Postoje dva goruća problema uoči izbora, a Plenković nije uspio realizirati najvažniji cilj

Autor: Iva Međugorac

Punim se plućima premijer Andrej Plenković sa svojim HDZ-om priprema za parlamentarne izbore, iako je teško očekivati da bi on takvo nešto mogao priznati. Štoviše, Plenković i datum održavanja izbora za sada drži podalje od javnosti uz poruku da će se oni održati u redovnom roku. Dva su ključna problema koja Plenkovića koče uoči ozbiljnijeg početka kampanje.

Prije svega, još nije definirao sa kime će njegova stranka koalirati nakon izbora na kojima bi kako za sada stvari stoje mogli postati relativni pobjednici. Koalicijski potencijal svojeg HDZ-a Plenković je ugušio odmičući se gotovo u cijelosti od desnih opcija, a u političkom centru kojemu pretendira u međuvremenu se nisu isprofilirale nove, relevantne opcije.

Među trenutnim HDZ-ovim koalicijskim partnerima nalaze se stranke koje samostalno nisu u stanju prijeći izborni prag pa Plenkovićevoj stranci nakon izbora na raspolaganju niti neće biti previše opcija- ili će se okrenuti suradnji sa strankama krajnje ljevice, ili će biti primoran saveznika pronaći na desnici i to kako za sada stvari stoje u Domovinskom pokretu što njemu baš i nije omiljena opcija, i što će biti poprilično kompleksno s obzirom na to da su u Pokretu već dali do znanja da ne misle ulaziti u Vladu u kojoj će se nalaziti SDSS.

Plenkovićeve nerealizirane najave

Do dogovora s koalicijskim partnerima Plenković ima još podosta vremena, no ono što prije toga valja usuglasiti jesu stranačke liste za parlamentarne izbore što sasvim razumljivo u HDZ-u izaziva veliku pažnju. Mnoštvo je onih koji bi se rado ubacili na taj popis koji označava i svojevrsnu ulaznicu za Hrvatski sabor, a samim time i za sve zastupničke povlastice. Kada je u svojem prvom mandatu od Tomislava Karamarka preuzimao fotelju predsjednika HDZ-a Plenković je najavio da će stranku pomladiti, a usporedno s time u javnom prostoru pojavili su se i njegovi mladi lavovi.

No, kako je vrijeme odmicalo tako je postajalo jasnije da od Plenkovićevih pompoznih najava naprosto nema ništa barem ne u praksi. Stranački kapitalci s dugogodišnjim stažem i dalje su oni koji HDZ održavaju na terenu, odnosno u lokalnim organizacijama. Niti se oni misle micati sa svojih pozicija, niti takvima koji su duboko pustili korijene u stranačkoj hijerarhiji Plenković išta može, sve i da poželi jasno je kako se radi o riskantnoj igri u kojoj bi se premijer poigravao sa stranačkim rezultatima na terenu, što ni Plenkoviću svih ovih godina nije bilo u interesu.

Štiteći stranačke doajene Plenković je gradio i štitio vlastitu poziciju, a mladi kadrovi u HDZ-u naprosto se nisu uspjeli nametnuti pa je Plenković odlučio umjesto njihova nametanja pronaći balans koji je možda najvidljiviji na primjeru stranačkog Predsjedništva u kojem je najmlađi kadar ministar prometa Oleg Butković. Uz njega bi se u mlađu garnituru HDZ-ovaca mogao provući i ministar obrane Ivan Anušić. No, načelno i sami pogled na najuže čelništvo HDZ-a ukazuje na to da je vladajuća stranka miljama daleko od pomlađivanja.

Sanaderov primjer otkriva kadrovske probleme

Kao zamjenik premijera Plenkovića u HDZ-u na posljednjim je izborima izabran ministar branitelja Tomo Medved koji ujedno spada i u krug ljudi od posebnog premijerova povjerenja, u kojega ulazi i glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić. Znakovito je da od Plenkovićevih mladih lavova ni jedan u stranci nije na tajničkoj poziciji pa je tako primjerice utjecajni dalmatinski HDZ-ovac Ante Sanader na poziciji stranačkog političkog tajnika, dok je HDZ-ov međunarodni tajnik ministar Davor Božinović. Nije tajna da još od lokalnih izbora u Splitu Plenković nije oduševljen Sanaderom čiji je nekadašnji kandidat Vice Mihanović izgubio u srazu s Ivicom Puljkom.









Još od tada Plenković pokušava naći način na koji bi se bezbolno razišao sa Sanaderom, ali mu to naprosto ne polazi za rukom, jer se u stranačkom bazenu niti nije stvorio kadar koji bi u Dalmaciji mogao zamijeniti utjecajnog Sanadera. Djelom je to tako zbog toga što Sanader nikome nije pustio ispred sebe, a djelom zato što Plenkoviću nedostaje hrabrosti i odlučnosti. Slična situacija odvijala se i u šibenskoj županijskoj organizaciji s Nediljkom Dujićem, ali i u zadarskom kraju s Božidarom Kalmetom.

Sve su to stranački lideri s kojima će Plenković biti primoran izaći i na skorašnje parlamentarne izbore. Treba međutim kazati da se ni on nije pokazao kao stručnjak za kadroviranje što potvrđuje vojska ministara koji su prošli kroz njegove vlade. Ako uzmemo u obzir da se Plenković kod kadroviranja u Vladi prilagođavao i stranačkim utjecajima ne može se reći da su se njegovi odabranici pokazali pretjerano uspješnima.

Plenkovićevi lavovi bez zapaženijih uspjeha

Kao Plenkovićev mladi lav u prošloj je vladi sjedio ministar Marko Pavić koji se međutim ni po čemu nije istaknuo iako je Plenković tvrdio kako je riječ o neprikosnovenom stručnjaku. Pavić je danas saborski zastupnik HDZ-a, a premijer ga se nije odrekao iako je do Sabora stigao sa svega 300-tinjak preferencijalnih glasova. Kao Plenkovićev mladi lav označen je i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, koji se također nije nametnuo kao neka relevantna politička figura.









U mladu gardu Plenkovićevih HDZ-ovaca neki su uvrštavali i bivšeg ministra Josipa Aladrovića koji je slovio i za Plenkovićevog potencijalnog nasljednika sve dok se protiv njega nije otvorila istraga. Jedna od rijetkih HDZ-ovih organizacija u koju je Plenković uspio progurati svoje mlade snage jest zagrebačka kojom rukovodi Mislav Herman od kojeg je Plenković imao velika očekivanja. Herman se za sada nije pretjerano istaknuo, ali se zato uspio istaknuti njegov kolega iz organizacije Davor Filipović bivši ministar gospodarstva s kojim se Plenković nedavno razišao zbog afere Mreža.

Kada je riječ o mladim nadama HDZ-a, nemoguće je ne spomenuti jedinog mladog HDZ-ovca koji se nalazi na vladajućoj poziciji, osječkoga gradonačelnika Ivana Radića koji, doduše, spada među kadrove utjecajnog župana Ivana Anušića, no bez obzira na to Plenković je za Osijek odriješio kesu znajući da je upravo Radić jedini HDZ-ov gradonačelnik na čelu jednoga od četiriju velikih gradova. Mlada HDZ-ova nada je i Mato Franković, dubrovački gradonačelnik i kadar Branka Bačića koji je u posljednje vrijeme spustio lopticu te izgladio odnose s Plenkovićem.

I Radić i Franković daleko su ipak od kategorije mladih lavova. To je skupina kojoj je pripadao europarlamentarac Karlo Ressler koji je Plenkovića razočarao na posljednjim stranačkim izborima kada je neformalno dao potporu Davoru Ivi Stieru, odnosno protivničkom timu Mira Kovača, tako su splasnule Plenkovićeve simpatije prema njemu pa je upitno kakva je njegova perspektiva unutar HDZ-a. Plenkovića je odlazeći u Bruxelles napustila i Tena Mišetić, koja je slovila za njegovu najbližu suradnicu, ali je zato uz njega još uvijek postojan Vladin glasnogovornik Marko Milić kojemu iznimno vjeruje i koji Plenkovića izvlači u svim neugodnim situacijama, stajući pred predstavnike medija u jeku velikih afera i nezavidnih situacija.

Nekadašnji šef HDZ-ove mladeži Ivan Vidiš skrasio se u Ministarstvu rada na poziciji državnog tajnika, a bivša Plenkovićeva mlada lavica Sanja Putica nestala je iz političke arene baš kao i njena kolegica Dragica Roščić. Za razliku od dviju dama Domagoj Mikulić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu regionalnog razvoja gdje mjesečno zarađuje 2.256 eura, dok se Marijana Balić nalazi na poziciji saborske zastupnice HDZ-a.