Pomutnja zbog Pernara, nastao lom među gimnazijalcima: ‘Došao je jedan hejter s jajima’

Autor: Dnevno.hr

Bivši saborski zastupnik i nekadašnja perjanica Živog zida Ivan Pernar nastavlja s novom aktivističkom akcijom, a ovog puta to je obilaženje škola u Zagrebu i fotografiranje s učenicima.

Pernar je nakon slučaja uhićenih hrvatskih državljana u Zambiji od kojih je dio čvrsto povezan s Možemo postao glavni kritičar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegove stranke i cijele zeleno-lijeve političke scene.





I dok analitičari zasad smatraju kako Pernar sve što radi opet radi u svrhu skretanja pozornosti na sebe samog i pokušaj da se opet uhvati političke pozornice i mandata u zagrebačkoj skupštini ili Saboru, on ne otkriva stvarne planove već nastavlja sa svojim aktivizmom i kritikom Tomaševića.

Što se obilaska škola tiče, vidljivo je da se brojni učenici voljni fotografirati se s njime, no iz policije je ipak došlo upozorenje pa su tako prije nekoliko dana neke zagrebačke škole od policije dobile dopis u kojem se ravnatelje moli da obavijeste policiju ako imaju saznanja o tome da pred njihovu školu dolazi bivši saborski zastupnik Ivan Pernar.

Iako je zakon i tu jasan, Pernar može odgovarati samo ako krši javni red i mir, a zasad još nije zabilježeno da je to učinio.

Bilo kako bilo, u ponedjeljak je posjetio XVI. zagrebačku gimnaziju gdje je nastao pravi lom.

Neki učenici su se potukli, a iz videa koji kruže društvenim mrežama može se zaključiti kako je jedan dio učenika bio uz Pernara, a jedan dio nije bio zadovoljan njegovim dolaskom te su ga gađali i jajima.









Zatim je Pernar objavio video na svojem Facebook profilu.

Pernar je potvrdio kako je danas bio ispred 16. gimnazije, no on ovako vidi situaciju: “Došao sam danas ispred škole, bilo je puno učenika, izađu oni, veliki odmor je. I onda je došao jedan hejter, smatram da je senfovac, kasnije ćete vidjet zašto smatram da je senfovac. Došao je s kutijom s jajima. I on je mene krenuo gađat s tim jajima. Međutim, vidjeli ste kako Senf gađa košarku, ono ne može pogodit da se ubiješ. Ovaj s jajima je gađao, svih 10 jaja je promašio. No, ne samo da je zasuo pod ispred škole s jajima, nego je dvoje nedužnih učenika pogodio. Cura neka mu je bila okrenuta leđima i on je nju pogodio u glavu s jajem. Morala je čistiti to jaje sa sebe. I nekog dečka ni krivog ni dužnog je pogodio”, opisao je Pernar.

Pernar tvrdi da se zatim druženje nastavilo, a ‘hejter’ je otišao:

“Kako je on otišao, druženje se nastavilo. A vidjelo se da ima dvije lijeve ili da ima preciznost kao Senf. I opet je on krenuo gađat s jajima, s novom turom. I opet je fulao. I ja kažem učenicima, ‘evo pogledajte ti protiv mene koji su kako se ponašaju’. A taj dečko ima nula argumenata. Nije došao do mene i rekao da se sa mnom ne slaže ili izrazio nekakvo svoje mišljenje. Ne, nego mu je manifestacija unutarnjeg stanja uma bilo bacanje s jajima”, rekao je i nastavio:









“Zatim je došao i treći put i išao gađati. I zatim je do njega došao jedan učenik i fizički ga zaustavio i rekao mu daj prestani. I zatim je ovaj agresivac nasrnuo na njega. Ja gledam i vičem učenicima da pogledaju kako se ponaša. Oni su bili u šoku jer nisu naučeni na političko nasilje. Nisu imali iskustva, nisu bili na Trgu. Zato ja uvijek vas pozivam da dođete na trg kad su oni prosvjedi oko pobačaja da vidite kako izgledaju ti ljevičari i kako se ponašaju”, rekao je.

Kaže da je razgovarao s djevojkom koju je ‘hejter’ pogodio u glavu.

“Gospodine Pernare, on ne predstavlja nas. Nemojte ovo uzeti kao uspomenu na našu školu, mi nismo kao on”, rekao mu je navodno jedan učenik.

Zatim je Pernar opisao da je ‘hejter’ i četvrti put došao s jajima: “Evo njega opet. Čovjek je imao fiksaciju na njega. I opet fula. Međutim, dolazi ravnateljica i ona mu uzme jaja iz ruke i dođe do mene. Kaže ‘gospodine Pernar, kako to da ste došli ovdje u školu’? Ja velim: Pa došao sam jer smatram da je obrazovni sustav zakazao. Ona mene pita ‘kako ti to misliš’? Ja kažem: Pa pogledajte ovoga kako se ponaša. I ona pogleda i veli ‘a nije to normalno ponašanje’. Imali smo kratki razgovor na jednoj kulturnoj razini, stvarno je civilizirana. Došla me ovako pitati i reći mi što ona misli”, opisao je Pernar dramu ispred 16. gimnazije.