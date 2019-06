Politička sramota stoljeća: Plenković i ‘Sale Rus’ prevarili kinesko Ministarstvo obrane!

Autor: Marin Vlahović

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković nekoliko je puta upozoravao javnost na širitelje tzv. lažnih vijesti odnosno – „fake news“. Tako prema Plenkoviću ispada kako postoji samo jedna istina i to ona koju plasira i širi službena vlast. Sve ostalo su spinovi, manipulacije i dezinformacije. Ipak, za dulji opstanak te službene istine nisu zaslužni vlast i PR stručnjaci, nego mediji i javnost, koji ju nedovoljno preispituju. Odličan primjer kako nam ispod radara znaju promaknuti velike afere i lažne propagandne vijesti Vlade, i slučaj je „vjetroparka kod Senja“, o kojem smo priču započeli u prošlom broju tjednika 7Dnevno.

Kao što smo pisali, Plenković je u studenom prošle godine otvorio radove na izgradnji „vjetroparka“, ali radovi tada nisu počeli. Službeno, riječ je o jednom od šest kapitalnih projekata Vlade Republike Hrvatske i kineskih partnera koji u čitavoj Europi posluju temeljem državnih jamstava. Bez političke podrške i dogovora s predstavnicima izvršne vlasti, Kinezi nigdje ne ulažu veliki novac. Jamstvo pravne sigurnosti uvijek je stvar odgovornosti države u čije projekte kineski partneri investiraju velika sredstva i zato će zbog debakla s „vjetroparkom“ pored Senja, političku odgovornost snositi premijer Andrej Plenković.

Doduše, možda ne pred hrvatskom javnosti, ali svakako hoće pred kineskim partnerima koje nije informirao o svim rizicima ulaganja u taj kapitalni projekt. Naime, cijeli posao dogovoren je 2017. godine prilikom susreta kineskog premijera Li Keguiganga i Andreja Plenkovića. Potom je kineska kompanija „Norinco International Cooperation“ potpisala ugovor s Aleksandrom Džombićem, koji je Kinezima predstavljen kao stopostotni vlasnik firme „Energija projekta“. Kinezi su mu ponudili 32 milijuna eura za 76% vlasništva nad „Energija projektom“ i zadržavanje 24% vlasništva nad tvrtkom, čime bi Džombić u narednom desetljeću zaradio stotine milijune kuna…

Kineski revizori otkrivaju istinu

Međutim, Kinezi nisu znali ništa o brojnim sudskim sporovima i tužbama, kao i kompromitirajućoj ulozi zamjenika ravnatelja MUP-a Republike Hrvatske, Josipa Ćelića, koji se nedopustivo i protuzakonito upleo u sukob oko vlasničkih udjela u „Energija projektu“. O Ćelićevoj umiješanosti u cijelu priču postoje tragovi i u medijima. Naime, usred medijskog prepucavanja, Džombić se u Jutarnjem listu pozva na Josipa Ćelića koji ga je, navodno, nazvao i obavijestio da je njegov bivši poslovni partner, Vladimir Sever – kriminalac. Ćelić ga nije demantirao, čime se jasno svrstao na Džombićevu stranu. Ali to nije sve…

Razgovarali smo i sa svjedocima koji su bili prisutni kada je Ćelić prijetio poslovnim suradnicima Vladimira Severa. Josip Ćelić i Aleksandar Džombić prijatelji su desetljećima, ali nekako sumnjamo da bi se Ćelić upustio u ovako nešto i riskirao karijeru, isključivo radi prijateljstva.

Također, nema nikakvih dvojbi da je Andrej Plenković obmanuo Kineze uskrativši im krucijalne informacije o projektu „vjetroparka“ pokraj Senja. To je vidljivo iz činjenice da su Kinezi stopirali isplatu novca Aleksandru Džombiću, čim su drugim kanalima saznali za sudske zabilježbe. Postavlja se pitanje – kakve je dokumente o projektu predočio Plenković Kinezima da prvotno pristali na dogovor? Odgovor na to, kao i brojna druga pitanja mogu se pronaći u revizorskom izvještaju kineske računovodstvene tvrtke Zhitong iz Pekinga.

Za lakše razumijevanje ovog izvještaja, bitno je znati da se Kinezi koriste informacijama i podacima koji su im dostupni, odnosno koje su dobili od svog partnera, dakle same Vlade Republike Hrvatske. Kinezima je Aleksandar Džombić predstavljen, pak, kao vlasnik mnogih kompanija u Hrvatskoj. Konkretno, u izvještaju su za spomenutu svrhu upotrijebljene riječi – „owner of many companies in Croatia“ – no nije navedena niti jedna tvrtka, vrlo vjerojatno, zato što Džombić i nije vlasnik „mnogih kompanija u Hrvatskoj…“

Štiti li MUP bivše arkanovce?

To znači da takve dezinformacije na najvišoj razini, kineskim partnerima daje – Vlada Republike Hrvatske. Kinezi nisu dalje istraživali, niti je njihova obveza bila da preispituju vjerodostojnost takvih informacija. No, nakon što su se suočili s novim spoznajama, Kinezi su se polako ograđivali od vjerodostojnosti podataka koje su dobili. Tako i u izvještaju kineske računovodstvene tvrtke Zhitong iz Pekinga, pod točkom 4., stoji sljedeće.

“Ako zaključimo da postoje značajne neizvjesnosti, revizijski standardi zahtijevaju da relevantna otkrića u financijskim izvješćima prenesemo korisnicima izvješća u izvješće o reviziji, a ako objava nije dovoljna, trebamo objaviti mišljenja bezuvjetno. Naši zaključci temelje se na informacijama dostupnim na datum revizijskog izvješća. Međutim, budući događaji ili okolnosti mogu dovesti da Energija projekt dd ne može kontinuirano raditi.”

Naslućivanje budućih problema i prepreka nije uobičajena terminologija u financijskim izvještajima. Tu je i pitanje nestanka Aleksandra Džombića s kojim su Kinezi bezuspješno pokušavali stupiti u kontakt.

U prošlom tekstu, otkrili smo zanimljive epizode iz biografije Aleksandra Džombića, koje sada možemo upotpuniti novim, poprilično šokantnim informacijama. Naime, početkom 1991., na Policijskoj akademiji u Zagrebu, došlo je do masovnog i organiziranog bijega više od četiri stotine pitomaca, većinom srpske nacionalnosti. Među bjeguncima se isticao Zoran Popović, koji se polovinom 2000-ih pojavio u Rijeci, gdje se bavio švercom kokaina iz Nizozemske. O tom je slučaju pisao i Novi list:

“U USKOK-ovoj optužnici za šverc i prodaju kokaina prvotno je prvookrivljeni bio brat Zorana Popovića, Goran Popović iz Donjeg Lapca – spominjan u medijima kao nekadašnji pripadnik Crvenih beretki, poznatijih kao Arkanovi tigrovi – ali je prije četiri godine, u dobi od 40 godina, ubijen u atentatu u Boliviji. Mediji su spekulirali da se u pozadini likvidacije nalazi obračun povezan s narkomiljeom, a u to vrijeme je za njim na snazi bila tjeralica riječkog suda. Ustrijeljen je s tri hica usred bijela dana u internetskom kafiću u gradu Santa Cruz…”

‘Gospodarstvenik’ kojeg je preporučio Plenković…

U društvu Popovića, pobjegao je i Aleksandar Džombić, koji je, vjerojatno, u to vrijeme upoznao i Josipa Ćelića. Kasnije, u Domovinskom ratu, Ćelić se našao na suprotnoj strani od braće Popović i Aleksandra Džombića, ali izgleda da su ta vremena prošla… Jer, slučaj braće Popović, ratnih zločinaca koji su godinama visoko kotirali u riječkom kriminalnom miljeu, razotkriva izdaju i nesposobnost našeg sigurnosnog sustava. Tim više. što se čini kako Aleksandar Džombić, kao bivši arkanovac i kriminalac koji se druži s visoko pozicioniranim dužnosnikom MUP-a Republike Hrvatske, nije anomalija – već praksa naše policije!?

Prema našim izvorima, pokojni Goran i Zoran Popović nisu bili bliski prijatelji samo s Aleksandrom Džombićem, nego i s Josipom Ćelićem. Bivši policijski pitomci, nakon ratovanja protiv Republike Hrvatske, vratili su se u zemlju i počeli su se baviti – kriminalom, uživajući pritom zaštitu dijela MUP-a. Aleksandar Džombić pripadao je istom profilu ljudi kao i braća Popović, što potvrđuje i podatak da se trenutno nalazi na MUP-ovoj tjeralici, što mu nije prvi put.

Naš sugovornik iz MUP-a objašnjava da je Džombić recidivist, evidentiran za iznude i nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Ponavljamo opet, to je gospodarstvenik kojeg je Plenković preporučio Kinezima…!?

Ali, vratimo se na izvještaj kineske računovodstvene tvrtke Zhitong iz Pekinga. U izvještaju stoji da su revizori uspjeli pronaći nove informacije i podatke koji upozoravaju na možebitne probleme oko realizacije čitavog projekta. Vlada Republike Hrvatske, namjerno je znači, propustila obavijestiti kineske partnere o kompleksnim vlasničkim odnosima i pozadini projekta „vjetroparka“ pored Senja i zato su se Kinezi sami morali baviti naknadnim istraživanjem.

Iza Džombića ostale samo tužbe i dugovi

„Zbog datuma izvješća o reviziji, nepredviđeni događaji koje smo pronašli upućuju se korisnicima izvješća:

Kroz inspekciju, saznao sam da je sudski spor tvrtke koji je u tijeku, a koji uključuje optuženika, sljedeći (sljedeće se odnosi na iznos, do 2018. 31. u mjesecu tečaj eura prema RMB iznosio je 7,7378):

1. Bivši dioničar Vladimir Sever ima četiri tužbe s tvrtkom, a tužba uglavnom uključuje potvrdu da su odluke skupštine dioničara nevažeće, a odluke se uglavnom odnose na pitanja kao što su isključivanje manjinskih dioničara, povećanje kapitala društva i reforma sustava dioničarstva;

2. Bivši dioničar Ivan Tominov imao je tužbu s tvrtkom, a tužba je tražila da se utvrdi da je odluka dioničara od 29. prosinca 2014. o povećanju kapitala bila nevažeća;

3. Bivši dioničar TERADUR doo ima dvije tužbe s društvom, uključujući iznos od 528.983,81 juana i 193.331,98 yuana.

Za drugu tužbu, banka je zamrznula 350.302,75 juana (glavnica duga 193.331,98 juana i pripadajuće kamate 156.970,77 ENERGIJA PROJEKT dd.

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31. ožujka 2018., 2 godine 1 (osim posebnog spomena, jedinica iznosa je RMB)

Kao jamstvo, ako drugostupanjska presuda tvrtke ne uspije, zamrznuta sredstva bit će prebačena na tužitelja;

Tvrtka 4ORYX Grupa doo ima jednu tužbu s tvrtkom koja traži plaćanje najma kuće i vozila u iznosu od 64.292,97 RMB;

5. Brodarski institut doo ima tužbu s tvrtkom, a tužba je dužna platiti za konzultantske usluge, u iznosu od 53.581,54 yuana.

9. Nema događaja nakon datuma bilance.

X. Odobravanje financijskih izvještaja i bilješke uz financijske izvještaje odobrila je Glavna skupština Društva“, piše u revizorskom izvještaju kineske revizorske kuće „Zhitong“ iz Pekinga.

Izvještaj otkriva da je famozni Aleksandar Džombić, kojeg je Vlada Republike Hrvatske, „prodavala“ Kinezima pod vlasnika „mnogih kompanija“ – ostao dužan praktički svim tvrtkama i ulagačima koji su imali ikakve veze s „Energija projektom“…