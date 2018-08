PORUČILA PREDSJEDNICI I PREMIJERU: ‘Prestanite veličati rat i učinite nešto dok ne potekne krv’

Autor: S.V.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću povodom Dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima uputila je otvoreno pismo Predsjedniku Vlade RH i Predsjednici RH koje prenosimo u cijelosti.

„Osuđujemo najnovije prijetnje novinaru Dragi Pilselu kojima je neposredni povod bila konferencija za tisak posvećena sjećanju na zločine u mjestima Komić i Poljice u koreničkom kraju, počinjene 12. kolovoza 1995. godine od strane pripadnika hrvatskih postrojbi, održana 3. kolovoza 2018. u Kući ljudskih prava, nakon koje je i Documenti poslan niz uvredljivih komentara. Verbalno nasilje je još jedan iskaz ovaj put očito sve brutalnijeg nasrtanja na one koji žele da se kroz suočavanje s prošlošću i procesuiranje zločina i kažnjavanje njihovih počinitelja izgradi demokratskije i bolje društvo okrenuto budućnosti koje se neće bojati okretati u prošlost. Oni koji to rade žele zaustaviti proces normalizacije unutar Hrvatske kao i spriječiti razvoj dobrosusjedskih odnosa ne mareći za cijenu, pokušavajući zastrašiti sve one koji bi mijenjali status quo.

Nakon niza prijetnji novinarima i novinarkama te kulturnjacima, kao i pritisaka na javnost što se smije gledati u kazalištu i na televiziji, tko i kada smije odnosno ne smije pjevati, sada se poslanim slikama izravno ukazuje na sljedeći korak. Nož pod grlo svakome tko Hrvatsku ne vidi kao tamni vilajet zaogrnut crnim plaštem ustašluka i neofašizma.

Zar treba čekati da stvarno padne krv da bi i vlast počela reagirati na divljanje? Pozivamo premijera Andreja Plenkovića i predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović da javno reagiraju na eskalaciju mržnje.

Vlada RH i Predsjednica RH svojom šutnjom oslabljuju policiju, pravosuđe i autonomne javne institucije, pogoršavajući uvjete za sve medije, uključujući javne servise. Dapače, linijom manjeg otpora i stalnim veličanjem rata kao i propuštanjem primjerenog pamćenja svih stradalih, doprinose stvaranju atmosfere, u kojoj policija smije odustati od podnošenja prekršajne prijave zbog javnog pokliča ‘Za dom spremni!’ u Glini.

Na današnji dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima pozivamo i na nastavak istraživanja sudbine svih žrtava zlostavljanja kao i nestalih i ubijenih, te osiguranje uvjeta za dostojanstven ukop posmrtnih ostataka. Podsjećamo i na obavezu primjerenog uređenja mjesta stradanja kao i da Vlada RH nije osigurala sredstva za pripremu konzervatorske podloge za trajnu zaštitu Golog otoka, kako bi postao prostor učenja u lošoj strani našeg povijesnog nasljeđa.“