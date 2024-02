Poruka koja bi mogla biti kobna za Plenkovića: Poslana je uoči jednog ključnog susreta

Autor: Iva Međugorac

Više od 300.00 poruka policijski su službenici našli u zaplijenjenim mobitelima bivše državne tajnice Josipe Rimac (danas Pleslić) u trenucima kada je privedena. Poruke su to od kojih strahuje kompletan državni vrh, svjedoče oni koji su imali prilike baciti oko na njih, jer nema onoga s kime bivša kninska kraljica nije bila u dobrim odnosima.

Nije bivši ministar graditeljstva Predrag Štromar daleko od istine kada kaže da je Pleslić sa svima bila dobra i da je znala kako kome treba laskati. To je naprosto bio njezin komunikacijski stil, ali s obzirom na funkciju koju je obnašala ona, kao i oni s kojima se tako stilski dopisivala pitanje je koliko to može biti opravdanje.

Opravdanje Pleslić za sada ni ne traži, ona je ionako davno kazala da će je u sudskim procesima koji joj predstoje osloboditi istina, ali bi opravdanje zato ovih dana zbog svojih prepiski s bivšom državnom tajnicom trebao pronaći sudac Ivan Turudić koji se ni ne sluteći što mu se sprema odlučio kandidirati za glavnog državnog odvjetnika. Je li Plenković prihvaćajući tu kandidaturu znao u što će se ona pretvoriti teško je reći, no nema dvojbe oko toga da su Turudić i Pleslić doista bili prijatelji i da je Plenković zbog toga i prije donošenja odluke morao biti na oprezu.

Plenković se trebao opeći na Žalac

Ta barem se on opekao na porukama koje je Rimac razmjenjivala s bivšom ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelom Žalac, posebice onima iz vremena kada je radila na tome da hercegovački poduzetnik Milenko Bašić dobije dozvolu za gradnju vjetroelektrana. Dobro je poznato da je Pleslić ex Rimac optužena u postupku koji je proizašao iz afere Vjetroelektrane, a u kojem se do sada nagodilo 11 od ukupno 27 okrivljenika koji su osumnjičeni za mnoštvo malverzacija među kojima se spominje namještanje državnih ispita kao i sređivanje dodjele potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama.

U kontekstu optužbi spominjale su se i izmjene uvjeta za zakup državnog zemljišta za uzgoj stoke na krškim pašnjacima, a na popisu onih koji su se nagodili našlo se podosta zvučnih imena među kojima i ono Ane Mandac bivše pomoćnice, bivšeg ministra gospodarstva Darka Horvata koji je u međuvremenu nakon privođenja i sam bio primoran okončati vlastitu političku karijeru. Na temelju poruka pomoćnice Mandac Horvat i jest uhićen, a osim njega pod utegom te afere pokleknuli su i bivši ministri Josip Aladrović i Tomislav Tolušić iz HDZ-a, ali i aktualni SDSS-ov saborski zastupnik Boris Milošević.

Istražitelji su nedavno iščitavajući tu gomilu poruka raspetljali krak koji ih je doveo i do bivše rektorice zadarskog Sveučilišta Dijane Vican koju Uskok tereti za pogodovanje tvrtki Graditelj svratišta i sve to u dogovoru s Pleslić Rimac zbog koje se navodno iz Vlade u diskreciju povukao i bivši ministar Tomislav Ćorić. Dugo se već i unutar HDZ-a strahuje od toga da bi afera vjetroelektrane i za samog Plenkovića mogla biti podjednako opasna kao što je to za Sanadera bila čuvena Fimi-medija.

Odakle je Rimac crpila moć?

Ono što do danas ostaje nejasno u slučaju Pleslić jest odakle je jedna državna tajnica crpila toliki utjecaj da je uspjela formirati i razgranati svoju mrežu po ministarstvima, sudovima, ali i po svim razinama državnih tijela. Zbog čega su svi ti ljudi pristajali surađivati sa njome svjesno kršeći zakone i izlažući se nemalim rizicima?

Nije nepoznato da je s Rimac surađivao i bivši čelnik Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić s kojim je poruke razmjenjivao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, Plenkovićev prijatelj i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić kao i Vladin glasnogovornik Marko Milić koji je od njega tražio uslugu vezanu uz zaposlenje prijatelja. Oni bliski istrazi i danas smatraju da je mozak operacije u ključnoj aferi vjetroelektrane bila upravo Pleslić Rimac koja se koristila položajem državne tajnice kako bi pogodovala Bašiću.









Rimac je za to što se založila za taj projekt trebala dobiti oko 45 tisuća eura, a da bi došla do tog iznosa ona se dobrano oznojila, no čini se da ništa manje nije bilo ni njenoj prijateljici Žalac koja je uz ostalo kontaktirala i sa bivšim ministrom financija Zdravkom Marićem koji je u jednom trenu pristao na tajni sastanak s Bašićem.

Sastanak oko vjetroelektrane

U transkriptima razgovora spominjala se kako se svojedobno pisalo i ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja doduše nikada nije ni negirala prijateljstvo s Rimac i državnom tajnicom iz svojeg resora Ružicom Njavro, ali je odbacila bilo kakve veze s protuzakonostima u kontekstu kojih se ove dvije dame spominju.

Zanimljivo je da se u transkriptima spominjao i premijer Plenković kojemu je Rimac početkom prosinca 2019. godine poslala SMS u kojem ga traži da on organizira sastanak pošto je projekt vjetroelektrane zapeo u začaranom krugu šume-imovina-poljoprivreda pa je ujedno i dogovoren sastanak na kojem se o tome temeljito raspravljalo. Svojedobno se po HDZ-u spominjao susret koji se odvio na skupu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Šibeniku kojem je nazočila nekolicina HDZ-ovaca uključujući i šefa šibensko-kninske organizacije stranke Nediljka Dujića, koji je kasnije demantirao tvrdnje da je i on bio jedan od lobista za projekt vjetroelektrane.

Najava knjige uzburkala HDZ-ovce

Sastanak je u svakom slučaju postojao, a treba li od njega strahovati Plenković i provlači li se i on kroz mnoštvo poruka bivše državne tajnice, pitanja su na koja i u HDZ-u sliježu ramenima podsjećajući da Pleslić i u svojem posljednjem medijskom istupu nije bila nelagodna prema Plenkoviću, ali je zato izravno progovorila o svojim susretima s aktualnom glavnom državnom odvjetnicom Hrvoj Šipek baš na temu vjetroelektrana.

Kada je krajem rujna 2020.godine Rimac izašla iz Remetinca otkrila je kako je tamo napisala knjigu Mater i ćaća pet kćeri, no na novinarsko pitanje o tome hoće li u svoju aferu uvući druge ljude nije ponudila precizan odgovor. “Izgledam li ja kao netko tko bi nekoga optužio? Ja volim sve ljude, sve moje prijatelje, sve moje stranačke kolege, a i one koji nisu dio stranke kojoj sam formalno pripadala, a srcem uvijek”, rekla je bivša gradonačelnica te je na tome privremeno i stala priča o aferi Vjetroelektrane koja je stagnirala sve dok se istraga nije proširila na Žalac koja je bila članica NO HBOR-a koji je Bašićevoj vjetroelektrani i trebao odobriti kredit.

Dvije prijateljice tada su preko predsjednice Uprave HBOR-a Tamare Perko tražile da se poduzetnicima Bašiću i Stipiću odobri 130 milijuna eura kredita, ali i da smanji tražene instrumente osiguranja kredita kao i da za potrebe ovog dvojca osigura sastavljanje pisma namjere u kojem bi banka prije donošenja odluke o odobrenju kredita neistinito navela dobavljaču vjetroagregata da će kredit biti odobren na što Perko nije pristala.

Nije tajna da je Marić predsjedao sjednicama tog istog HBOR-a na kojem se odlučivalo o projektu vjetroelektrana tog istog Bašića s kojim se tajno sastao. U NO sjedio je tada spomenimo usput i Štromar čiju su suprugu izluđivale poruke bivše državne tajnice. Zanimljivo je podsjetiti da je jedan od osumnjičenika Domagoj Validžić u svojem iskazu teško optužio bivšeg ministra Ćorića u čijem Ministarstvu i jest izdano pozitivno rješenje za vjetropark.

Taj potez Bašićevom C.E.M.P-u osigurao je status povlaštenog proizvođača struje, a samim time i mogućnost za golemu zaradu. Validžić je kako se tvrdilo prije par mjeseci govorio da ima dokaz da je Ćorić od njega tražio donošenje spornog dokumenta, a i u njegovom slučaju medijske stupce punila je prepiska između njega i današnjeg viceguvernera Ćorića iz koje proizlazi da je ovaj za sve znao i da je u sve bio upleten. Sve ovo kao i činjenica da je Rimac kontaktirala sa premijerovom pomoćnicom Tenom Mišetić za Plenkovića prerasta u ozbiljan i opasan problem, ali i u krizu iz koje će se teško izvući iako on konstantno ovaj problem nastoji zgurati pod što dublji tepih.