POLITIČKI ANALITIČAR OTKRIVA TKO ĆE NAJVIŠE PROFITIRATI ŠKORINIM ODLASKOM: ‘Domovinski pokret gubi svaki smisao, a jednima se otvara šansa’

Autor: Dnevno

Sada već bivši čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro podnio je danas ostavku na mjesto predsjednika te stranke.

Škoro je istaknuo kako odluka o napuštanju mjesta predsjednika stranke nije iznenadna, ali je vjerojatno mnoge iznenadila.

“Ljudi moraju znati da je ovo posljedica slijeda događaja koji je u zadnjih dvije i pol godine u jednoj čudnoj kombinaciji politike i medija provukao i moju obitelj i mene kroz odvratno blato. S druge strane je spoznaja da bi, prema nekim mojim indicijama, to sve skupa vodilo pitaj Boga gdje. Ne želim provlačiti svoju obitelj kroz blato, oni to nisu zaslužili”, rekao je Škoro za N1.

Šokirao i stranku

Njegova odluka nije iznenadila samo javnost, nego i članove njegove stranke.

“Iako nas je ostavka našeg predsjednika, Miroslava Škore, pomalo zatekla, s razumijevanjem je prihvaćamo i osjećamo ljudsku i političku dužnost, ovim putem iskazati veliku zahvalnost, korektnom i poštenom čovjeku, koji je unatoč uspješnoj karijeri i osobnoj situiranosti, ali i nemalim zdravstvenim rizicima, odlučio izložiti sebe, svoju obitelj i prijatelje, kako bi u nemilosrdnoj političkoj areni pokušao naše društvo učiniti boljim, našu državu snažnijom, a naciju ponosnijom.

Hvala ti od srca, naš dragi Miro”, priopćili su iz te DP-a.

“Nije htio biti marioneta”

Iznenađeni su ostali i brojni politički analitičari, a jedan od njih je i Tomislav Stipić koji nam priznaje da nije to “ni najmanje očekivao”.

“Nisu mi poznati razlozi, ali pretpostavljam kako se radi o različitim pogledima na politiku Škorinih pokrovitelja, u prvom redu tajnika Marija Radića koji je preuzeo sve konce u svoje ruke. U takvim okolnostima, moguće je da je Škoro ostao u poziciji marionete, a to više nije htio biti”, rekao je Stipić.









Dogovor s HDZ-om?

Dodaje kako su moguća i neslaganja oko koalicije s HDZ-om.

“Plenkoviću dobro došlo da poveća saborsku većinu, a Škoru potencijalno promoviralo u bitan politički faktor, ako se Škoro za to zalagao. U tom smislu, zanimljivo mi je da se Škoro nije “pretrgao” u napadima na Zakon o civilnim žrtvama rata, a već dugo u Saboru nisam vidio, inače vrlo dobrog zastupnika, Davora Dretara, bliskog Škori”, objašnjava nam.

“Također, u zadnje vrijeme Škoro nije bio pretjerano kritičan prema HDZ-u, barem ne u tolikoj mjeri kao ranije, što koincidira s objavom snimke gdje pjeva Mohenskom i Bandiću. Možda je jednostavno ucijenjen ili je procijenio da bi istrage mogle doći i do njega, teško je reći”, dodaje.

“Domovinski pokret gubi smisao”

Stipić smatra kako će njegovim odlaskom Domovinski pokret doživjeti sudbinu Stranke MB365.









“Jedno je sigurno, odlaskom Škore, Domovinski pokret gubi smisao, Škoro jest Domovinski pokret i sa strankom će se dogoditi isto ono što se i dogodilo s Bandić Milan 365”, kaže nam.

“Nakon zagrebačkih izbora, što je bio treći Škorin poraz u nizu, on je jednostavno izgubio zamah, ali nisam očekivao da će ovako naprasno završiti priču. Ova situacija me podsjeća na Sanaderov naprasni odlazak, iako položaji nisu isti, ali su definitivno to dvije najneočekivanije ostavke”, dodaje.

Smatra kako će ostavka Miroslava Škore oslobodit će veliki potencijal na desnici.

“Sigurno je da će najviše profitirati HDZ jer će sada otupjeti oštrica zdesna, ali ovo daje i veliku priliku Mostu da se etablira kao predvodnik desnice”, zaključuje Stipić.