PORUKE KOJE SU K’O BOMBA ODJEKNULE HDZ-OM! Plenković je izbezumljen: Nikome ne vjeruje, počinju ‘razbijati’ njegove suradnike

Autor: Iva Međugorac

Iako su vladajućih ovih dana najavili promjenu izbornih pravila, odnosno prema riječima premijera Andreja Plenkovića novi Zakon o izbornim jedinicama, u vladajućim redovima ipak nisu posve sigurni u stabilnu poziciju koju HDZ treba zadržati sve do ožujka iduće godine, kada bi se kako za sada stvari stoje trebali održati parlamentarni izbori.

Bez obzira na to što je rejting vladajuće stranke relativno stabilan, on je u padu, a u HDZ-u strahuju od novih istraživanja i raspleta afere AP i one u Hrvatskim šumama. ‘

‘Nikada do sada nije se dogodilo da se premijera Plenkovića tako izravno spominje u kontekstu afere, sve se ovo i više nego ozbiljno vrti oko njega. On je u golemom problemu jer je bio uvjeren da je riješio unutarstranačke probleme time što je iz Vlade makao Natašu Tramišak, tek što je pomislio da je ugasio HDZ-ovu desnicu dogodio mu se tsunami. Plenković sada nema vremena ni za reforme, ni za saniranje gospodarske krize, on se sada bavi isključivo spašavanjem sebe, i svoje pozicije, a to nije nimalo jednostavno”, komentira naš dobro upućen sugovornik te dodaje da premijer ima sve manje povjerenja u svoje najbliže suradnike.





Plenković ne može nikome vjerovati

”Ne može više nikome vjerovati, jer kada voda dođe do grla svi će oni spašavati sebe, izgleda da se ovdje klupko tek počelo odmotavati. Ni Josipa Rimac, ni Gabrijela Žalac više ne misle šutjeti, ovo je vjerojatno povezano s navodnom nagodbom koju je postigla Žalac”, smatra naš sugovornik te kaže da je Rimac za vladajuće još opasnija jer je ona i prema optužnici bila predvodnica mreže, ali je s druge strane Žalac ta koja se u javnom prostoru smatra i percipira kao premijerova prijateljica.

”Poruke koje je Rimac razmjenjivala sa glavnom državnom odvjetnicom Hrvoj Šipek poput bombe su odjeknule HDZ-om, Plenković doista ima zašto biti zabrinut, jer se izgleda trenutno probija njegova mreža, ostvaruju se prijetnje Josipe Rimac da će ih rušiti jednoga po jednoga, a oporba na tome bez obzira na izostanak lidera može i uspijeva graditi svoju poziciju”, vjeruje naš sugovornik te dodaje da je već sada vidljivo kako će HDZ na idućim izborima teško sastaviti vlast.

S kime će HDZ surađivati?

”Mi ćemo biti primorani na suradnju sa Možemo, Centrom i manjinama, jer Plenković sa desnim opcijama ne želi surađivati uz ostalo i radi svojeg takozvanog europskog imidža” kaže naš sugovornik podsjećajući na ranije izbore. Tako je primjerice Tomislav Karamarko na parlamentarnim izborima osvojio 59 mandata, naredne godine na parlamentarnim izborima aktualni premijer Plenković došao je do 61 mandata, a na izborima koji su se održali 2020.godine HDZ-ovci predvođeni premijerom Plenkovićem osvojili su značajnih 66 mandata.

”Mi na idućim izborima možemo biti zadovoljni ako osvojimo 60, trenutno nemamo nikakav koalicijski potencijal, kadrovski smo devastirani, a jaka konkurencija i snažni pojedinci mogli bi nas nagristi u našim tradicionalnim sredinama”, strahuje ovaj HDZ-ovac te podsjeća da u Šibensko-kninskoj županiji Marko Jelić već neko vrijeme okuplja neovisne lokalne čelnike s kojima planira nastupiti na parlamentarnim izborima. Velike planove za izbore ima i Ivica Puljak koji je nedavno predstavio dio svojih suradnika među kojima se kriju snažni pojedinci, tu je i Dami Vanđelić koji bi mogao privući dio birača desnice, ali i onih sa centra te ga se ne može smatrati bezopasnim.









”U Dalmaciji će za Plenkovića biti opasan Most, a u Slavoniji je pak tu Domovinski pokret koji stasa u ozbiljnu političku opciju, nitko ne kaže da ove opcije mogu osvojiti više mandata od HDZ-a, ali oni mogu odvući dio biračkog tijela i dovesti Plenkovića u pat poziciju”, komentira naš sugovornik te naglašava kako je za HDZ druga opasnost upravo serijal afera koje su se počele raspetljavati i koje bi mogle rezultirati novim uhićenjima, što u očima građana definitivno neće biti pozitivno percipirano, baš kao što se neće pozitivno percipirati ako novi ministar graditeljstva Branko Bačić ne provede konkretne poteze po pitanju obnove potresom pogođene Banovine.