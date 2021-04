PORAZ NA KOJEG PLENKOVIĆ NE SMIJE PRISTATI! Koalicija pred pucanjem: HDZ-ovci u očaju

Autor: Iva Međugorac

Premda se nakon sukoba između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko izbora predsjednika Vrhovnog suda u javnom prostoru više ne progovara, to ne znači da je ova tema u vladajućim redovima gurnuta pod tepih. Javni poziv ponovno je raspisan, a Plenković radi toga posljednjih desetak dana preko svojih ljudi vrši pritisak na koalicijske partnera kako bi provjerio kako ‘oni dišu’.

Prema tvrdnjama naših sugovornika bliskih prvom čovjeku Vlade, Plenković od svojih partnera očekuje potporu, no izgleda da po tom pitanju situacija ne teče po planu. Naime, koalicijski partneri Plenkoviću jasno daju do znanja da od njega očekuju da se sastane s Milanovićem te da se s njim dogovori oko toga tko će preizeti ovaj najvažniji sud u zemlji.

”Koalicijski partneri tvrde da je Plenkoviću po tom pitanju potreban konsenzus s predsjednikom, tu je posebno egzaktan Radimir Čačić koji zapravo od početka sage s Vrhovnim sudom nije imao ništa protiv Milanovićeve kandidatkinje profesorice Đurđević, Plenković s druge strane ne želi pristati na Milanovićeve ultimatume, a s treće strane nije siguran može li i u kojoj mjeri vjerovati koalicijskim partnerima, a nije tajna a je naša saborska većina tanka”, kaže naš sugovornik blizak Plenkoviću.

Problematičnih 76 ruku

Dodaje kako se ta tanka većina od 76 ruku u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje kao premijerov, ali i HDZ-ov problem jer je vidljivo kako niti jednu značajniju odluku ne mogu donijeti bez pritisaka, a to dovodi u pitanje vladajući položaj stranke, ali i Plenkovićevu poziciju.

”Plenkoviću su naši manji partneri rekli da i oni žele sudjelovati u izboru predsjednika Vrhovnog suda, ne misle to u potpunosti prepustiti nama, osluškuju i ono što Milanović želi, ma da se njih pitalo Đurđević bi već bila predsjednica Vrhovnog suda, oni protiv nje nemaju ništa, ali je oko toga nastala pobuna u stranci pa se Plenković morao uključiti u to”, kaže nadalje naš sugovornik te naglašava kako nakon cijelog ‘cirkusa’ HDZ definitivno ne smije podržati Đurđević.









”Milanović očito od nje ne odustaje, ali da mi stanemo iza nje pa na što bi to ličalo? Sami bi sebi skočili u usta, Plenković bi priznao poraz, on to neće dopustiti, zato nije nemoguće da se natječaj još jednom ponoviti”, poručuje na koncu naš sugovornik.