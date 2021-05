POSLJEDNJE HDZ-OVO PRIZNANJE UOČI ŠUTNJE! ‘To je nešto što sigurno gubimo, nismo se smijeli odreći svojeg čovjeka’

Autor: Iva Međugorac

Svega nekoliko sati dijeli nas do kraja kampanje za nadolazeće lokalne izbore, a nervoza se među svim kandidatima može ‘rezati nožem’.

U dvjema najvećim strankama mašinerija je na nogama, nastoje se poslati posljednje poruke biračima, a HDZ-ovci i SDP-ovci među sobom dogovaraju sastanke i analiziraju ciljeve koje su si zacrtali.

Kako će Mihanović u drugi krug?

”Najviše nas je strah rezultata u Splitu, tu pod svaku cijenu moramo ući u drugi krug, i tu nas očekuje nejneizvjesnija utakmica, našem Vici Mihanoviću ozbiljno za vratom puše Ivica Puljak, a ako on uđe u drugi krug, to bi za nas moglo biti neugodno. Pitanje je kako će i Mihanović do drugog kruga, mi se u ankete ne usudimo pouzdati”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke te kaže kako su se pomirili s time da od njihova plasmana u Rijeci nema ništa no zato sve nade polažu u Osijek i mladog Ivana Radića. ”Što se tiče velikih gradova, on je naš najjači adut na ovim izborima, odradio je kvalitetnu kampanju i za Osijek po prvi put u povijesti ne strahujemo”, poručuju naši sugovornici iz vladajuće stranke priznajući da zato strahuju za neke županije tako su primjerice otpisali svoju pobjedu u Lici, osim toga neizvjesno će biti i u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje vladajuće posebno žulja Vukovar. ”To je nešto što sigurno gubimo, nema šanse da Mažar ugrozi Penavu, nismo se smijeli odreći svojeg čovjeka”, kažu u HDZ-u pomalo razočarano.

SDP se boji za Rijeku

U SDP-u su pak u strahu zbog izbornih rezultata u Rijeci. Ukoliko njihov kandidat Filipović ne uđe s prednošću u drugi krug izbora u stranci očekuju nove sukobe i turbulencije, pod povećalom je i Slavonija s posebnim naglaskom na Vukovar gdje se Grbin odrekao Željka Sabe, a tu je naravno i Zagreb u kojem se vodi najžešća SDP-ova borba, ona za opstanak. ”Ako ne uspijemo osvojiti isti broj mandata za Skupštinu kao na prošlim izborima, ako nas posve pregazi Tomašević nas na političkoj sceni više nema”, strahuju naši sugovornici iz Partije te napominju kako je bitno ako ništa drugo barem zadržati vlast u postojećim sredinama poput primjerice Siska, a osim toga napominju kako je veliki uteg na Mihaelu Zmajloviću. ”Ako već Klisović ne uspije obraniti Zagreb bilo bi poželjno da on osvoji županiju”, zaključuju u SDP-u.