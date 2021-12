POPIS TRGOVINA KOJE RADE Trebate nešto hitno kupiti, prije odlaska provjerite radno vrijeme trgovina na blagdan svetog Stjepana

Autor: Dnevno

Većina trgovina na današnji dan je zatvorena, a one koje rade imaju skraćeno radno vrijeme, U slučaju da nešto danas trebate kupiti provjerite radno vrijeme trgovina. Donosimo popis trgovina i radno vrijeme na današnji dan:

Konzum trgovine i supermarketi neće raditi na blagdan sv. Stjepana, a isto tako zatvorene su i Lidl trgovine.

Na današnji dan ne rade ni trgovine Kauflanda. Plodine će na blagdan sv. Stjepana rade po nedjeljnom radnom vremenu, dok su Tommy prodavaonice zatvorene na blagdan sv. Stjepana, jednako kao i KTC supermarketi koji također danas ne rade.

Studenac će pak na blagdan sv. Stjepana raditi jednako kao i nedjeljom.

Što se tiče Interspara poručili su da sukladno potrebama kupaca i sa željom da im se omogući normalna opskrba, na Blagdan svetog Stjepana sve trgovine će raditi po prilagođenom radom vremenu do 14 sati, osim Intersparhipermarketa u Zadru, koji će raditi do 18 sati, te Interspar hipermarketa u riječkom Tower Centru, koji će raditi do 20 sati.