svoje redove”, zaključuje Rojs.