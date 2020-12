POLITIČKI TAJNIK DOMOVINSKOG POKRETA O IZBORIMA: ‘Cijenim ju, ali nema šanse protiv Bandića, Most smo zvali, ali…’

Politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić njihove pripreme za lokalne izbore, ali odbija otkriti tko su im glavne snage

“Svaka čast onima koji misle da mogu na izbore bez stranačke baze i organizacije na terenu. Naš je plan da osnujemo podružnice stranke po cijeloj zemlji. Imamo 8500 članova, toliko je SDP-ovaca izašlo na unutarstranačke izbore. Za izbore se pripremamo šljakerski”, opisuje Radić.

O kandidatima će, kaže, odlučiti demokratski. Upravo provode lokalna istraživanja i kome njihovi birači daju najbolje ocjene, ti će nositi liste. DP ne isključuje mogućnost suradnje s drugim opcijama. Iako su bili otvoreni za pregovore s Mostom, od toga, prema svemu sudeći, neće biti ništa.

“Zvali smo Mostovce nekoliko puta, bili smo spremni dati im da nose liste u nekih županijama. Nisu se odazvali. Mislim da se Mostovci zapravo boje vlasti i odgovornosti. Most ima velikih problema s članstvom, kažu da ih je 500, ali sumnjam da ih ima više od 300, oni su u organizacijskom smislu tek natruhe stranke”, rekao je Radić za Jutarnji list.

U sljedeća dva tjedna DP planira završiti s osnivanjem ogranaka i županijskih podružnica i pokriti sve od Osijeka i Zagreba preko Splita, Šibenika i Zadra do Dubrovnika. Zasad imaju 120 ogranaka i podružnica.

Opovrgava informaciju da se splitski ogranak raspada. Robert Pauletić je ogranku izložio svoj koncept, inzistirao na ekipiranju suradnika, ali ljudi to nisu prihvatili, i to je to, dodaje Radić.

A zašto nema suradnje sa Suverenistima s kojima su bili u savezu?

Suverenisti su najavili da izlaze samostalno i nagovijestili kandidaturu Bernardice Juretić Rožman ili Željka Sačića u Zagrebu.

“Suverenisti? Bernardica? Pratite li vi ankete? Ženu cijenim, ali ona nema šanse u borbi s Bandićem. DP je u Zagrebu osvojio 14% biračkog tijela. Nemamo još konkretne ljude, čekamo rezultate anketa i prema tome ćemo se ravnati”, zaključio je Radić.