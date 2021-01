POSJEDIO JE! NERVOZAN JE! HDZ-ovci zabrinuti za Plenkovića: Nanjušili su njegovu najveću slabost

Posjedio je, nervozan je, zdravlje mu je narušeno i zaista nije dobro, tim riječima HDZ-ovci opisuju stanje svojeg predsjednika Andreja Plenkovića koji u zadnje vrijeme sve češće gubi živce i pred predstavnicima medija istupa posve neprimjereno što zaista ranije nije bio njegov politički stil.

”On je jednostavno izgubio kompas, s jedne strane imate potres i koronakrizu, s druge strane je tu serijal skandala s našim lokalnim dužnosnicima koji ga stišće uoči lokalnih izbora, tu je i medijski pritisak pa onda i ove igre iz oporbe, jednostavno se teško nosi s time i sve se teže stabilizira. Plenković je donedavno bio umjereni političar, pomno je analizirao i birao riječi, pazio na svaku svoju izjavu, ali tko može izdržati toliki pritisak s kojim se on nosi? Još on to dobro i balansira kako mu je”, kažu naši sugovornici iz vladajuće stranke osvrćući se uz ostalo i na Plenkovićev obračun s novinarem Domagojem Novokometom.

”Da, on je i prije imao neke obračune s novinarima, s Damirom Gregoret je jedne prilike prešao granicu, ali ovo je zaista znatno ozbiljnije jer pokazuje da Plenković gubi kontrolu, on je počeo demonstrirati svoje slabosti, a oporba je to nanjušila, sigurno mu neće dati mira, a na žalost on trenutno pokazuje da na napade nije spreman”, komentiraju nadalje naši sugovornici zabrinuti za svojega šefa.

Inače, Plenković se na novinara obrušio nakon što ga je ovaj pitao imaju li gospodarske komore u inozemstvu neku ulogu. ”Što vi mislite”, odgovorio je Plenković protupitanjem na što mu je novinar nastojao objasniti svrhu svojeg pitanja.

“Možete Vi sada pokušati argumentirati spin koji dolazi od oporbe”, uzvratio je premijer te nastavio nabrajati, kako je rekao, “fakte” naglasivši Novokmetu da ih “točne prenese” da te je bitno za njegovu profesiju da zapamti “što su činjenice, a što spin”. Nakon niza pitanja ostalih novinara Novokomet je opet Plenkoviću postavio dva pitanja – boji li se ujedinjene oporbe i je li poruka nakon Tušekove ostavke ta da on nije prihvatljiv za HDZ Krapinsko – zagorske županije, ali je prihvatljiv u Saboru.









“To sam već odgovorio baš kolegi s Vaše televizije! Imate iste šalabahtere koje Vam šalju na SMS da pitate, ali ja ću Vam odgovoriti i na jedno i na drugo. Nema veze, što god da je, identično je pitanje. Ne može biti slučajno da je baš identično pitanje u roku od dva sata i to iz iste kuće”, replicirao mu je Plenković.

Na kraju je premijer Novokmetu rekao da pita “svog kolegu Stojanca” jer će mu on reći da je “njegova tvrdnja istinita i da to dokazuje i snimka”.

Taj je Plenkovićev istup zatekao i njegove stranačke kolege koji se prisjećaju sličnog istupa njihova ministra Ćorića. ”Novinarima se Plenković nije smio zamjeriti, time je opet pokazao našu slabost, to mu nije bilo potrebno i to će mu se obiti o glavu”, zaključuju HDZ-ovci.