POSLJEDNJI INTERVJU PROFESORA ŠEPAROVIĆA! Pročitajte što je govorio o Plenkoviću i Pupovcu

Sjećam se da su mi na predavanju o viktimologiji u Japanu postavili pitanje: „Kako se postaje viktimolog?“ Odgovorio sam, nakon kraćeg kolebanja: „Kada izgubite svoje najbliže, i to u djetinjstvu, jedna mogućnost jest posvetiti se svojim i drugim žrtvama. To se zove iskustvo vlastite kože.“ Moje školovanje nije bilo lako. Otisnuo sam se s otoka u Dubrovnik, a zatim u Split, gdje sam maturirao, pa u Zagreb, gdje završavam Pravni fakultet. Kratko vrijeme provodim na sudu, a potom, na poziv svoga profesora Bogdana Zlatarića, dolazim na Sveučilište. Potaknuo ga je moj magistarski rad, a o čemu bih drugo pisao, „Žrtva krivičnog djela“. Slijede specijalizacije: Humboldtova stipendija u Freiburgu, Kӧlnu i Berlinu, zatim Fulbrightova stipendija u Warrensburgu, SAD. Dobio sam poziv da ostanem na Sveučilištu u Carbondaleu, ali, kako ostaviti majku samu u Zagrebu? Odlučio sam se vratiti u Domovinu. I nikad nisam požalio. Zvjezdani trenutak moga života je moj posjet Svetom Ocu papi Ivanu Pavlu II. Primio me u privatnu audijenciju u trajanju od više od 40 minuta. Bilo je to u uskrsno vrijeme 1991. Došao sam tražiti pomoć za svoju ugroženu domovinu. Sveti Otac tada mi je rekao: „Kao što pojedinci imaju prava, imaju ih i narodi. Molit ću za dragi hrvatski narod!“ Sada se s njim pitam, kao u njegovoj pjesmi „Krist na žalu“ – zar si pozvao mene?“ Duboko me potresao taj divan susret sa Svetim Ocem, koji je snažno utjecao na moj život.