POTOP! Bandić ostaje bez jednog od najključnijih saveznika

Autor: Dnevno

Zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, ovih dana definitivno nije lako, osim što ga u svojim javnim istupima prozivaju njegovi lokalni kolege i suradnici iz zagrebačkog ogranka HDZ-a, stajalište o njemu diskretno su iznijeli i crkveni poglavari, s kojima je donedavno bio u savezničkom odnosu. U posljednjem broju Glasa Koncla vrlo se otvoreno proziva kako Bandića, tako i Vladu, a povod za prozivke toga tipa jest smjenja ravnatelja Srebrenjaka, do koje je prema ovom mediju došlo radi zavjere. ‘Ne može opstati država u kojoj je lažna optužba dovoljna za skidanje nečije glave’, naslov je to teksta kojega popisuje glavni urednik i svećenik Ivan Miklenić, koji nije izravno imenovao Bandića, međutim, baš se on u javnom prostoru proklamirao kao najodgovorniji za smjenu sada već bivšeg ravnatelja dječje bolnice Srebrenjak Bore Nogala.

”Naime, u slučaju Srebrnjak nije žrtva samo smijenjeni ravnatelj, nego je žrtva istina, koja je grubo pogažena, iznakažena i prognana, a u drugom koraku žrtva je i pravda”, stoji u navedenom tekstu u kojem se potom stajalište detaljizira. “Svako postupanje u kojem je najprije pogažena istina, s njom ujedno i pravda, očito je nasilje koje dovodi u pitanje i pravni poredak, a kad u takvu postupanju sudjeluju tijela javne vlasti, dovodi se u pitanje cjelokupni državni ustavnopravni poredak, odnosno Republika Hrvatska”, tvrdi autor, koji je svojedobno na predsjedničkim izborima podupirao upravo gradonačelnika Bandića, čiji se utjecaj očigledno istapa na svim frontama.