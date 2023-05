PORIJEČKALI SE MINISTAR I MOĆNI HDZ-ovac! Svi su se zgrozili: Plenković nije ni svjestan opasnosti

Da će uloga ministra financija Marka Primorca biti nezavidna bilo je jasno na početku njegova ministarskog staža budući da je ovaj resor preuzeo od popularnog Zdravka Marića koji se godinama borio s anomalijama hrvatskog proračuna. S te pozicije dogurati do one jednoga od najpopularnijih političara u zemlji sasvim sigurno nije nimalo jednostavno.

Primorca ne prihvaćaju u HDZ-u

Premda nije bio član HDZ-a Marića su u vladajućoj stranci vrlo brzo prihvatili i promovirali kao da je njihov, no s Primorcem to od starta nije slučaj. U HDZ-u su dugo negodovali radi toga što je državne financije u kriznim vremenima preuzeo nestranački kadar bez pretjeranog iskustva u realnom sektoru. No, kako to obično s premijerom Andrejom Plenkovićem biva, on se na te kritike nije previše osvrtao već je Primorca na preporuku bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića uveo u svoju Vladu. Ne samo da Primorac nije kliknuo sa HDZ-ovcima, već on nije kliknuo ni sa ministrima, odnosno svojim kolegama iz Vlade.

O nesuglasicama u Vladi govorilo se i prije nekoliko tjedana kada se ministar financija uvukao u polemike s ministrom graditeljstva Brankom Bačićem kada je on pompozno najavio kako je država spremna sudjelovati u sufinanciranju stanova za mlade obitelji i studente, nakon čega se oglasio Primorac tvrdeći kako on o toj ideji nema pojma uz opasku da odluka toga tipa nije donesena. Time je Bačić ispao u najmanju ruku ishitren pošto je on prije ovog istupa kolege Primorca u javnom prostoru prezentirao detalje o sufinanciranju spominjući potporu u iznosu od 250 eura za najam stana i troškove režija.





U konfliktu s Bačićem i Jandrokovićem

Bačić je uz asistenciju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića na internim HDZ-ovim sastancima kritizirao ideju ministra Primorca o porezu na ekstraprofit, a odnedavno se ministar financija u vladajućim redovima nalazi na meti kritika radi najavljenog ukidanja prireza. Oni bliski ministru govore kako se radi o odličnoj ideji pošto će se lokalna samouprava u tom scenariju morati fokusirati na projekte koji se financiraju iz europskih fondova.

”Primorac ovime ubija dvije muhe jednim udarcem, s jedne strane rasti će plaće, a sa druge strane kroz ovakav oblik financiranja smanjiti će se korupcija jer je poznato da je s projektima koji se financiraju europskim novcem teže manipulirati i izvlačiti novce.

Nije ni čudo da se dio lokalnih političara pobunio, ovo što Primorac zagovara za njih je veliki test onaj tko se ne bude snalazio s europskim fondovima i tko to ne bude u stanju realizirati te na taj način pokrenuti nešto u svojim sredinama snositi će sankcije na izborima. Ne vidim što je tu loše”, tvrdi naš sugovornik iz Ministarstva financija, a sa druge strane u samom HDZ-u tvrde da Plenković ulazi u veliki rizik ako pristane na ovaj ministrov prijedlog posebice radi toga što se s prirezom igra u predizbornoj godini.

Rasprava na Predsjedništvu HDZ-a

O ovoj se temi srčano raspravljalo i na Predsjedništvu HDZ-a gdje se Primorčevoj ideji usprotivio Ante Sanader. ”Ta ideja nije prihvatljiva ni našim gradonačelnicima, ni našim županima, i to je rečeno na predsjedništvu stranke. sastanak je bio poprilično buran, a Primorac i Sanader su se verbalno sukobili. ”Sanader je htio Plenkoviću dati do znanja da treba pripaziti s prirezom i da vodi računa o tome da gradove vode i HDZ-ovi kadrovi, no Primorcu to nije bilo prihvatljivo pa je prozvao Sanadera što je zgrozilo članove Predsjedništva baš zato što je Primorac na sastanku nazočio kao ministar koji nije HDZ-ovac”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da je na ovom sastanku župan Ivan Anušić bio suzdržan mada ni on nije oduševljen s ovom Primorčevom idejom kojoj su se zato ovoga puta usprotivili drugi slavonski župani odnosno Marko Marušić iz Slavonsko-brodske županije te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.

”Od početka mandata na čelu HDZ-a Plenković ne mari previše za naše lokalne organizacije, to se moglo vidjeti na prošlim lokalnim izborima na kojima smo počeli gubiti svoje tradicionalne sredine, ako se u ovo do kraja upusti Plenković sam sebi puca u koljena, lokalna samouprava će se naći na udaru koji će se definitivno preliti i na rezultate lokalnih, ali i na rezultate parlamentarnih izbora. Primorac toga možda nije svjestan baš zato što nije član stranke, ali se od Plenkovića očekuje da o tome vodi računa jer će u suprotnom i na sebe navući bunt članova Predsjedništva HDZ-a i šefova lokalnih izbora što mu nije potrebno posebno ne sada kada je vidljivo da smo ušli u kampanju za parlamentarne izbore”, smatra naš sugovornik.

Reagirao i Miro Bulj

S ovom idejom nisu oduševljeni ni oporbenjaci pa je shodno tome poprilično burno na ove najave reagirao i sinjski gradonačelnik Miro Bulj koji je ujedno saborski zastupnik Mosta.









“Znate li kako vam Plenković nakon što se natukao love od inflacije koja mu puni proračun obećava povećanje plaće? Tako što će ukinut prirez i smanjit porez na dohodak koji ide gradovima i općinama. Od centralne države, svojih usta i svojih lopova ne misli ništa uzet.

Sinju prirez ne može ukinut niti će na temelju toga ikom u Sinju rasti plaća jer smo mi prirez već ukinuli kako bi Sinj bio najbolje mjesto za ulaganje i život u Hrvatskoj. A Plenkoviću poručujem da svojim gloginje mlati i pomogne narodu kojeg je ubila inflacija za koju je on dijelom odgovoran. Prvo jer su nametali sulude epidemiološke mjere i zatvaranja dok su istovremeno pljačkali narod kao ovaj mali HDZ-ovac koji je na falšim testovima zaradio Lamborghinija, a onda i jer su uveli euro u najgorem mogućem trenutku, u jeku inflacije.

Nek odmah povuče poteze kojima će oduzeti od svojih lopova na razini države i dat narodu! Sinj na narod, radnike i poduzetnike misli stalno i ne čeka kao Plenković prvi mjesec izborne godine i onda još javno najavljuje da će dati ono što nije njegovo nego općina i gradova”, napisao je mostovac na svojem fejs profilu.