POMPOZNI PLANOVI PREDSJEDNIKA MILANOVIĆA! Napravio je nagli zaokret: Je li itko to primijetio?

Autor: Iva Međugorac

Teške riječi ponovno padaju na relaciji između Banskih dvora i Pantovčaka, vidljivo ie to ovih dana iz poruka koje je premijer Andrej Plenković uputio predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji mu po običaju nije ostao dužan. Ima u toj retorici svega, uvreda, udaraca ispod pojasa i uličnog govora, a ponajmanje demokratske polemike dvaju suprotstavljenih političara. Netko bi doduše mogao pomisliti da narodu gladnom kruha dvojica državnika serviraju jeftine i populističke političke igre, jer iz ovog sukoba koji već dugo traje po svemu sudeći i jedan i drugi imaju koristi, naravno one političke.

Pred Plenkovićem kompleksan period

Nisu Milanović i Plenković puno drugačiji jedan od drugog, obojicu pati taština, ali iza tih zajapurenih i zaraćenih lica krije se isti interes, onaj koji se može svesti na borbu za opstankom na vlasti. Pred Plenkovićem je kako za sada stvari stoje kampanja za još jedne parlamentarne izbore pri čemu će se morati boriti i za još jedan vlastiti mandat, i za što bolje pozicioniranje svojeg HDZ-a koji se na političkom tržištu prodao kao stabilna stranka koja nema konkurenciju.





Upitno je međutim koliko su ankete koje stranci punoj afera jamče takav status realne, Plenković na to ne može računati sa potpunom sigurnošću i on to vrlo dobro zna pa je baš stoga na konfliktima s Milanovićem odlučio graditi svoju takozvanu politiku stabilnosti. S druge strane, prema svim relevantnim anketama Zoran Milanović jedan je od najpopularnijih političara u državi. Ne treba biti nikakav politički ekspert da bi se zaključilo kako Milanović tu svoju popularnost uz ostalo crpi i iz bjesomučnih napada na HDZ-ovce predvođene Plenkovićem.

Budući da oporba u Sabornici nerijetko pokazuje kako Plenkoviću nije dorasla, Milanović se na Pantovčaku odlučio pozicionirati kao HDZ-ova, i Plenkovićeva oporba i to mu za sada sasvim solidno ide.

Neobične transformacije predsjednika Republike

Nevjerojatno je koliko Milanović uspijeva balansirati osvajajući naklonost građana– za jedne on je novi vođa desnice, za druge iskreni političar koji govori sve što treba, a za treće najbolje što lijeve opcije imaju bez obzira na njegova povremena koketiranja s desnim opcijama i desničarskom retorikom. Milanović je dakle sve po potrebi, zlobnici bi rekli da je nekoć to bio i pokojni Bandić koji je umro označen kao politički populist.

Milanovića za populizam još nitko ne proziva, no njegova funkcija niti nije takva, on nikome ništa ne mora obećavati, niti on zapravo kao predsjednik s obzirom na limitirane ovlasti ima neku značajniju odgovornost. Istina Milanović bi kao predsjednik Republike morao voditi računa o zaštiti institucija, što on baš i ne čini, ali je izgleda on naciju navikao da je sve što radi dio njegova karaktera kojeg možete i ne morate prihvatiti.

Tako siguran u sebe predsjednik je odlučio krenuti u borbu za još jedan mandat na Pantovčaku, pa shodno tome treba očekivati još teških riječi na Plenkovićev račun, s tim teškim riječima doći će i još sukoba, ali to i jednom i drugom ide u prilog.

Milanović se doista posljednjih tjedana ozbiljno preorijentirao na domaću politiku, a u HDZ-u pak primjećuju kako on već neko vrijeme ne komentira sukobe u Ukrajini, odnosno kako već neko vrijeme nije koketirao s proruskom politikom, što se u vladajućim redovima naziva početkom Milanovićeva zaokreta, ali i početkom kampanje za predsjedničke izbore.









Teorije iz HDZ-a

Prema teoriji iz HDZ-a predsjednik je spoznao da mu koketiranje s proruskom politikom šteti pa je u skladu s time odlučio ‘stati na loptu’. Nije nemoguće da je to doista tako, no treba reći kako je Milanovićeva pozicija trenutno poprilično intrigantna budući da on zapravo nema s kime voditi kampanju za novi mandat. Milanović naime još uvijek nema konkurenta, odnosno izazivača za novi mandat, a isto tako on trenutno može računati samo na potporu svojeg SDP-a, koja mu kako je i sam kazao nije previše značajna.

Upućeni svjedoče da će Centar i Možemo na predsjedničkim izborima imati svoje kandidate, ali njihova imena trebala bi biti poznata tek oko rujna. Prema anketama Milanović trenutno uživa potporu nalik onoj koju je imala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon tri godine mandata, no njegova potpora je ujedno i osjetno manja nego što ju je poslije tri godine mandata imao bivši predsjednik Ivo Josipović koji je u drugom krugu izbora izgubio od Grabar-Kitarović, koju je pak u drugom krugu izbora porazio Zoran Milanović.

Zanimljivo je da je Josipović nakon tri godine mandata znao da će na predsjedničkim izborima odmjervati snage s Grabar-Kitarović, ona je godinu dana uoči predsjedničkih izbora već na veliko bila u kampanji, a i bivša predsjednica je daleko prije predsjedničkih izbora znala s kim će na izborima imati posla.









S Milanovićem to nije slučaj, on protukandidata za sada nema, u HDZ-u su po tome pitanju iznimno suzdržani, i svojeg kandidata ne otkrivaju mada se nagađalo da bi to mogao biti predsjednik Sabora Gordan Jandroković, Ivan Šimonović pa čak i ministar branitelja Tomo Medved sve to uspostavilo se kao spin. Ni na desnici svojeg kandidata za predsjednika nije predstavila niti jedna opcija od Mosta pa sve do Domovinskog pokreta, što pak znači da Milanoviću niti ne preostaje ništa drugo doli borba s Plenkovićem, kojega kao i ostatak parlamentarne scene iduće godine, odnosno prije predsjedničkih izbora očekuju parlamentarni i europski izbori.