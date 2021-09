‘POSTOJI JEDNA VELIKA RAZLIKA IZMEĐU VUČIĆA I MILANOVIĆA!’ Vulin ponovo oštro odgovorio hrvatskom predsjedniku: ‘On ne može prestati lupetati’

Autor: Dnevno

Predsjednik Zoran Milanović se danas u Splitu na središnjoj svečanosti obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice dotaknuo i Bunjevačkih Hrvata i teze o “srpskom svetu”.

“Iz ovog što piše jasno je da svijet ne miruje. Imamo neizvjesnu situaciju u regiji. Imamo Beograd, jednu vlast koja lupeta o Srpskom svetu. Namjerno ne govorim Srbije. Subotica je 1900 imala 100.000 stanovnika i 50 posto su bili Hrvati Bunjevci no taj grad nije opstao jer je bio daleko. Je li i Subotica hrvatski svet? To je bila veća zajednica od svih srpskih zajednica u Hrvatskoj. To je Republika Srbija, tamo žive Hrvati i bilo ih je više nego i u jednom gradu”, rekao je Milanović.

Na odgovor se nije moralo dugo čekati, a stigao je od ministra unutarnjih poslova Srbije, Aleksandara Vulina.

“Ne zna ništa o Bunjevcima”

“Milanović ne može prestati govoriti o Srbiji, a to znači da ne može prestati lupetati. Znali smo da Milanović ništa ne zna o Srbima, a sada znamo da ništa ne zna ni o Bunjevcima, pa može da lupi i nazove ih Hrvatima“, naveo je Vulin.

U izjavi koju je medijima dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije, Vulin je naveo da se Bunjevcima u Srbiji “priznaje i jezik i postojanje“ i dodao da Milanović “bar toliko treba znati”.

Vulin je naveo i da je Milanović “sebe proglasio predsjednikom svih Hrvata“, dok istovremeno “napada ‘srpski svijet’ i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića“.

“Postoji jedna razlika”

“Postoji, ipak, jedna velika razlika. Vučić nikada sebe nije proglasio predsjednikom svih Srba, ali Srbi ga tako doživljavaju. Milanović je sebe proglasio predsjednikom svih Hrvata, a tako ga nitko ne doživljava“, dodao je Vulin.

MUP Srbije je naveo da je Vulin reagirao na izjavu Milanovića, za kojeg piše da je “ponovo napao Srbiju i njenog predsjednika Vučića, dok je Bunjevce uvrijedio nazvavši ih Hrvatima“.