Politički kuloari bruje: Priveden suprug Josipe Rimac? Ne javlja nam se na pozive

Autor: Iva Međugorac

Prema neslužbenim informacijama koje su se tijekom dana proširile društveno-političkim krugovima jučer je priveden novi suprug Josipe Pleslić ex Rimac ex Čulina, Josip Pleslić, koji je u policijskoj pratnji odveden iz njihova stana u zagrebačkoj Gramači. Upućeni tvrde da je Pleslić odveden u markiranom policijskom automobilu, a da je ondje nazočio još jedan automobil s policajcima u civilu.

Prema tvrdnjama onih koji šire ove informacije Pleslić prilikom uhićenja nije pružao otpor, a spekulira se da je odveden na Oranice, premda za sada službene potvrde o njegovom privođenju nema. Je li Pleslić priveden nastojali smo doznati i u zagrebačkoj Policijskoj upravi, ali do okončanja ovog teksta odgovor nismo dobili. Upit smo poslali i Čulini Pleslić čiji odgovor objavljujemo po dospijeću.

Pleslić i bivša gradonačelnica nedavno se vjenčali

Inače se bivša državna tajnica i nekadašnja HDZ-ova gradonačelnica Knina nedavno udala za Pleslića premda su njih dvoje navodno u vezi dulje vremena. Na intimnoj svadbenoj ceremoniji sudjelovalo je svega 20-tak članova obitelji i prijatelja, a Pleslić i Čulina godinama su bili i prijateljski povezani. Ovaj je poduzetnik rodom s Murtera mada godinama živi u Zagrebu.





Sve do braka sa nekadašnjom državnom tajnicom nije se previše medijski eksponirao mada je riječ i o nekadašnjem direktoru Narodnog radija koji je taj posao zamijenio radom za ruski Zabrežnjev koji je vlasnik brodske Rafinerije nafte. U medijima se ranije govorilo o njegovoj bliskosti sa poznatom voditeljicom Doris Pinčić, no za to ne postoji službena potvrda. Službeno je svakako to da je Pleslić već par mjeseci u braku s bivšom državnom tajnicom, a oni koji ovaj par poznaju svjedoče kako djeluju sretno i idilično.

Ukoliko je Pleslić kao što se to nagađa doista uhićen tada bi to moglo biti zanimljivo iz više aspekata jer se uz ostalo radi i o nekadašnjem djelatniku SOA-e koji je i prema pisanju našeg tjednika 7dnevno svojedobno davao iskaz Uskoku u vrijeme kada je njegova današnja supruga privedena, potvrđujući i tada da su njih dvoje dugogodišnji prijatelji. Tijekom toga iskaza Pleslić nije želio precizirati u kakvom je odnosu sa svojom današnjom suprugom, ali je potvrdio da je ona često kontaktirala sa hercegovačkim poduzetnikom Milenkom Bašićem i Draganom Stipićem, koji su zajedno s njom glavni protagonisti afere Vjetroelektrane.

”Meni stoga nisu poznate nikakve aktivnosti Josipe Rimac u vezi s društvom C.E.M.P. o kojima se kasnije pisalo u medijima, a koje se odnose na određena posredovanja kod Ministarstva, Hrvatskih šuma i HERA-e. Također mi nije poznato da bi Josipa Rimac ostvarivala bilo kakve prihode na temelju suradnje s Milenkom Bašićem i Draganom Stipićem. Ja s njom nisam razgovarao o financijskim pitanjima pa tako ne znam je li imala kakav drugi izvor prihoda osim onog vezanog za radno mjesto u Ministarstvu uprave”, svjedočio je prije par godina Pleslić koji je u svojem iskazu spominjao i drugi poduzetnički dvojac Antu Sladića i Josipa Ravlića koji su u medijima spominjani vezano uz spornu Uredbu čije je izmjene Čulina Pleslić nastojala korigirati preko nekadašnje Plenkovićeve suradnice Tene Mišetić koja je također na ovu temu svjedočila u Uskoku i koja je u međuvremenu karijeru nastavila u Bruxellesu.

Što je Pleslić iskazao Uskoku?

Čulina je inače s Mišetić kontaktirala preko svoje prijateljice Ružice Njavro iz Ministarstva poljoprivrede, a Pleslić je pak tijekom ispitivanja u Uskoku potvrdio kako je Sladića upoznao protiv svoje sadašnje supruge koja mu je saopćila kako joj je Sladića preporučio njen prijatelj Tonći Matas. Pleslić se sa Sladićem sastao, ali ga nije smatrao ozbiljnim pa je nakon toga prekinuo kontakte s njime. Prema onome što je svojevremeno iskazao Pleslić je čuo i za Marinka Tokmačiju kojega je upoznao također preko Josipe Pleslić ex Rimac ex Čulina, a riječ je o njenom nekadašnjem suradniku u vrijeme dok je bila kninska gradonačelnica, a koji je spominjan radi toga što je navodno bio posrednik u davanju mita načelnici Gračaca Nataši Trubić koja je radi toga prilagodila natječaje za davanje državnog zemljišta u zakup za Ravlića i Sladića.









“Inače, meni je poznata osoba po imenu Ružica Njavro, koju sam i osobno upoznao na jednoj proslavi rođendana u širem društvu, a znam da je Ružica Njavro dobra prijateljica Josipe Rimac te da je bila zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede. Meni bi Josipa znala reći da se ide naći s Ružicom, ali o detaljima njihova druženja ja nemam saznanja. Meni Josipa nije spominjala ništa o bilo kakvoj predaji novca Ružici Njavro. Na poseban upit jesu li mi poznate okolnosti o radnjama koje je Josipa Rimac poduzimala radi ishođenja sredstava u sklopu programa Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina odgovaram da nemam nikakvih saznanja o tim okolnostima. Ja ne poznajem Nikolu Lapčića niti mi je Josipa Rimac o njemu pričala, već sam za njega čuo tek kada je pokrenut ovaj postupak, a isto tako ranije nisam čuo ni za Željka Murića niti za Pekarnu Ljubić”, rekao je Pleslić u iskazu progovarajući o kninskim obrtnicima kojima je njegova supruga navodno pogodovala.

Opisao detalje o mjerama

Ono što je Pleslić u tom iskazu detaljno opisao jest način na koji je ova nekoć utjecajna HDZ-ovka uopće saznala da je pod mjerama. ”Ona mi nije rekla da je od nekog dobila informaciju o tome, već je isticala da ima nekakav nelagodan osjećaj te je to sanjala. Ja sam zatim uzeo njezin automobil s parkirališta Ministarstva uprave, dok sam svoj automobil ostavio njoj na korištenje. Angažirao sam detektivsku agenciju kako bi pregledali njezin automobil te su ga oni došli pregledati u jednu garažu na Krugama”, objašnjavao je Pleslić koji je nazočio tom pregledu u kojem je otkriven uređaj koji mu je djelovao amaterski i zbog kojega je strahovao da ga je netko privatno postavio u automobil njegove današnje supruge.

”Ove informacije sam prenio Josipi te sam u dogovoru s njom vozilo odvezao u Zadar k svom poznaniku Alenu Vugreku koji radi u SOA-i kao šef Operativnog centra Zadar, a on mi je rekao kako će mi se javiti. Josipa se zatim direktno obratila ravnatelju SOA-e Markiću, koji ju je uputio da to prijavi policiji. Ona se zatim javila Nikoli Milini, koji joj je rekao da će je nazvati načelnik PU zagrebačke Marko Rašić, što je on i učinio, nakon čega sam ja odvezao automobil u sjedište policije u Heinzelovoj, gdje su ga djelatnici pregledali i izuzeli prislušni uređaj i uređaj za praćenje te je rečeno kako će ih poslati na vještačenje u CKV. Meni je nakon toga poznato jedino da su Josipu idući dan pozvali u Heinzelovu kako bi dala svoj iskaz.









U razgovoru s Josipom stekao sam dojam da se i ona brine da je riječ o privatno postavljenoj napravi te da se brine za svoju sigurnost. Ja sam se također bojao za svoju sigurnost pa sam nakon toga kod sebe držao osobno naoružanje. U razgovoru s Josipom ona mi nije spominjala da bi od bilo koga dobila informaciju da je pod nadzorom”, zaključio je Pleslić svoj iskaz.

S kim je Pleslić ex Rimac kontaktirala?

Je li možda ova tema razlog njegova privođenja za sada nije poznato, no poznato je kako je Pleslić vlasnički i upravljački povezivan s nekolicinom tvrtki, a poznato je i kako je njegova sadašnja supruga svojedobno tvrdila da ako ona završi u zatvoru, onda ondje treba biti i pola Vlade. Treba napomenuti kako su i u njenom mobilnom uređaju pronađene SMS poruke koje je razmjenjivala s premijerom Plenkovićem, a nije tajna ni to da je Čulina Rimac koja se odnedavno preziva Pleslić bila prijateljski povezana i sa ministricom Marijom Vučković, kontaktirala je i sa bivšim ministrima Darkom Horvatom i Tomislavom Ćorićem, a jedno vrijeme nadređeni joj je bio ministar Banožić dok se s Bašićem u tajnosti sastajao bivši ministar financija Zdravko Marić.

Spomenimo kako je suprug Pleslić nekoć radio u MUP-u u kojega je stigao iz SOA-e zbog čega se smatralo da on u obavještajnim krugovima još uvijek ima prijatelje i poznanike. Pleslić je također nekadašnji suradnik aktualnog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u vrijeme dok je on bio Ministar vanjskih i europskih poslova, Pleslić je radio i za Ministarstvo poljoprivrede u eri nekadašnjeg ministra Božidara Pankretića, a u to vrijeme navodno je bio blizak sa Žarkom Pavlinom koji je rodbinski povezan s bivšim predsjednikom Stipom Mesićem. Navodno je Pleslić rodbinski povezan i sa nekadašnjim šefom Janafa pokojnim Antom Markovom, koji je baš poput Pankretića bio članom HSS-a, a osim toga Pleslić je u karijeri surađivao i sa Vladimirom Šeksom u vrijeme dok je ovaj predsjedao Hrvatskim saborom.