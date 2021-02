POLITIČKI ANALITIČAR O ODLASKU BANDIĆA: ‘Oni koji su bili prvi do njega, sada će se prvi htjeti odmaknuti!’

Autor: Daniel Radman

“Mnogi koji su bili prvi do njega, sada će se prvi htjeti odmaknuti. Milan Bandić uvijek je govorio kako će otići kad on bude htio, noćas je to i demonstrirao”, prokomentirao je politički analitičar Tomislav Stipić iznenadni odlazak zagrebačkog gradonačelnika putem Facebooka.

Dakako, ocijenio je kako će izbori za zagrebačkog gradonačelnika bez Bandića postati još neizvjesniji.

“Svojom smrću zagrebačke izbore učinio je još zanimljivijima”, dodao je.

Osvrnuo se Stipić i na sudske postupke koji su ostali iza Bandića.

“Šteta je što nije dočekao pravorijek hrvatskog pravosuđa, ali ovakvo hrvatsko pravosuđe doista možeš poslati po smrt, em je sporo, em je nedostižno. Kao i pravda u Lijepoj našoj”, zaključio je.