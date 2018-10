Poludio pa dao ostavku, nedugo zatim se predomislio! Što je to razljutilo Bunjca?

Autor: Dnevno.hr

U Živom zidu u utorak je došlo do žestoke rasprave zbog koje je Branimir Bunjac pisanim putem podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika oko čega je sastavljen i urudžbeni zapisnik. No nedugo nakon toga se predomislio i svoju ostavku povukao.

Naime, kako N1 doznaje, do rasprave u Živom zidu došlo je zbog toga što je Vladimira Palfi, supruga Ivana Sinčića, navodno trebala odmrznuti saborski mandat i vratiti se u Hrvatski sabor zbog čega bi Bunjac silom prilika morao otići iz Sabora.

Branimir Bunjac potvrdio je za N1 da je do rasprave došlo, ali da on ipak ostaje u Saboru i da se Palfi zasad ne vraća u Sabor. Ipak, negira da je dao službenu ostavku, no N1 iz pouzdanih izvora doznaje da je ostavka urudžbirana, kao i povlačenje ostavke. Njegovu ostavku potpisao je i predsjednik Sabora.

No tu tek dolazi do pravog zapleta. Bunjac je odlučio povući ostavku pa je zbog lakšeg sastavljanja dokumenta na uvid zatražio svoju prvotnu pisanu izjavu koju više nakon toga nije vratio. Zbog toga su ga iz Sabora u više navrata usmeno zatražili da taj dokument vrati jer će se u suprotnom smatrati da je otuđio službeni dokument iz Hrvatskog sabora. Iz Sabora su u srijedu to zatražili i pisanim putem, ali se Bunjac na taj zahtjev i dalje oglušuje.

Inače, nije uobičajena praksa da zastupnici daju službene ostavke, no u tom slučaju prestaju im sva prava za razliku od zamrzavanja mandata kada zastupnici ipak imaju priliku vratiti se u Hrvatski sabor.